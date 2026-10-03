Đàm Tùng Vận và 23 ngày chờ mẹ tỉnh lại: Nỗi đau không thể đổi bằng 3,6 tỷ đồng

Sau một vụ tai nạn, Đàm Tùng Vận đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Khoảng 23h ngày 31/12/2018, tại huyện Tự Vĩnh, tỉnh Tứ Xuyên, mẹ của Đàm Tùng Vận cùng 2 người bạn đang đi bộ trên đường thì một chiếc ô tô bất ngờ lao tới từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người bị thương, trong đó mẹ cô bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Chiếc xe gây tai nạn không dừng lại để cứu người mà lập tức bỏ chạy, để lại các nạn nhân nằm trên đường giữa đêm mưa cuối năm.

Mẹ của Đàm Tùng Vận được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và phải trải qua 23 ngày điều trị, nhưng suốt khoảng thời gian ấy bà không một lần tỉnh lại. Với gia đình, 23 ngày đó có lẽ là những ngày dài nhất khi mọi hy vọng đều được đặt vào việc người thân có thể vượt qua cửa tử, nhưng cuối cùng phép màu đã không xuất hiện. Ngày 23/1/2019, bà qua đời vì chấn thương sọ não đặc biệt nghiêm trọng kèm suy đa tạng, để lại người con gái duy nhất phải đối diện với sự thật rằng từ đây cuộc sống sẽ không còn người mẹ luôn ở bên cạnh mình.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định người điều khiển chiếc xe là Mã Minh Hoằng. Điều khiến vụ việc thêm xót xa là Mã Minh Hoằng không phải người xa lạ với gia đình Đàm Tùng Vận. Anh ta từng là bạn học tiểu học của cô, trong khi cha của 2 người từng cùng phục vụ trong quân ngũ và là đồng đội của nhau. Cả 2 bên gia đình vốn có mối quan hệ quen biết, nhưng sau đêm định mệnh ấy, mối quan hệ này mãi mãi gắn với một mất mát không thể bù đắp.

Mã Minh Hoằng chỉ đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 2/1/2019, tức 2 ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra. Đến tháng 8/2020, vụ án được đưa ra xét xử công khai và thu hút hơn 10 triệu lượt người theo dõi qua mạng. Đàm Tùng Vận xuất hiện tại phiên tòa trong bộ trang phục màu đen, với tư cách là con gái duy nhất của nạn nhân. Trong những lời trình bày tại tòa, cô nghẹn ngào cho biết đã 1 năm 8 tháng kể từ khi mẹ gặp nạn nhưng chưa từng nhận được một lời xin lỗi chân thành từ thủ phạm.

Đó có lẽ là điều khiến nỗi đau của một người con càng trở nên dai dẳng. Một lời xin lỗi không thể đưa người đã mất trở về, nhưng ít nhất nó có thể cho thấy thủ phạm hiểu được hậu quả mà mình đã gây ra cho một gia đình. Thế nhưng theo những gì được nêu tại phiên tòa, điều mà Đàm Tùng Vận chờ đợi suốt thời gian dài lại không xuất hiện.

Ngày 19/9/2020, Mã Minh Hoằng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội gây tai nạn giao thông. Tòa án đồng thời tuyên khoản bồi thường 920.000 tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng) cho gia đình Đàm Tùng Vận và các bên liên quan theo phán quyết dân sự kèm theo. Với nhiều người, đây là một khoản tiền rất lớn, nhưng đối với một người con vừa mất mẹ, không có bất kỳ con số nào đủ sức bù đắp cho sự ra đi ấy.

Dù vậy, Đàm Tùng Vận không giữ lại khoản tiền bồi thường. Cô quyết định quyên toàn bộ số tiền để hỗ trợ những gia đình có người gặp tai nạn giao thông. Theo luật sư của cô, lựa chọn này đã được đưa ra ngay trước thời điểm tòa tuyên án, bởi Đàm Tùng Vận cho rằng sinh mạng của mẹ không thể được định giá bằng tiền và điều cô mong muốn hơn cả là những vụ việc tương tự sẽ không còn xảy ra.

Đàm Tùng Vận sinh ra và lớn lên tại Tự Vĩnh, chính nơi từng lưu giữ tuổi thơ và những ký ức có mẹ đồng hành lại trở thành nơi cô vĩnh viễn mất đi người thân yêu nhất. Sau này, khi đảm nhận vai Lý Tiêm Tiêm, cô gái mất mẹ từ nhỏ trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, diễn xuất của Đàm Tùng Vận từng khiến nhiều khán giả xúc động vì cảm giác chân thật trong những phân cảnh nhân vật nhớ mẹ. Có lẽ một phần lý do nằm ở chỗ cô không cần phải tưởng tượng nỗi đau ấy, bởi ngoài đời, cô đã thực sự trải qua cảm giác mất đi người mẹ của mình.

Mẹ đã không thể trở về, còn lời xin lỗi mà cô từng chờ đợi cũng không thể thay đổi quá khứ. Đàm Tùng Vận lựa chọn dùng toàn bộ khoản bồi thường đi giúp những gia đình khác, như một cách để biến mất mát của mẹ thành lời nhắc nhở về hậu quả của việc lái xe sau khi uống rượu. Bởi một vụ tai nạn có thể chỉ xảy ra trong vài giây, nhưng nỗi đau mà nó để lại đôi khi kéo dài suốt phần đời còn lại của những người ở phía sau.