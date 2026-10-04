Tân Miss Universe Vietnam 2026 và chuyện tình với hotboy 'người nhện' triệu view

Sau khi Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, chuyện tình của cô với TikToker Neyun tiếp tục được chú ý.

Tối 2/10, Nguyễn Quỳnh Anh vượt qua các thí sinh tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026 ở Hải Phòng, giành vương miện sau hai năm kể từ khi đoạt Á hậu 1 tại cuộc thi năm 2024. Người đẹp sinh năm 1999, quê Hà Nội, cao 1,75m và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Neyun có mặt cổ vũ Quỳnh Anh trong hành trình tại Miss Universe Vietnam 2026.

Sau khoảnh khắc đăng quang, hình ảnh Quỳnh Anh bên bạn trai Neyun được nhiều khán giả chú ý. Trước đó, nam TikToker cũng thường xuyên cổ vũ bạn gái trong hành trình chinh phục vương miện. Trước đó, Neyun từng chuẩn bị bảng LED với dòng chữ “#1 FAN Quỳnh Anh” để cổ vũ người yêu

Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998. Anh được biết đến trên TikTok nhờ các video biến hình, bắt xu hướng và đặc biệt là hình tượng Người Nhện.

Loạt video này từng thu hút tổng cộng hơn 67 triệu lượt xem, giúp Neyun xây dựng lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Bên cạnh sáng tạo nội dung, anh còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm mẫu, quảng cáo và thử sức với phim ảnh.

Neyun nổi tiếng trên TikTok với loạt video hóa thân thành người Nhện, thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Năm 2026, anh tiếp tục thử sức ở một sân chơi mới khi ghi danh The Face Vietnam. Tại cuộc thi, Neyun từng có phần thi catwalk cùng Quỳnh Anh. Với kinh nghiệm từng là Á quân The Face Vietnam 2018, bạn gái cũng chia sẻ với anh nhiều kinh nghiệm khi bước vào lĩnh vực thời trang và trình diễn.

Quỳnh Anh và Neyun công khai chuyện tình cảm vào tháng 10/2025, sau một thời gian xuất hiện cùng nhau. Neyun đăng video ghi lại buổi hẹn hò, trong đó anh tặng bạn gái hoa và dây chuyền trước khi cả hai trao nhau nụ hôn.

Quỳnh Anh sau đó xác nhận mối quan hệ. Khi ấy, người đẹp cho biết cô và bạn trai có nhiều điểm đồng điệu trong cuộc sống. Người đẹp cũng từng lên tiếng trước những ý kiến cho rằng phụ nữ hoạt động trong showbiz nên yêu người có điều kiện kinh tế hoặc địa vị tương xứng. Sau gần 10 năm hoạt động trong showbiz, đây là lần đầu cô công khai chuyện yêu đương trước công chúng.

Với Hoa hậu Quỳnh Anh, điều quan trọng trong một mối quan hệ là sự chân thành và cảm giác thoải mái khi ở bên nhau. Sau khi công khai, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cùng đi chơi, du lịch hoặc xuất hiện tại các sự kiện. Mối quan hệ vì thế dần trở nên quen thuộc với khán giả.

Quỳnh Anh và Neyun công khai chuyện tình cảm vào tháng 10/2025, sau thời gian nhiều lần xuất hiện cùng nhau.

Tuy nhiên, khi công khai mối quan hệ, Quỳnh Anh và Neyun từng nhận nhiều bình luận trên mạng xã hội về ngoại hình, trong đó đáng chú ý là sự chênh lệch chiều cao. Neyun cao 1,63m, thấp hơn bạn gái khoảng 10cm.

Quỳnh Anh từng lên tiếng trước những bình luận này và cho rằng chuyện tình cảm không nên được đánh giá bằng các tiêu chí như chiều cao hay điều kiện kinh tế. Phản ứng của cô nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trong khi đó, Neyun không né tránh những nhận xét về ngoại hình. Khi tham gia The Face Vietnam 2026, anh chủ động đề cập đến sự tự ti về chiều cao và xem cuộc thi là cơ hội để vượt qua giới hạn của bản thân.

Sau khi đăng quang, Quỳnh Anh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Miss Universe lần thứ 75, dự kiến diễn ra tại Puerto Rico vào tháng 11.

Nguyễn Quỳnh Anh và bạn trai Neyun trong một khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong những hình ảnh được chia sẻ sau đêm chung kết, Neyun tiếp tục xuất hiện bên bạn gái. Từ khi công khai tình cảm đến nay, anh vẫn duy trì công việc sáng tạo nội dung, thời trang và các hoạt động trước ống kính, Việc tham gia The Face Vietnam 2026 cũng đánh dấu bước chuyển từ một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội sang thử sức trực tiếp trong môi trường thời trang và truyền hình.