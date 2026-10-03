Tranh luận phần ứng xử của Hoa hậu Quỳnh Anh và rapper Pháo là Á hậu

Phần thi ứng xử của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Cô chia sẻ mong muốn dạy catwalk cho trẻ em và phụ nữ yếu thế để họ sống tự tin. Nhiều ý kiến cho rằng đây là dự án thiếu tính thực tế.

Tối 2/10, Nguyễn Quỳnh Anh vượt qua 27 ứng viên để giành vương miện Miss Universe Vietnam 2026. Trịnh Mỹ Anh và Emma Lê lần lượt đoạt danh hiệu á hậu 1 và á hậu 2. Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) đạt giải á hậu 3 và Trịnh Hồng Đăng là á hậu 4.

Sau đêm chung kết, phần thi ứng xử top 3 của tân hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh gây bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh đó việc Pháo vượt qua Trịnh Hồng Đăng để giành á hậu 3 cũng tạo ý kiến trái chiều.

Câu ứng xử của Nguyễn Quỳnh Anh gây tranh luận.

Phần thi ứng xử của Emma Lê và Trịnh Mỹ Anh cũng được cho là thiếu điểm nhấn.

Ở phần thi ứng xử top 3, Nguyễn Quỳnh Anh cùng hai người đẹp Trịnh Mỹ Anh và Emma Lê nhận được câu hỏi chung: "Nếu bạn được trao vương miện Miss Universe Vietnam 2026 nhưng chỉ có một năm để tạo ra thay đổi có ý nghĩa cho phụ nữ Việt Nam. Bạn sẽ chọn vấn đề nào và bắt đầu từ đâu?".

Quỳnh Anh cho biết nếu đăng quang, cô muốn sử dụng sức ảnh hưởng của chiếc vương miện để giúp đỡ phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho họ thể hiện bản thân và sống tự tin hơn.

"Nếu hôm nay tôi trở thành cô gái may mắn chiến thắng Miss Universe Vietnam 2026, tôi muốn dùng chính chiếc vương miện của mình làm tiếng nói cũng như hành động giúp những người phụ nữ yếu thế hay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được thể hiện, được sống là chính mình, và được tự tin thể hiện chính họ", cô cho biết.

Quỳnh Anh nói thêm: "Tôi muốn có một workshop của riêng mình để dạy catwalk cũng như lắng nghe mong muốn của họ trong cuộc sống. Lớp học catwalk đó không chỉ giúp họ trở thành người mẫu mà còn khiến họ tự tin, dám thể hiện mình hơn, dám sống thật với mình".

Câu trả lời của Quỳnh Anh gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Quỳnh Anh đưa ra mong muốn mở lớp dạy catwalk cho phụ nữ, trẻ em dựa trên thế mạnh của cô là kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Tuy nhiên, không ít khán giả đặt câu hỏi về tính thiết thực của dự án này. "Những người có hoàn cảnh khó khăn thì điều họ cần là sinh kế, việc làm, học tập hay chăm sóc sức khỏe", "Mở lớp học catwalk không phải nhu cầu cấp thiết của những đối tượng này", "Yêu cầu tạo ra thay đổi có ý nghĩa cho phụ nữ Việt Nam trong vòng một năm mà mở lớp dạy catwalk thì không thiết thực"... khán giả bình luận.

Bên cạnh câu trả lời của tân hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, phần thi ứng xử của á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh và á hậu 2 Emma Lê cũng bị nhận xét lạc đề, thiếu điểm nhấn.

Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh chia sẻ mong muốn thực hiện dự án mang tên Thêm một lần nữa, nhằm cổ vũ phụ nữ lấy lại sự tự tin sau những vấp ngã và có thêm động lực để bắt đầu lại.

Trong khi đó, Á hậu 2 Emma Lê lựa chọn hướng đến các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nâng cao kiến thức, cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như điều kiện kinh tế.

Việc Pháo vượt qua Trịnh Hồng Đăng giành ngôi á hậu 3 cũng gây tranh luận.

Sau đêm chung kết, khán giả cũng tranh luận về việc rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) vượt qua người đẹp Trịnh Hồng Đăng để giành danh hiệu á hậu 3.

Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra trong vòng 10 ngày. 30 thí sinh tham gia các phần thi phụ như trình diễn áo tắm, phỏng vấn kín trước khi bước vào đêm chung kết tại Hải Phòng ngày 2/10.

Đây là năm đầu Miss Universe Vietnam tổ chức sau khi bản quyền cuộc thi thuộc về tay ông Nawat. Chủ tịch Miss Grand International cùng ê-kíp sang Việt Nam để tham dự chung kết và trao vương miện cho tân hoa hậu.

Bất chấp những tuyên bố từ phía tổ chức Miss Universe (MUO), ông Nawat cho biết Nguyễn Quỳnh Anh vẫn sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 ở Puerto Rico. Tuy nhiên, câu trả lời cho tương lai của Nguyễn Quỳnh Anh vẫn chưa ngã ngũ khi những mâu thuẫn từ phía ông Nawat và MUO chưa được giải quyết dứt điểm.

Sự mâu thuẫn này được cho là ảnh hưởng tới kế hoạch đào tạo, phát triển hậu đăng quang của Nguyễn Quỳnh Anh khi chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 sẽ diễn ra.