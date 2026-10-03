Đỗ Mỹ Linh đọ sắc cùng hội dâu hào môn, 1 Hoa hậu bí ẩn nhất Vbiz bất ngờ xuất hiện
Dàn người đẹp Vbiz tạo nên "vũ trụ visual" ngắm nhìn mỏi mắt trong một sự kiện tại Hà Nội.
Mới đây, NTK Lê Thanh Hòa tổ chức sự kiện tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều người đẹp đình đám Vbiz. Dàn khách mời gồm Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Châu Anh, Á hậu Phương Nga, Á hậu Tú Anh, Á hậu Thụy Vân, người đẹp Hương Liên, MC Mù Tạt... cùng lựa chọn những bộ cánh thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật.
Trong dàn khách mời, Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng chiếm spotlight. Sau khi sinh con thứ hai cho ông xã là thiếu gia Đỗ Vinh Quang, nàng hậu ngày càng chăm chỉ xuất hiện tại các sự kiện. Mỗi lần lộ diện, cô đều nhận được sự quan tâm bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, thần thái nhẹ nhàng của mẹ bỉm. Tại sự kiện lần này, Đỗ Mỹ Linh lựa chọn một thiết kế satin tối giản, tôn lên vẻ nữ tính và sang trọng. Không cần lên đồ quá cầu kỳ, nàng hậu vẫn ghi điểm nhờ thần sắc rạng rỡ, toát lên vẻ viên mãn sau khi xây dựng tổ ấm riêng.
Camera bắt cận nhan sắc dàn mỹ nhân ở sự kiện (Clip: Đi soi sao đi)
Đáng chú ý, Đỗ Mỹ Linh còn có màn hội ngộ cùng dàn dâu hào môn quen mặt như Á hậu Thanh Tú, Á hậu Tú Anh, người đẹp Hương Liên... Mỗi người mang một màu sắc riêng, tạo nên khung hình quy tụ loạt mỹ nhân đình đám của Vbiz.
Tuy nhiên, nhân vật khiến nhiều người bất ngờ nhất lại là Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương. Sau nhiều năm gần như đứng ngoài ánh đèn showbiz, cô bất ngờ xuất hiện tại sự kiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi. Sau nhiệm kỳ, cô không hoạt động mạnh trong showbiz mà lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư hay xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Chính vì vậy, mỗi lần người đẹp lộ diện đều khiến công chúng tò mò. Sau 24 năm kể từ ngày đăng quang, nàng hậu vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Ở tuổi 41, cô gây chú ý bởi thần thái tươi tắn, phong thái nền nã và nhan sắc "không tuổi".