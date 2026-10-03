Nữ diễn viên phim giờ vàng vừa qua đời, không kịp trăng trối vì ung thư tụy

Lúc phát hiện ra thì căn bệnh ung thư của nữ diễn viên đã ở giai đoạn cuối.

Sáng 3/10, tờ Setn đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) - Lam Kỳ vừa qua đời vì căn bệnh ung thư tụy. Nữ ngôi sao được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Khi ấy, bệnh tình đã bước vào giai đoạn cuối.

Bệnh tình chuyển biến xấu nhanh chóng, và sau 6 tháng hóa trị, Lam Kỳ đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 72. Nữ diễn viên ra đi mà không kịp để lại lời trăng trối.

Lam Kỳ qua đời sau 6 tháng hóa trị ung thư tụy. Ảnh: Setn

Cái chết của nữ diễn viên đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Nam diễn viên Lưu Thượng Khiêm mới đây đã chia sẻ lên Facebook tấm ảnh bìa tạp chí ngả vàng từng chụp cùng Lam Kỳ trước đây, đồng thời không giấu được niềm tiếc thương: “Trong lòng tôi chợt đau nhói, tựa như nỗi đau vỡ òa nước mắt khi hay tin Phượng Phi Phi qua đời vì ung thư. Thật sự vô cùng thương tiếc”.

Lưu Thượng Khiêm hồi tưởng lại mình cùng Lam Kỳ từng đảm nhận vai nam nữ chính trong bộ phim truyền hình giờ vàng ăn khách 1 thời Phiêu Hương Mộng của đài CTV. Còn nhớ, màn “song kiếm hợp bích” của 2 ngôi sao đã thiết lập nên cột mốc lịch sử huy hoàng, xô đổ mọi kỷ lục về tỷ suất người xem trên sóng của 3 đài truyền hình lớn thời bấy giờ.

Lưu Thượng Khiêm cho biết thêm mình và Lam Kỳ đã không còn giữ liên lạc từ lâu, để rồi khi nhận được tin tức về đối phương thì lại là nỗi đau buồn vì phải sinh li tử biệt.

Sự ra đi của Lam Kỳ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và đông đảo khán giả xem truyền hình. Ảnh: Setn

Lam Kỳ sinh năm 1954, bước chân vào làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) khi vừa tròn 17 tuổi. Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, nữ ngôi sao đã may mắn được tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách. Sau khi chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình, Lam Kỳ tiếp tục khẳng định tên tuổi qua hàng loạt tác phẩm phim giờ vàng ăn khách. Lối diễn xuất tinh tế, vừa uyển chuyển vừa cương nghị của nữ nghệ sĩ tài hoa đã in sâu vào tâm trí khán giả. Giờ đây, 1 huyền thoại màn ảnh đã ra đi mãi mãi, để lại niềm thương tiếc vô hạn cho đông đảo khán giả truyền hình và đồng nghiệp trong làng giải trí.

Về tình duyên, Lam Kỳ kết hôn với tổng biên tập của 2 tờ báo lớn. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên rời xa màn ảnh, tập trung vun vén cho tổ ấm.

Tên tuổi của Lam Kỳ gắn liền với nhiều tác phẩm truyền hình Đài Loan (Trung Quốc) đình đám 1 thời. Ảnh: Setn

Nguồn: Setn