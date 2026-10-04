Con gái Phạm Quỳnh Anh xinh xắn giống mẹ như hai giọt nước, học tiếng Trung với bố mỗi tối

Càng lớn, cô bé Zoey lại trổ nét dễ thương, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh Phạm Quỳnh Anh thời trẻ.

Phạm Quỳnh Anh sinh con gái thứ 3 vào năm 2026, đến nay cô bé Zoey đã hơn 4 tuổi ngày càng xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Trên trang cá nhân, chủ hit "Không đau vì quá đau" thường chia sẻ hình ảnh, video về con gái. Cô bé Zoey không những đáng yêu và còn yêu âm nhạc, thích nhảy múa như mẹ và chị.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh bé Zoey học tiếng Trung cùng bố trước khi đi ngủ. Bạn trai nữ ca sĩ sẽ nói với con bằng tiếng Anh và cô bé sẽ dịch ra tiếng Trung. Điều này cho thấy bố của bé Zoey có thể nói tiếng Anh và tiếng Trung rất tốt.

Bé Zoey học tiếng Trung với bố mỗi tối.

Nhiều người khen ngợi bé Zoey thông minh, nhớ lâu, bộc lộ năng khiếu khi học ngoại ngữ. Trong khi đó, lần hiếm hoi Phạm Quỳnh Anh đăng video về bạn trai cho thấy mối quan hệ giữa hai người vẫn ổn định. Nữ ca sĩ hạn chế chia sẻ về bạn trai để giữ sự riêng tư cho gia đình.

Tháng 7/2022, Phạm Quỳnh Anh đón con gái thứ ba, bé Zoey, chào đời. Từ khi làm mẹ ba con, nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ về cách đồng hành cùng các con, trong đó đề cao việc rèn tính tự lập, trách nhiệm và tạo không gian để con được chia sẻ, bộc lộ suy nghĩ.

Bé Zoey 4 tuổi được nhận xét là bản sảo của mẹ.

Phạm Quỳnh Anh cho biết cô không muốn nuôi con theo cách bao bọc quá mức mà ưu tiên rèn cho các con tính tự lập từ nhỏ. Nữ ca sĩ để con có cơ hội tự trải nghiệm, kể cả khi gặp những tình huống khó khăn hay mắc lỗi, thay vì lập tức can thiệp và giải quyết thay.

Theo cô, cha mẹ không thể ở bên con suốt cuộc đời nên điều quan trọng là trang bị cho con kỹ năng và bản lĩnh để tự bước đi trên đôi chân của mình.

Khi các con lớn dần, đặc biệt bước vào tuổi thiếu niên, Phạm Quỳnh Anh chú trọng việc lắng nghe và trò chuyện để hiểu suy nghĩ của con. Cô lựa chọn trở thành người bạn đồng hành, thay vì chỉ đưa ra yêu cầu hay áp đặt, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.

Phạm Quỳnh Anh và 3 con gái.

Bên cạnh tính tự lập, nữ ca sĩ cũng quan tâm đến việc hình thành tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia ở các con. Từ những sinh hoạt thường ngày đến các hoạt động thực tế, cô hướng các con biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, đồng thời tự chịu trách nhiệm với việc học và những công việc cá nhân. Với Phạm Quỳnh Anh, việc để các con cùng trải nghiệm và xử lý những tình huống trong cuộc sống cũng là cách giúp chúng trưởng thành hơn.



