Hé lộ chi phí trong đám cưới của "siêu mẫu Victoria's Secret" và con trai "vua sòng bạc"

Sau 7 năm kết hôn, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân mới hoàn tất chuỗi nghi lễ cưới bằng 2 sự kiện tại Pháp và Macau.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân từng muốn tổ chức lễ cưới sớm nhưng phải trì hoãn vì sự ra đi của Hà Hồng Sân vào năm 2020. Theo truyền thống, gia đình cần để tang 3 năm trước khi tiến hành những sự kiện trọng đại. Hà Du Quân từng khẳng định anh nhất định sẽ tổ chức hôn lễ và muốn sự kiện này phải thật chỉn chu.

Đến năm 2026, lời hứa ấy được thực hiện bằng 2 buổi lễ cách nhau vài tháng. Tháng 6, cặp đôi tổ chức hôn lễ riêng tư tại một lâu đài ở Pháp. Đến tháng 9, họ trở về Macau (Trung Quốc) tổ chức tiệc cảm ơn với khoảng 500 khách mời. Cả 2 sự kiện đều do bà Lương An Kỳ, mẹ Hà Du Quân trực tiếp đứng ra lo liệu.

Đám cưới tại Pháp: Riêng địa điểm tổ chức đã tốn 390 tỷ đồng

Hôn lễ tại Pháp diễn ra ở lâu đài Saint-Michel và được gia đình thuê trọn địa điểm trong 2 ngày, với chi phí được tiết lộ là hơn 100 triệu tệ (khoảng 390 tỷ đồng). Tuy nhiên, khoản tiền gây chú ý nhất lại nằm ở bộ trang sức mà Hề Mộng Dao sử dụng trong ngày cưới. "Siêu mẫu Victoria's Secret" đeo bộ trang sức kim cương cao cấp của Graff với giá trị ước tính 49 triệu tệ (khoảng 191 tỷ đồng).

Trang phục cưới cũng được đầu tư không kém. Một trong những bộ váy của Hề Mộng Dao do đội ngũ sáng tạo của Dior thiết kế, được các nghệ nhân tại xưởng thời trang cao cấp mất hơn 600 giờ để hoàn thiện, có giá hơn 200.000 tệ (khoảng 780 triệu đồng). Ngoài ra, trong các buổi tiệc trước hôn lễ, Hề Mộng Dao tiếp tục sử dụng những món trang sức kim cương có tổng trọng lượng hơn 100 carat. Những con số này cho thấy gia đình Hà đầu tư rất mạnh vào phần hình ảnh của cô dâu.

Tiệc cảm ơn tại Macau (Trung Quốc): Sân nhà hoa tươi phủ kín

Nếu lễ cưới ở Pháp thiên về sự riêng tư và lãng mạn, tiệc cảm ơn tại Macau (Trung Quốc) lại mang màu sắc gia đình và trang trọng hơn. Địa điểm được lựa chọn là khu nghỉ dưỡng tích hợp The Londoner Macao, thuộc hệ thống khách sạn của gia đình họ Hà.

Việc tổ chức tại địa điểm thuộc gia đình giúp cặp đôi không phải chi trả khoản thuê sảnh theo cách thông thường. Thế nhưng phần trang trí vẫn được đầu tư rất lớn. Toàn bộ không gian sử dụng hoa tươi nhập khẩu với tông màu champagne, tạo cảm giác sang trọng nhưng không quá nặng nề. Riêng bức tường sân khấu chính mất 2 ngày để hoàn thiện, với hơn 10.000 bông hoa được sử dụng.

Quà cảm ơn và những món quà đặc biệt từ mẹ chồng

Không chỉ đầu tư vào địa điểm và trang phục, gia đình Hà còn chuẩn bị quà cảm ơn riêng cho khách mời. Hộp quà in ký hiệu "M&M", lấy từ chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao, bên trong có nhiều món quà như bộ đồ bằng lụa, nước hoa cao cấp, nến thơm, bánh cưới cùng các món đồ lưu niệm có giá trị 1.500 - 2.000 tệ (khoảng 5,9 - 7,8 triệu đồng). Thiết kế còn gợi lại khung cảnh Hà Du Quân từng cầu hôn Hề Mộng Dao vào năm 2019, tạo thêm ý nghĩa riêng cho món quà.

Đặc biệt, bà Lương An Kỳ còn trao cho con dâu những món trang sức ngọc trai cổ được bà lưu giữ nhiều năm cùng kỷ vật tình yêu mà Hà Hồng Sân từng tặng bà. Những món đồ này không đơn thuần có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa như một sự công nhận dành cho Hề Mộng Dao khi cô chính thức trở thành thành viên của gia đình.

Đáng chú ý, trước thời điểm tổ chức hôn lễ, bà Lương An Kỳ còn chi 145 triệu tệ (khoảng 566 tỷ đồng) để mua bất động sản tại khu vực đắt đỏ ở Hong Kong (Trung Quốc). Một trong những căn nhà được đăng ký dưới tên Hề Mộng Dao, trở thành bất động sản có giá trị lớn đầu tiên đứng tên riêng cô sau 7 năm gia nhập gia đình họ Hà.

Trong bữa tiệc, Hà Du Quân công khai cảm ơn mẹ vì đã tổ chức cả hôn lễ tại Pháp lẫn sự kiện hoành tráng ở Macau (Trung Quốc), đồng thời khẳng định những gì bà dành cho vợ chồng anh sẽ được ghi nhớ suốt đời. Với gia đình họ Hà, đây không chỉ là một đám cưới được tổ chức muộn 7 năm mà còn là dịp hoàn tất những nghi lễ gia đình sau một thời gian dài chờ đợi.