Hoa hậu Kỳ Duyên công khai tình cảm với Thiên Ân trong màn final walk độc lạ nhất Vbiz!

Kỳ Duyên đã chờ đợi suốt 12 năm để có được khoảnh khắc đặc biệt này.

Tối 2/10, Chung kết Miss Universe Vietnam là một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau nhiều tháng tìm kiếm, chủ nhân mới của chiếc vương miện thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh. Đây cũng là thời khắc Hoa hậu Kỳ Duyên kết thúc nhiệm kỳ của mình ở Miss Universe Vietnam 2024. Cô đã có màn final walk vô cùng cảm xúc, độc lạ nhất nhì Vbiz.

Theo đó, Kỳ Duyên đã xuất hiện trong chiếc váy dạ hội đỏ rực, khoe body gợi cảm. Kỳ Duyên đã bật khóc ngay từ những giây phút đầu xuất hiện trên sân khấu. Cô cho biết bản thân đã chời đợi khoảnh khắc này suốt 12 năm. Hoa hậu Kỳ Duyên từng vướng ồn ào khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 nên cô không được xuất hiện trên sân khấu để final walk như các nàng hậu trước đó. Cô tiết lộ đã thực hiện được 8 dự án xây dựng điểm trường trong thời gian đương nhiệm.

Đồng thời, Kỳ Duyên cũng lên tiếng trước những bàn tán về mình suốt thời gian qua: "Trong suốt hai năm qua, Duyên đã đọc được rất nhiều lời nói về mình, có những lời khiến Duyên vui, có những lời khiến Duyên buồn. Duyên từng đọc những lời nói rằng Hoa hậu không một lần final walk, rồi sẽ có một ngày Duyên phải trao lại vương miện trong im lặng. Có những lúc Duyên cũng tự hỏi có thật là mình sẽ không có được khoảnh khắc này không? Nhưng hôm nay, Duyên không cần phải trả lời nữa bởi vì Duyên đang ở đây".

Clip: Hoa hậu Kỳ Duyên xúc động trong màn final walk chờ suốt 12 năm

Trong khoảnh khắc ý nghĩ trên sân khấu, Kỳ Duyên bất ngờ được cho là công khai tình cảm với Thiên Ân. Cô chia sẻ: "Con cảm ơn bố mẹ, cảm ơn em, ngày hôm nay đã có mặt ở đây để thôi lo lắng về những điều mà Duyên đã giang dở. Duyên đã từng nghĩ có lẽ 12 năm là quá dài để chờ một giấc mơ kể từ lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Và hôm nay, Duyên hiểu những điều tốt đẹp thường đến muộn, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Khép lại nhiệm kỳ của một đương kim hoa hậu, nhưng hành trình của Duyên vẫn chưa dừng lại. Duyên vẫn sẽ cống hiến hết mình với nghệ thuật, với khán giả. Chúc cho tân hoa hậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm kỳ tiếp theo của mình".

Ngay khi nghe Kỳ Duyên nói 3 chữ "Cảm ơn em", khán giả đồng loạt hú hét. Nhiều người cho rằng đây chính là tín hiệu Kỳ Duyên đang dành để công khai thể hiện tình cảm với Hoa hậu Thiên Ân. Bởi lẽ, Thiên Ân cũng có mặt tại đêm Chung kết Miss Universe Vietnam để chứng kiến Kỳ Duyên final walk

Hoa hậu Kỳ Duyên nghẹn ngào khi "Cảm ơn em" trên sân khấu

Kỳ Duyên cho biết cô đã mong chờ khoảnh khắc này suốt 12 năm

Kỳ Duyên đã khép lại nhiệm kỳ ở Miss Universe Vietnam

Hoa hậu Thiên Ân cũng có mặt tại đêm Chung kết để xem Kỳ Duyên final walk

Ngoài ra, một điểm khiến màn kết thúc nhiệm kỳ của Kỳ Duyên đặc biệt nhất nhì Vbiz là cô xuất hiện cùng với Hoa hậu Hương Giang. Bởi lẽ, Kỳ Duyên là Miss Universe Vietnam 2024, còn Hương Giang có vai trò là Miss Universe Vietnam 2025 để chinh chiến quốc tế.

Trên fanpage chính thức Miss Universe Vietnam nói về trường hợp đầu tiên trong lịch sử cuộc thi nhan sắc này: "Lần đầu tiên trong lịch sử Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên và Hương Giang sẽ cùng nắm tay nhau, bước những bước đi đầy tự hào để khép lại một hành trình trọn vẹn và đáng nhớ. Hai cô gái sẽ cùng nhìn lại những gì đã đi qua – những giấc mơ, những nỗ lực, những khoảnh khắc thăng hoa và cả những bài học phía sau ánh đèn sân khấu.

Đây không chỉ là một Final Walk. Đó là khoảnh khắc để nói lời cảm ơn. Cảm ơn Kỳ Duyên vì một hành trình của sự trưởng thành, bản lĩnh và không ngừng chinh phục. Cảm ơn Hương Giang vì một hành trình của cá tính, tự tin và tinh thần luôn dám bước về phía trước. Cảm ơn hai cô gái vì đã mang theo hai câu chuyện, hai sắc màu rất riêng, cùng viết nên một phần hành trình của Việt Nam tại Miss Universe. Và hơn hết, cảm ơn những khán giả đã luôn ở đó – từ những ngày đầu tiên cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Cảm ơn vì đã dõi theo, ủng hộ, yêu thương và cùng hai cô gái đi qua từng chặng đường".

Lần đầu tiên trong Vbiz, 2 Hoa hậu cùng final walk



