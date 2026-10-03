Adam Brody và Leighton Meester: Khi một cuộc hôn nhân đẹp bắt đầu từ việc lựa chọn đúng người

Hai ngôi sao của Hollywood - Adam Brody và Leighton Meester - có một chuyện tình còn tuyệt vời hơn cả phim lãng mạn.

Với những khán giả từng say mê The O.C. hay đắm chìm trong thế giới hào nhoáng của Gossip Girl, câu chuyện tình yêu của Adam Brody và Leighton Meester hẳn là một trong những "món quà" đẹp đẽ ngoài màn ảnh. Một người được yêu mến với hình ảnh Seth Cohen đáng mến của The O.C., người còn lại từng khiến khán giả không thể rời mắt khỏi cô tiểu thư kiêu kỳ, sắc sảo Blair Waldorf của Gossip Girl. Sau 10 năm hôn nhân, cả hai vẫn lặng lẽ đồng hành bên nhau, tránh xa những ồn ào vốn thường đi cùng đời sống của những ngôi sao Hollywood.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Adam Brody đã hé lộ đôi chút về điều giúp cuộc hôn nhân của anh và Meester bền chặt qua năm tháng. Câu trả lời của nam diễn viên giản dị đến mức gần như không có bất kỳ "bí quyết" cầu kỳ nào: tất cả bắt đầu từ việc lựa chọn một người bạn đời tốt.

Xuất hiện trong chương trình Today With Hoda & Jenna ngày 24 tháng 9 năm 2024 để quảng bá cho loạt phim mới của Netflix, Nobody Wants This, trong đó anh đóng cùng Kristen Bell – một gương mặt khác từng góp mặt trong Gossip Girl – Brody được người dẫn chương trình Hoda Kotb hỏi về cách anh duy trì cuộc hôn nhân suốt một thập kỷ.

"Hãy chọn một người tốt" – Adam chia sẻ – "Rồi sau đó chỉ cần biết lắng nghe họ".

(Ảnh: Getty Images)

Có lẽ chính sự giản dị trong câu trả lời ấy lại khiến nó trở nên đáng nhớ. Bởi phía sau một cuộc hôn nhân lâu dài không phải lúc nào cũng là những nguyên tắc phức tạp, mà đôi khi chỉ là việc gặp đúng người, yêu họ đủ sâu và học cách lắng nghe nhau qua những đổi thay của cuộc sống.

Brody sau đó làm rõ hơn quan điểm của mình, thừa nhận rằng việc có một người bạn đời tuyệt vời không đồng nghĩa với việc hôn nhân trở nên dễ dàng. Một mối quan hệ bền vững vẫn cần sự tận tâm, hy sinh, lòng khiêm tốn và khả năng cùng nhau thay đổi.

"Nếu bạn ở bên một người tuyệt vời, coi như bạn đã đi được một chặng đường dài thuận lợi rồi. Không phải là không cần sự hy sinh nhưng bạn và người ấy phải cùng nhau phát triển và sẵn sàng thay đổi, bởi vì bạn không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ và như cũ được. Nhưng nếu bạn có một người bạn đời tuyệt vời, tôi nghĩ bạn đã có một khởi đầu rất thuận lợi".

Với Adam Brody, hôn nhân dường như không phải một đích đến, mà là hành trình hai người cùng bước đi – nơi mỗi người vẫn phải trưởng thành, thích nghi và học cách đồng hành cùng những phiên bản mới của nhau.

Ngoài câu chuyện vợ chồng, Brody và Meester còn cùng nhau vun đắp một gia đình với hai người con – bé Arlo và một cậu con trai chưa được tiết lộ tên. Nói về việc làm cha, Brody cho biết anh lựa chọn cách nuôi dạy cân bằng giữa sự quan tâm sát sao và việc trao cho các con khoảng không cần thiết để khám phá thế giới theo cách riêng.

"Cũng cần phải có sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho chúng" – anh nói – "Tôi không quá nghiêm khắc, nhưng tôi luôn để ý đến những góc cạnh sắc nhọn – theo đúng nghĩa đen ấy. Tôi muốn bảo vệ đầu của bọn trẻ, không để chúng bị va đập hay tổn thương".

Theo chia sẻ của Brody, Meester cũng không phải là người nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con.

Một tuần trước khi xuất hiện trên Today, Brody từng có dịp nói nhiều hơn về mối quan hệ với Meester khi trò chuyện cùng người dẫn chương trình Dax Shepard trong podcast Armchair Expert. Và qua những chia sẻ ấy, một hình ảnh khác về cuộc hôn nhân của họ dần hiện lên: không chỉ là sự đồng hành trong đời sống gia đình, mà còn là một mối quan hệ gắn bó cả trong công việc.

Hai người cùng bước đi trong một ngành công nghiệp vốn luôn đặt đời tư của người nổi tiếng dưới ánh nhìn của công chúng. Thế nhưng, thay vì để ánh đèn ấy chiếu vào cuộc sống riêng, Meester dường như lựa chọn đứng ở một khoảng cách vừa đủ.

Brody mô tả vợ mình là người có "sự xa cách đầy cuốn hút đối với giới giải trí". Cô giữ kín đời tư trước công chúng, nhưng vẫn để tài năng diễn xuất lên tiếng trên màn ảnh – một cách hiện diện vừa đủ, không cần đến sự ồn ào.

Quan điểm ấy cũng từng được Brody chia sẻ trong một bài viết trên GQ năm 2019, khi anh nói về sự trân trọng mà cả hai dành cho cuộc sống riêng tư.

"Leighton vốn dĩ là người kín đáo hơn tôi" – anh chia sẻ – "Chúng tôi thích cuộc sống gia đình. Chúng tôi không tham gia nhiều sự kiện dù có thể làm vậy, và cũng không chủ động tìm kiếm sự chú ý hay quảng bá bản thân theo cách đó".

Trong thế giới Hollywood, nơi những câu chuyện tình yêu thường được kể dưới ánh đèn flash, Adam Brody và Leighton Meester lại chọn một cách khác: bước chậm hơn, sống kín đáo hơn và dành phần lớn câu chuyện của mình cho gia đình.

Sau một thập kỷ bên nhau, điều Brody nói về hôn nhân cũng giản dị như cách họ lựa chọn cuộc sống: may mắn gặp một người tuyệt vời, biết lắng nghe, cùng nhau thay đổi và trưởng thành. Có lẽ, sau tất cả những hào nhoáng của màn ảnh, một tình yêu lâu dài đôi khi chỉ cần được nuôi dưỡng bằng những điều rất đỗi bình thường như thế.