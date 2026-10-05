Háo hức đi họp lớp sau 20 năm, chỉ 10 phút sau tôi phải bỏ về vì 1 câu nói của lớp trưởng, thề không bao giờ đi họp lớp nữa

Cuộc gặp tưởng chỉ để ôn chuyện cũ lại khiến người đàn ông Trung Quốc nhận ra một khoảng cách mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

*Dưới đây là bài viết của tác giả Tiểu Hắc đăng trên nền tảng 163.com (Trung Quốc).

Suốt 20 năm kể từ ngày rời mái trường cấp 3, tôi gần như không bỏ lỡ một cuộc hẹn nào với những người bạn cũ. Nhưng cũng phải đến khi gần sang tuổi 40, tôi mới có dịp cùng cả lớp ngồi lại đông đủ như vậy.

Hôm lớp trưởng thông báo về buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp, tôi là một trong những người hưởng ứng đầu tiên. Tôi còn chủ động nhắn vào nhóm lớp: “Nhất định phải đi nhé các bạn, 20 năm mới có một dịp đông đủ thế này”.

Tôi đã nhiều lần tưởng tượng về buổi gặp mặt ấy. Có lẽ hôm đó chúng tôi sẽ nhắc lại những chuyện nghịch ngợm thời đi học, hỏi thăm gia đình, công việc của nhau. Tôi cũng nghĩ, sau 20 năm, những khác biệt về công việc, thu nhập hay địa vị chắc chẳng còn quan trọng. Chúng tôi đều đã đi qua gần nửa đời người, thứ đáng quý nhất có lẽ chỉ là còn có thể ngồi cùng nhau và trò chuyện như xưa. Thế nhưng mọi thứ diễn ra khác hẳn với suy nghĩ của tôi.

Buổi họp lớp hôm đó được tổ chức tại một nhà hàng khá sang trọng. Khi từng người bạn lần lượt xuất hiện, chúng tôi ôm nhau, hỏi thăm nhau liên tục. Những câu hỏi tưởng như rất bình thường như “Cậu giờ làm gì?”,“Con cái thế nào rồi?”, “Nhà vẫn ở chỗ cũ à?”nhưng lại khiến chúng tôi có thể nói mãi không hết chuyện.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, lớp trưởng đứng lên nói vài lời. Ban đầu vẫn là những câu quen thuộc về tình bạn, về kỷ niệm thời học sinh và việc sau 20 năm mới có dịp gặp lại đông đủ. Sau đó, lớp trưởng chuyển sang nói chuyện chi phí buổi gặp mặt, cho biết nhà hàng được chọn khá sang trọng nên tổng hóa đơn có thể không nhỏ.

Sau vài giây tính toán, cậu ấy đưa ra một đề xuất: “Hay lần này mình chia tiền theo thu nhập nhé. Ai thu nhập cao thì đóng nhiều hơn, ai thu nhập thấp thì đóng ít hơn.”

Mọi người im lặng trong vài giây. Sau đó, một người lên tiếng, phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng: “Thế thu nhập tính thế nào?”

Lớp trưởng giải thích mỗi người có thể tự nói mức thu nhập của mình, sau đó cả nhóm sẽ chia thành vài mức để tính phần đóng góp.

Một người khác bật cười: “Thế người có nhiều tài sản nhưng thu nhập hàng tháng không cao thì tính thế nào?”

Mọi người cười theo, còn tôi vẫn im lặng. Đến lúc ấy, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn tự nhủ có lẽ mình đang quá nhạy cảm. Dù sao, lớp trưởng cũng chỉ đang cố tìm một cách chia tiền mà cậu ấy cho là hợp lý.

Nhưng rồi cậu ấy nói thêm một câu: “Thật ra mình nghĩ sau 20 năm, giờ mỗi người một vị thế rồi. Người kiếm được vài triệu NDT một tháng mà vẫn đóng bằng người chỉ kiếm vài NDT, vài chục NDT thì cũng không hợp lý. Với lại ai thu nhập thấp cứ nói thẳng, anh em trong lớp cả, không phải ngại.”

Ảnh minh họa: Internet.

Nghe đến đây, tôi sững lại. Không phải vì chuyện mình sẽ phải đóng bao nhiêu tiền mà vì cụm từ “mỗi người một vị thế”.

Tôi nhìn quanh một lần nữa. Đột nhiên thấy những người bạn vài phút trước còn ngồi với mình giờ đã chuyển sang ngồi ở những bàn khác. Vị trí các bàn được chia theo thu nhập của từng người: người kiếm nhiều tiền, người kiếm ít tiền, người có thu nhập trung bình.

Đến lúc này, tôi bỗng thấy mình không còn thoải mái như ban đầu nữa. Ngày còn đi học, chúng tôi được xếp cùng một lớp vì cùng độ tuổi và cùng học chung một chương trình. 20 năm sau, mỗi người có một công việc khác nhau, chỗ đứng trong xã hội cũng khác nhau nhưng tôi chưa từng nghĩa điều đó có thể khiến ai trong chúng tôi trở nên khác biệt.

Lần họp lớp này, tôi tham gia đâu phải để biết ai giàu, ai nghèo hay mỗi người đang kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi cũng không muốn bất kỳ ai phải ngại ngùng vì thu nhập của mình thấp hơn những người khác, càng không muốn một cuộc gặp vốn để cùng nhớ về tuổi trẻ lại biến thành dịp để mỗi người phải ngầm chứng minh vị thế của mình trong xã hội.

Tôi ngồi thêm vài phút rồi lấy điện thoại ra, giả vờ đọc một tin nhắn. Sau đó, tôi đứng dậy rồi nói với mọi người rằng gia đình có việc đột xuất, xin phép về trước. Tôi bước ra khỏi nhà hàng khi buổi họp lớp mới bắt đầu được khoảng 10 phút.

Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều về câu nói của lớp trưởng. Tôi không cho rằng cậu ấy có ý xấu. Có thể lớp trưởng chỉ muốn một cách chia tiền mà cậu cho là công bằng. Có thể cậu ấy nghĩ người có điều kiện hơn nên đóng nhiều hơn để những người khó khăn không phải ngại ngần khi tham gia.

Nếu nhìn ở góc độ đó, đề xuất ấy hoàn toàn có thể xuất phát từ thiện ý. Nhưng tôi vẫn thấy buồn bởi sau 20 năm, tôi nhận ra điều chúng tôi cần ở một buổi họp lớp không phải là một công thức chia tiền thật công bằng, mà là cảm giác mọi người vẫn có thể ngồi cạnh nhau mà không có bất cứ khoảng cách nào.

Từ hôm đó, tôi quyết định sẽ không tham gia những buổi gặp gỡ như vậy nữa. Không phải vì ghét bạn cũ, cũng chẳng phải vì tiếc tiền. Tôi chỉ nghĩ rằng, sau 20 năm, thứ chúng tôi nên mang đến một cuộc hội ngộ có lẽ chỉ đơn giản là một nụ cười, vài câu chuyện cũ và cảm giác thân thuộc của những năm tháng thiếu thời.

(Theo 163.com)