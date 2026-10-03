Nữ ca sĩ H. lộ clip ngoại tình trong thang máy thua kiện, vừa lộ diện đã khóc lóc thảm thiết nhưng chẳng ai thương

Đoạn CCTV ghi lại cảnh tượng nữ ca sĩ nổi tiếng H. dan díu trong thang máy với nhân tình đã được MXH lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Vụ bê bối ngoại tình liên quan tới nữ ca sĩ nổi tiếng làng nhạc trot Hàn Quốc Sook Haeng đã khiến công chúng xứ kim chi rúng động trong suốt thời gian qua. Trong phiên tòa diễn ra hồi cuối tháng 9, Tòa án đã tuyên Sook Haeng thua kiện và có nghĩa vụ bồi thường cho vợ của anh A - người đàn ông ngoại tình với nữ ca sĩ.

Tới sáng 2/10, tờ Etoday đưa tin, Sook Haeng vừa chính thức lộ diện sau khi thua kiện bẽ bàng. Theo đó, nữ ca sĩ sinh năm 1979 mới đây đã tổ chức buổi hòa nhạc solo diễn ra ở hội trường Arte Seoul Muse, Mokdong, Seoul. Đây cũng là sự kiện đánh dấu màn trở lại sau khoảng 10 tháng kể từ khi nữ nghệ sĩ 7X dính ồn ào ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình.

Trước ống kính, Sook Haeng đã khóc lóc thảm thiết, đồng thời có đôi lời phát biểu đáng chú ý: “Bình thường khi đứng trên sân khấu, tôi không bao giờ để cảm xúc chi phối đến mức rơi nước mắt, nhưng không hiểu sao hôm nay cổ họng lại nghẹn lại. Giờ đây tôi muốn quên đi tất cả, muốn quay trở lại với tâm thế ban đầu như hồi mới ra mắt và chỉ muốn tập trung vào âm nhạc”.

Khi chứng kiến động thái mới đây của Sook Haeng, nhiều khán giả chẳng những không thông cảm mà còn “ném đá” nữ ca sĩ này ồ ạt. Theo nhiều cư dân mạng, đây không phải thời điểm phù hợp để cô lộ diện trước công chúng, bởi chỉ vừa mới đây thôi, Sook Haeng đã thua kiện trong vụ ngoại tình và phải muối mặt bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho nạn nhân.

Sook Haeng khóc lóc giàn giụa, nước mắt ngắn nước mắt dài trong màn lộ diện mới nhất nhưng không được netizen xứ Hàn thương xót. Ảnh: Naver

Còn nhớ vụ scandal lần đầu được phanh phui trên chương trình Case Chief của đài JTBC hồi cuối năm ngoái. Chương trình khi ấy đã gây xôn xao khi công bố đoạn CCTV cho thấy Sook Haeng ngang nhiên có những hành động thân mật với nhân tình (anh A) trong thang máy. Case Chief cho biết thêm, lời tố cáo đến từ vợ của anh A - người được chương trình mô tả là “1 bà nội trợ đã sống khép kín 20 năm và vô cùng sốc khi phát hiện chồng mình ngoại tình”.

Trong cuộc phỏng vấn với Case Chief, vợ anh A uất ức vạch trần Sook Haeng: “Họ nói họ chỉ là bạn bè, và khi tôi bảo cô ta hãy ngừng liên lạc với chồng tôi, nếu không tôi sẽ kiện thông qua công ty quản lý của cô ta thì phát hiện ra họ thực sự đang sống chung. Khi 2 người ở bên nhau, họ ôm hôn và có những cử chỉ thân mật. Trước khi gửi thông báo pháp lý chính thức, tôi đã cho cô ta 1 cơ hội cuối cùng. Tôi nói với cô ta ‘Làm ơn trả chồng lại cho tôi’, nhưng cô ta trả lời ‘Tôi có giữ chồng cô đâu mà cô đòi’ và bảo tôi đừng liên lạc nữa”. Tuy nhiên sau khi người vợ đâm đơn kiện, nữ ca sĩ này đã vội vàng liên lạc lại. Sau 1 thời gian cân nhắc, vợ anh A chính thức đâm đơn kiện Sook Haeng để đòi bồi thường cho những tổn thất tinh thần mà cô phải chịu đựng.

Sook Haeng ngoại tình trong thang máy, còn trả treo với chính thất. Ảnh: Koreaboo

Vốn dĩ vợ anh A đã đâm đơn kiện Sook Haeng từ tháng 9 năm ngoái, nhưng khi ấy nữ ca sĩ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào cũng chẳng có động thái thuê luật sư, nên tòa án ban đầu dự định đưa ra phán quyết mà không thông qua xét xử vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, Sook Haeng đột ngột “quay xe”, thuê gấp luật sư và ủy quyền cho người đại diện pháp lý của mình lên tiếng, cho nên tòa đã hủy bỏ ngày đưa ra phán quyết theo dự kiến ban đầu và dời lịch phiên tòa.

Thông qua kênh YouTube của phóng viên Lee Jin Ho hồi đầu năm nay, anh A đã đưa ra lời giải thích gây tranh cãi rầm rộ: “Tôi đã nói với Sook Haeng về tình trạng gia đình mình ngay lần đầu gặp gỡ. Cuộc hôn nhân của tôi và vợ vốn trên đà đổ vỡ và chúng tôi đã ly thân từ trước, mọi thứ gần như đã xong xuôi. Ngay cả trong thời gian ly thân, tôi và vợ cũng đã thảo luận về chuyện ly hôn 2 lần. Cuộc hôn nhân này về cơ bản đã tan vỡ được nhiều năm rồi”. Thế nhưng trên thực tế, A và vợ vẫn chưa hoàn tất mọi thủ tục ly hôn ở thời điểm anh này qua lại với Sook Haeng.

Về phía Sook Haeng, cô gửi lời xin lỗi tới chính thất, đồng thời tuyên bố kiện anh A vì tội lừa dối về tình trạng hôn nhân thực sự của mình: “Tôi tin rằng cuộc hôn nhân của A đã thực sự tan vỡ nên mới bắt đầu hẹn hò với anh ta. Thậm chí, tôi còn giới thiệu anh ta với bố mẹ như người chồng tương lai của mình. Tôi đã chấm dứt mối quan hệ với A sau khi biết những lời nói của anh ta là giả dối, đồng thời gửi lời xin lỗi tới vợ A. Tôi không có ý định trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Trong khi nỗ lực để nhận được sự tha thứ, tôi đã lên kế hoạch thực hiện các hành động pháp lý chống lại A, bởi anh ta đã lừa dối tôi và khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Tôi sẽ bắt anh ta phải bồi thường cho mình sau tất cả mọi chuyện”. Thế nhưng dù có đưa ra lời phân trần ra sao thì cuối cùng Sook Haeng vẫn bị tòa án tuyên thua kiện trong phiên xét xử diễn ra cách đây 2 tuần.

Sau ồn ào ngoại tình, Sook Haeng đã phải tạm dừng mọi hoạt động trong showbiz suốt thời gian qua sau khi bị các chương trình tại Hàn Quốc cắt sóng.

Sook Haeng bị cắt sóng vì scandal quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có gia đình. Ảnh: Naver

Nguồn: Etoday