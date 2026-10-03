Con trai 17 tuổi của Kwon Sang Woo được thừa kế 1300 tỷ còn đẹp ăn đứt bố, đến ngày thi SAT vẫn mải mê chơi bời

Ngoại hình thay đổi của con trai Kwon Sang Woo cũng làm cho người thân ngớ cả người.

Trong thời gian qua, Ruk Hee - quý tử 17 tuổi của cặp đôi Kwon Sang Woo và Son Tae Young, đã liên tục chiếm sóng truyền thông Hàn Quốc. Bên cạnh ngoại hình điển trai được khen đẹp hơn cả bố, Ruk Hee còn gây sốt với nền tảng tài chính vững mạnh và năng khiếu thể thao trời ban.

Tới sáng 1/10, tờ Mydaily cho hay, Son Tae Young vừa chia sẻ lên kênh YouTube cá nhân video mới ghi lại những nỗi trăn trở của cô trước việc con trai cứ mải mê chơi bóng đá ngay giữa mùa thi cử quan trọng. Nữ minh tinh họ Son chỉ biết thở dài thườn thượt: “Đang học lớp 12 mà lại như thế đấy. Bây giờ đâu phải lúc để dốc toàn lực vào bóng đá đâu, thằng bé làm cho tôi lo chết đi được. Học sinh lớp 12 thì không được phép vô tư vui vẻ quá mức đâu nhé. Huấn luyện viên ở trường cũng mới được thay thế nên tụi nhỏ tầm này càng hào hứng thi đấu hơn (để ghi điểm với ban huấn luyện mới). Sao lại gọi học sinh lớp 12 đi tập luyện, thi đấu nhiều thế không biết, 1 tuần họ gọi Ruk Hee tới 5 lần”.

Son Tae Young không giấu được những suy tư khi con trai cứ mải mê tập trung cho đá bóng dù đang ở trong giai đoạn học tập, thi cử vô cùng quan trọng. Ảnh: Naver

Đáng nói, Ruk Hee vẫn đi đá bóng ngay cả vào hôm diễn ra kỳ thi SAT, điều này càng khiến cho Son Tae Young thêm phần lo lắng. Trước ống kính, bà xã Kwon Sang Woo bày ra vẻ mặt bất lực: “Hôm nay là ngày thi SAT. Thế mà suốt cả tuần này, Ruk Hee vẫn đi đá bóng đấy. Tất nhiên là ở nhà nó cũng có tự học. Nhưng đứng ở lập trường của cha mẹ thì... Thôi chẳng biết làm thế nào nữa. Thằng bé bảo là nó sẽ tự lo mọi thứ. Tôi cũng đành ‘OK’ với nó thôi. Đời người được mấy tí, miễn là thằng bé thấy hạnh phúc là được rồi”.

Bên cạnh đó, ngoại hình của Ruk Hee sau nhiều ngày phơi nắng ngoài sân tập cũng làm cho người quen cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng, suýt chút nữa đã không nhận ra nổi cậu. Được biết, hiện tại quý tử nhà Kwon Sang Woo đang bị cháy nắng, trở nên đen đúa hơn hẳn trước kia. Son Tae Young cũng phải lên tiếng giải thích về màn thay đổi ngoại hình của cậu con trai đầu lòng: “Thằng bé cứ lao vào đá bóng là lại như vậy. Dù vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn nhưng nó lại mang trong mình bầu nhiệt huyết lớn, nên dù có chấn thương thì vẫn cứ nén đau để ra sân chơi thôi”.

Những chia sẻ của Son Tae Young về quý tử đầu lòng đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng xứ Hàn. Ảnh: Nate

Ruk Hee hiện sở hữu làn da đen đúa sau thời gian dài phơi mình ngoài sân bóng. Ảnh: X

Trước đó, nguồn tin của Sports Chosun đã chia sẻ 1 thông tin gây xôn xao khác về quý tử 17 tuổi nhà tài tử họ Kwon. Theo đó, Kwon Sang Woo - Son Tae Young hiện sở hữu tổng giá trị bất động sản rơi vào khoảng 70 tỷ won (tương đương 1317 tỷ đồng). Và Ruk Hee cùng em gái chính là 2 người được thừa kế khối tài sản kếch xù này từ bố mẹ.

Được biết, không chỉ đẹp trai nổi bật và sớm sở hữu ô tô ở tuổi đời còn rất trẻ, Ruk Hee còn khiến nhiều thiếu nữ mê mệt vì rất giỏi thể thao. Cậu chàng hiện là thành viên quan trọng trong đội bóng đá ở 1 trường trung học. Con trai Kwon Sang Woo có thành tích thi đấu nổi bật, được không ít đội bóng học đường ở Mỹ săn đón. Không chỉ chơi bóng giỏi, Ruk Hee còn có thế mạnh ở bộ môn điền kinh. Son Tae Young từng tiết lộ, con trai cô đạt thành tích chạy rất ấn tượng, chỉ mất 11,4 giây để hoàn thành đường chạy 100m khi mới 16 tuổi, thậm chí được huấn luyện viên khen ngợi là có tiềm năng phát triển lên sân chơi chuyên nghiệp.

Ruk Hee được khen là đẹp trai hơn cả bố - tài tử Kwon Sang Woo. Ảnh: Nate

Không chỉ đẹp trai và giàu có, Ruk Hee còn rất giỏi thể thao, thể hiện tài năng nổi bật ở nhiều bộ môn thi đấu. Ảnh: X

Kwon Sang Woo - Son Tae Young kết hôn hồi năm 2008. Còn nhớ vào thời điểm ấy, rất đông người hâm mộ từ nước ngoài đã lặn lội sang Hàn Quốc để được tận mắt chứng kiến lễ thành hôn hoành tráng của 2 ngôi sao ở khách sạn Shilla. Cặp đôi vàng lần lượt đón con trai đầu lòng vào năm 2009 và con gái thứ 2 vào năm 2015.

Được biết, hiện tại Son Tae Young cùng các con đang định cư ở Mỹ, còn nam tài tử họ Kwon làm việc ở Hàn Quốc và sang Mỹ thăm gia đình vào khoảng thời gian rảnh rỗi.

“Nhất cử nhất động” từ gia đình Kwon Sang Woo - Son Tae Young đều nhận được sự quan tâm, dõi theo của công chúng. Ảnh: X

Nguồn: Mydaily