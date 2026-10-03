Bạn gái cũ "ra tù vào tội" gửi đúng 4 chữ đến T.O.P (BIGBANG) sau khi nhà trai công khai yêu Nana

Cô bạn gái cũ này từng vướng scandal sử dụng chất cấm chấn động với T.O.P (BIGBANG).

T.O.P và Nana trở thành tâm điểm của showbiz châu Á ngày 2/10. Cả hai đã bị Dispatch khui chuyện hẹn hò. Hai nghệ sĩ được cho biết thân thiết sau khi cùng tham gia MV Totally Crazy! (Studio54) vào tháng 1. Đến tháng 6, họ từ tình đồng nghiệp phát triển thành tình yêu. Sau khi tin tức tình ái nổ ra, T.O.P và Nana xác nhận mối quan hệ tình cảm thông qua công ty quản lý. Mỹ nhân đẹp nhất thế giới còn nhắn tin cho người hâm mộ trên 1 nền tảng với nội dung: "Mọi người chắc bất ngờ lắm nhỉ, mình cũng vậy và mình còn hơi ngại nữa. Nhưng mà chúng mình sẽ hẹn hò thật hạnh phúc và lành mạnh".

Sau khi T.O.P và Nana công khai yêu đương, Han Seo Hee - bạn gái cũ của cựu thành viên BIGBANG - đã có động thái gây chú ý hướng đến cặp tình nhân hot nhất hiện tại. Theo đó, một cư dân mạng đã gửi tin nhắn riêng tư cho Han Seo Hee: "Nghe nói T.O.P và Nana đang hẹn hò đó". Thay vì phớt lờ và bỏ qua tin nhắn đó, "ác mộng showbiz Hàn" đã gửi 4 chữ đến tình cũ và cô bạn gái mới mỹ nhân của đối phương: "Chúc hạnh phúc nhé". Chẳng biết Han Seo Hee có thật lòng chúc phúc cho T.O.P và Nana hay không, song câu trả lời ngắn gọn của cô vẫn gây bàn tán xôn xao khắp MXH.

T.O.P và Nana yêu đương công khai, chẳng thèm giấu giếm. Ảnh: X.

Bạn gái cũ gây chú ý khi chúc T.O.P hạnh phúc với tình mới. Ảnh: X.

Han Seo Hee sinh năm 1995, từng làm thực tập sinh tại nhiều công ty giải trí khác nhau gồm Jellyfish Entertainment, Fantagio và Big Hit Entertainment. Cô gái này từng có tiềm năng ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ. "Ác mộng Kbiz" từng xuất hiện trong chương trình The Birth of a Great Star 3 của đài MBC vào năm 2012, và cho thấy khả năng ca hát.

T.O.P và Han Seo Hee có mối quan hệ tình ái ngắn ngủi vào năm 2016. Đến năm 2017, cựu thực tập sinh này bị bắt vì sử dụng cần sa. Trong quá trình điều tra, cô đã khai ra việc sử dụng cần sa cùng với T.O.P tại nhà riêng của anh. Vụ việc gây chấn động lớn, khiến T.O.P bị kết án, phải ngừng phục vụ cảnh sát nghĩa vụ quân sự và nhận án treo. Han Seo Hee cũng bị kết án 3 năm tù giam và 4 năm quản chế. Không lâu sau, cô tiếp tục bị phát hiện sử dụng ma túy đá (methamphetamine).

T.O.P từng "lên bờ xuống ruộng" với Han Seo Hee. Ảnh: Dispatch



Sau đó, Han Seo Hee tiếp tục tố cáo B.I (iKON) cố gắng mua cần sa và LSD (1 loại ma túy tổng hợp) từ cô vào năm 2016. Ban đầu, cô hợp tác với cảnh sát nhưng sau đó lại thay đổi lời khai dưới áp lực từ Yang Hyun Suk (cựu chủ tịch YG Entertainment). Vụ việc này đã dẫn đến việc B.I rời khỏi iKON và YG Entertainment, đồng thời khiến Yang Hyun Suk cũng vướng vào cáo buộc đe dọa, che giấu vụ việc. Trong thời gian chịu án quản chế, Han Seo Hee một lần nữa bị phát hiện dương tính với chất gây nghiện trong cuộc kiểm tra ma túy bắt buộc vào năm 2020. Vào năm 2021, tòa án tuyên phạt cô 1 năm 6 tháng tù giam vì vi phạm các điều khoản quản chế và tái sử dụng ma túy.

Han Seo Hee liên tục "ra tù vào tội" vì chất cấm. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo



