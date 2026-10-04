Kim Soo Hyun rơi nước mắt trong ngày gặp lại người hâm mộ

Trái ngược với sự ghẻ lạnh của khán giả quê nhà Hàn Quốc, Kim Soo Hyun được fan Philippines chào đón nồng nhiệt.

Mới đây, Kim Soo Hyun đã tổ chức fan meeting Our Forever with You (Mãi mãi bên bạn) , hợp tác với thương hiệu thời trang BENCH tại Philippines. Đây là thương hiệu đã không bỏ rơi anh giữa bão tố đời tư, được anh lựa chọn để tái xuất showbiz.

Trái ngược với sự ghẻ lạnh của khán giả quê nhà Hàn Quốc, Kim Soo Hyun được fan Philippines chào đón nồng nhiệt. Nhà thi đấu kín đặc khán giả, Kim Soo Hyun đã cùng giao lưu, trò chuyện, gặp gỡ, chơi trò chơi cùng fan, tạo nên bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt. Sau hơn 1 năm rưỡi rời xa showbiz vì ồn ào đời tư, có thể thấy nam diễn viên đã dần trở lại guồng làm việc, lấy lại được sự chuyên nghiệp vốn có.

Khán giả lấp đầy nhà thi đấu trong fan meeting tái xuất của Kim Soo Hyun. Clip: X

Cảnh tượng thật khác so với thái độ của khán giả quê nhà Hàn Quốc. Ảnh: Instagram

Đặc biệt, 1 khoảnh khắc Kim Soo Hyun chụp ảnh cùng người hâm mộ cuối fan meeting đã làm dậy sóng mạng xã hội. Trong khoảnh khắc này, anh xúc động rưng rưng nước mắt, bặm môi, thở hắt ra để nén khóc. Đoạn video nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trên các trang mạng.

Nhiều người tiếp tục thể hiện sự phản đối, tẩy chay Kim Soo Hyun đến cùng. Họ tỏ ra phẫn nộ khi thấy nam diễn viên vẫn còn sự nghiệp dù vướng nghi vấn ồn ào hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên, dẫn đến tấn bi kịch sau này. Bên cạnh đó, nhiều fan ra sức bảo vệ tài tử 38 tuổi. Đáp lại những bình luận tẩy chay, nhiều fan bênh vực chỉ ra kết quả điều tra vô tội cho phép Kim Soo Hyun tiếp tục sự nghiệp của mình.

Khoảnh khắc nam diễn viên rơm rớm nước mắt gây bão mạng xã hội. Clip: X

Khoảnh khắc nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt. Ảnh: Instagram

Từ tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero - đã đưa ra những cáo buộc về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron thông qua các livestream trên YouTube và các nền tảng khác. Kim Se Ui cũng tổ chức họp báo công bố các đoạn ghi âm và tin nhắn được cho là của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã xác định rằng các đoạn ghi âm đã bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, các đoạn tin nhắn được cho là giữa 2 người cũng đã bị làm giả. Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5/2026 với các cáo buộc bao gồm phát tán thông tin sai lệch và bị truy tố vào tháng 6. Phiên tòa đầu tiên của Kim Se Ui đã diễn ra vào ngày 11/9.

Kim Soo Hyun được cảnh sát xác định không hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên. Ảnh: X

Vào ngày 7/9 vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các công tố viên đã trả lại hồ sơ điều tra cáo buộc hẹn hò của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron cho cảnh sát từ ngày 3/9. Trước đó vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, chính thức khép lại cuộc điều tra khoảng 1 năm 4 tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình.

Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, hoạt động đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines BENCH. Đến ngày 23/8, Kim Soo Hyun đã sang Jakarta (Indonesia) để tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Mahakarya RCTI 37 nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình RCTI. Nam diễn viên sẽ tiếp tục tham gia các lễ trao giải cuối năm như The Fact Music Awards, Asia Artist Awards.

Tài tử sinh năm 1988 trở lại mạnh mẽ sau ồn ào. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo