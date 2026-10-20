Bé 3 tuổi bị nước mì nóng đổ vào cổ và lưng, cách xử lý của mẹ được bác sĩ khen ngợi

Tai nạn xảy ra ngay trên tàu khiến bé trai khóc thét vì đau. Giữa lúc mọi người hoảng hốt, người mẹ nhanh chóng làm mát vùng bỏng rồi đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Một chuyến về thăm bà ngoại bất ngờ trở thành trải nghiệm đáng sợ với bé Mậu Mậu, 3 tuổi, ở Trung Quốc.

Lần đầu được đi tàu hỏa thông thường, cậu bé vô cùng thích thú. Ngồi ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, con liên tục thể hiện sự tò mò, háo hức.

Một lúc sau, Mậu Mậu muốn đi vệ sinh nên mẹ đưa con đi cùng. Khi quay về chỗ ngồi, mẹ đi trước, bé theo sau. Thấy có người đi ngược chiều trong lối đi hẹp, cậu bé lùi lại để tránh.

Không ngờ phía sau là một hành khách đang cầm hộp mì vừa pha nước sôi. Mậu Mậu va vào tay người này, khiến nước mì nóng tràn xuống cổ và lưng.

Cậu bé lập tức khóc thét. Người mẹ giật mình, hành khách làm đổ mì cũng hoảng hốt. Tiếp viên ở gần nhanh chóng đến hỗ trợ.

Từng tìm hiểu kiến thức sơ cứu, mẹ Mậu Mậu cố giữ bình tĩnh. Đang ở trên tàu, chị đưa con đến khu vực bồn rửa, dùng nước uống đóng chai liên tục dội nhẹ lên vùng da bị bỏng trong khoảng 20 phút.

Sau đó, chị nhờ tiếp viên lấy kéo sạch, cắt phần áo ở lưng để kiểm tra. Vùng bị bỏng dài khoảng 7 cm, rộng khoảng 3 cm, ở giữa xuất hiện hai bóng nước nhỏ, xung quanh đỏ da.

Người mẹ nhờ lấy gạc che vùng tổn thương rồi đưa con đến bệnh viện khi tàu tới ga trong thành phố. Hành khách làm đổ nước mì cũng đi cùng hai mẹ con.

Theo câu chuyện được chia sẻ, sau khi thăm khám và nghe người mẹ kể lại cách sơ cứu, bác sĩ khen chị đã xử lý tốt. Bé không phải nhập viện, được kê thuốc và hướng dẫn chăm sóc tại nhà.

Lúc ấy, người mẹ mới thở phào. Hành khách đi cùng thanh toán chi phí khám chữa bệnh, đồng thời ngỏ ý gửi thêm tiền bồi dưỡng cho bé nhưng chị từ chối, bởi hiểu đây là tai nạn ngoài ý muốn.

Việc cần làm ngay khi trẻ bị bỏng nước nóng

Chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện là người mẹ đã nhanh chóng làm mát vùng tổn thương. Tuy nhiên, quyết định chờ đến ga nào hay có cần nhập viện hay không phải dựa vào tình trạng cụ thể và đánh giá y tế.

Sơ cứu cần được tiến hành ngay, đồng thời tìm sự hỗ trợ khi cần; không nên hiểu rằng đưa trẻ đi viện sớm sẽ gây hại.

Theo hướng dẫn của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), vùng bỏng cần được làm mát dưới nước mát chảy nhẹ trong 20 phút, thực hiện càng sớm càng tốt. Nếu không có vòi nước, có thể dùng nước đóng chai mát.

Cha mẹ có thể ghi nhớ những việc sau:

1. Đưa trẻ ra khỏi nguồn gây bỏng, làm mát ngay

Nhanh chóng tránh xa nước nóng, nồi canh, bình nước hoặc vật gây bỏng. Dùng nước mát chảy nhẹ lên vùng tổn thương. Không chườm đá, không dùng nước đá. Trong khi làm mát, giữ ấm những phần cơ thể không bị bỏng, đặc biệt với trẻ nhỏ.

2. Cởi bỏ đồ gần vết bỏng nếu có thể thực hiện an toàn

Quần áo thấm nước nóng có thể giữ nhiệt. Có thể cởi hoặc cắt phần vải không dính vào da, đồng thời tháo đồ trang sức gần vùng tổn thương. Nếu vải đã dính vào vết bỏng, không kéo, giật hay cố bóc ra; hãy để nhân viên y tế xử lý.

3. Che phủ nhẹ sau khi làm mát

Có thể dùng vật liệu sạch, không dính để bảo vệ tạm thời. Không băng chặt, không đặt bông hay vật liệu dễ để lại xơ lên vết thương. Không tự chọc vỡ bóng nước hoặc bôi kem, dầu và các chất gia dụng lên vùng bỏng khi sơ cứu.

4. Đưa trẻ đi đánh giá y tế

Trẻ bị bỏng vùng cổ, mặt, bàn tay, bàn chân, bộ phận sinh dục hoặc quanh khớp cần được đánh giá y tế sớm. Không nên chỉ nhìn diện tích vết đỏ hoặc việc trẻ vẫn tỉnh táo để tự kết luận là bỏng nhẹ. Nếu trẻ khó thở, lơ mơ hoặc có vết bỏng rộng, sâu, cần gọi cấp cứu ngay.

Đừng để một hộp mì nóng trở thành tai nạn của trẻ

Câu chuyện cũng nhắc người lớn chú ý khi mang thức ăn, đồ uống nóng qua những nơi chật hẹp. Trên tàu xe, trẻ có thể bất ngờ quay người, lùi lại hoặc chạy ngang lối đi; người cầm đồ nóng cũng khó tránh kịp.

Cha mẹ nên giữ con ở gần khi di chuyển, quan sát người đang mang nước nóng và tránh để trẻ đứng sát khu vực lấy nước, pha mì. Người lớn cũng cần đặt thức ăn nóng ở vị trí chắc chắn, ngoài tầm với của trẻ.

Tai nạn có thể xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Bình tĩnh làm mát đúng cách, bảo vệ vết thương và tìm hỗ trợ y tế kịp thời sẽ giúp trẻ được xử lý an toàn hơn.

Nguồn: Sohu