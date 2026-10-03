Mỹ nhân chi 6,6 tỷ mua bảo hiểm vòng 1 nay đi hát hội chợ, nhan sắc gầy gò lao dốc đáng tiếc

Ngoại hình của mỹ nhân từng nổi đình đám này giờ chỉ còn da bọc xương.

Diệp Tử My từng được xem là biểu tượng gợi cảm hàng đầu của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990. Cô gây xôn xao 1 thời khi chi 250.000 USD (6,6 tỷ đồng) để mua bảo hiểm vòng 1 của mình. Thế nhưng, khi mới 28 tuổi, Diệp Tử My đã rời showbiz, dừng đóng phim để chạy theo tiếng gọi tình yêu.

Từ một biểu tượng gợi cảm với thân hình đồng hồ cát nóng bỏng, nay Diệp Tử My xuống sắc đầy đáng tiếc. Cuối tháng 9, loạt ảnh nữ diễn viên tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn bất ngờ được chia sẻ lên MXH. Khán giả cho biết họ phải nhìn vài lần mới nhận ra đó là minh tinh đình đám một thời. Trong ảnh, Diệp Tử My xuất hiện với mái tóc ngắn nhuộm bạch kim, diện áo ba lỗ ôm sát cùng quần bó để lộ thân hình mỏng dính với cánh tay gầy như que củi.

Diện mạo của Diệp Tử My khác xưa rất nhiều, khó nhận ra. Ảnh: On.

Không ít cư dân mạng nhận xét Diệp Tử My ngày càng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn khác với hình ảnh đầy đặn, quyến rũ từng gắn liền với cô trong thời kỳ đỉnh cao. Các nguồn tin cho biết Diệp Tử My hiện tại chỉ nặng hơn 36 kg, thân hình gầy trơ xương.

Thời gian qua, Diệp Tử My cũng không hoạt động nghệ thuật chính thống, chủ yếu kiếm tiền bằng cách đi hát ở các tụ điểm bình dân như hội chợ, trung tâm thương mại hay nhà hàng. Cách đây không lâu, cô gây chú ý khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Tây Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc). Diệp Tử Mỹ biểu diễn trên sân khấu tạm bợ, không có hệ thống ánh sáng hay âm thanh chuyên nghiệp. Tiếng loa phát thanh của trung tâm thương mại thậm chí còn lấn át giọng hát của cô. Khán giả đứng lại theo dõi không nhiều. Sau khi hoàn thành phần biểu diễn, Diệp Tử My cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Diệp Tử My gầy trơ xương. Hiện tại, cô chỉ nặng khoảng 36 kg. Ảnh: HK01.

Nữ diễn viên giờ đi biểu diễn ở các tụ điểm bình dân. Ảnh: On.

Theo bạn bè thân cận, Diệp Tử My đi hát hội chợ, trung tâm thương mại cho đỡ nhớ nghề chứ không phải gặp khó khăn kinh tế. Cô sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ. Năm 2022, Diệp Tử My từng chi 36 triệu HKD (khoảng 123 tỷ đồng) để mua một căn nhà mới. Ngoài ra, nữ diễn viên còn sở hữu cổ phần đầu tư tại 4 khách sạn hạng sang tại Penang (Malaysia).

Diệp Tử My đầu tư vào 4 khách sạn, sở hữu nhiều bất động sản hạng sang. Ảnh: HK01.

"Marilyn Monroe châu Á" bỏ sự nghiệp vì tình và nhận về cái kết buồn

Diệp Tử My sinh năm 1966, gia nhập showbiz sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ của đài Asia Television (ATV) vào năm 1985. Tuy nhiên, Diệp Tử My chỉ được đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình. Bước ngoặt chỉ đến khi cô quyết định xây dựng hình tượng gợi cảm táo bạo - điều còn khá mới mẻ và gây tranh cãi thời bấy giờ. Sở hữu gương mặt thanh tú nhưng lại có thân hình với những đường cong "siêu thực", đặc biệt là vòng một 36F trứ danh, cô đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có.

Nhờ lợi thế ngoại hình nổi bật cùng phong cách gợi cảm mạnh mẽ, cô nhanh chóng được săn đón. Vào thời kỳ hoàng kim của phim ảnh xứ Cảng Thơm, Diệp Tử My được xưng tụng là "Marilyn Monroe của châu Á". Những tác phẩm như Nhục Bồ Đoàn, Thánh Bài (đóng cùng Châu Tinh Trì) hay Liêu Trai Diễm Đàm đã đưa tên tuổi cô vượt ra châu Á.

Diệp Tử My là "siêu vòng 1" nức tiếng showbiz 1 thời. Ảnh: Weibo

Năm 1994, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Diệp Tử My bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì tình yêu với bác sĩ nhãn khoa Lữ Tích Chiếu. Dù không có một đám cưới xa hoa hay danh phận chính thức, Diệp Tử My vẫn lựa chọn ở bên người đàn ông ấy suốt 26 năm qua. Cô chấp nhận rời xa ánh đèn sân khấu, từ bỏ cuộc sống hào nhoáng để xoay quanh căn bếp vun vén gia đình.

Tuy nhiên, bi kịch ập đến vào năm 2018 khi Lữ Tích Chiếu bất ngờ qua đời vì đau tim trên chuyến bay tới Nhật Bản. Toàn bộ tài sản của Lữ Tích Chiếu bao gồm bất động sản, phòng khám đều được con trai riêng của ông thừa kế. Diệp Tử My chỉ nhận được căn biệt thự từng bỏ tiền mua chung với Lữ Tích Chiếu, trị giá khoảng 1,2 triệu USD. Sau cú sốc bạn trai lâu năm qua đời, cô sống ẩn dật, tu tập Phật pháp và hạn chế xuất hiện công khai.

Sau cái chết của bạn trai lâu năm, Diệp Tử My rơi vào cảnh cô độc, không con cái, không hôn thú, không được thừa hưởng tài sản của đối phương. Ảnh: Mingpao

Nguồn: Sina, Sohu