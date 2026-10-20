Chẳng xa lạ cũng chẳng hề đắt đỏ, ấy thế mà nhiều người chưa biết tận dụng những lợi ích sức khỏe, làm đẹp cực đắt giá của loại rau được Đông y ví như "rau thượng hạng" này.

Loại rau được nhắc tới ở đây chính là ngải cứu (hay còn gọi là ngải diệp). Trong Đông y, ngải cứu từ lâu đã được tôn vinh là loại "rau thượng hạng" hay "thần dược dân dã". Lý do là bởi đây không chỉ đơn thuần là một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng mà còn được xem như một vị thuốc quý giá, hiện diện trong rất nhiều bài thuốc chữa bệnh kinh điển của người Việt.

Không chỉ vậy, ngải cứu còn nổi tiếng là loại "rau sạch tự nhiên" rất đáng tin cậy. Hàm lượng tinh dầu dồi dào tạo nên mùi nồng cùng vị đắng đặc trưng chính là lá chắn sinh học giúp cây xua đuổi côn trùng hiệu quả. Nhờ cơ chế tự bảo vệ này, ngải cứu sinh trưởng rất mạnh mẽ mà gần như không bao giờ cần đến sự can thiệp của thuốc trừ sâu hay chất kích thích tăng trưởng.

Ngải cứu rất quen thuộc với người Việt (Ảnh minh họa)

10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của rau ngải cứu

Theo cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của cố GS.TS Đỗ Tất Lợi, ngải cứu có vị đắng, tính ấm, giúp ôn ấm kinh mạch, trừ hàn thấp và bồi bổ thể trạng. Dưới góc nhìn y học hiện đại, ngải cứu chứa nguồn hợp chất chống oxy hóa dồi dào như flavonoid (apigenin, luteolin, quercetin), tinh dầu cineol, chamazulene cùng các vitamin A, C, K và hệ khoáng chất thiết yếu.

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo này, ngải cứu mang đến nhiều lợi ích sức khỏe vượt trội:

1. Bảo vệ tế bào, chống lão hóa

Các hợp chất flavonoid trong ngải cứu đóng vai trò như lá chắn sinh học, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại. Nhờ đó, bổ sung ngải cứu đúng cách giúp bảo vệ tế bào khỏi quá trình lão hóa sớm, hỗ trợ làm đẹp da và duy trì vẻ tươi trẻ từ bên trong.

2. Giải tỏa căng thẳng, hỗ trợ ngủ sâu giấc

Hoạt chất cineol cùng các vitamin nhóm B trong tinh dầu ngải cứu có khả năng làm dịu hệ thần kinh trung ương. Khi cơ thể mệt mỏi hoặc gặp chứng mất ngủ mãn tính, các món ăn từ ngải cứu giúp thư giãn mạch máu não, hỗ trợ an thần nhẹ và đưa bạn vào giấc ngủ sâu tự nhiên.

Ngải cứu từ lâu đã được xem như thực phẩm chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe (Ảnh minh họa)

3. Thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa, hỗ trợ giữ dáng

Các hoạt chất sinh học trong ngải cứu giúp kích thích quá trình chuyển hóa năng lượng, tăng cường phân giải chất béo lắng đọng và hỗ trợ bài tiết độc tố ra ngoài. Đây chính là lý do ngải cứu thường xuyên góp mặt trong thực đơn ăn kiêng giữ dáng của chị em.

4. Kích thích tiêu hóa, làm dịu nhanh cơn đầy hơi

Nhờ chứa các thành phần đắng tự nhiên (bitter glycosides), ngải cứu kích thích dạ dày và tuyến tụy tiết dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn nhanh hơn. Nhờ vậy, loại rau này giúp đánh bay cảm giác đầy hơi, trướng bụng và làm dịu cơn co thắt dạ dày hiệu quả.

5. Kháng viêm mạnh mẽ, giảm sưng đau xương khớp

Các tinh dầu chamazulene và thujone có đặc tính chống viêm, giảm đau vượt trội. Ăn ngải cứu giúp kích thích lưu thông khí huyết, giải phóng áp lực tại các khớp xương, từ đó làm giảm tình trạng đau mỏi thắt lưng hay tê dại tay chân khi thời tiết thay đổi.

6. Điều hòa chu kỳ kinh nguyệt

Tác dụng ôn ấm tử cung và thúc đẩy tuần hoàn máu vùng chậu của ngải cứu đã được cả y học cổ truyền lẫn hiện đại ghi nhận. Ăn ngải cứu giúp xoa dịu các cơn đau bụng kinh dữ dội, điều hòa kinh nguyệt và bồi bổ lại lượng máu đã mất cho phụ nữ.

Ngải cứu có thể chế biến rất đa dạng món ăn (Ảnh minh họa)

7. Thải độc gan và thanh lọc cơ thể

Các polyphenol cùng lượng kali, sắt dồi dào trong ngải cứu hỗ trợ tăng cường chức năng giải độc của gan và thận. Bổ sung ngải cứu điều độ giúp cơ thể đào thải lượng muối thừa cùng chất thải tích tụ, giúp thanh lọc máu và hạn chế nổi mụn nhọt.

8. Tăng cường tuần hoàn máu não, giảm đau đầu

Đặc tính ấm nóng của ngải cứu giúp giãn mạch, thúc đẩy máu lưu thông lên não đều đặn hơn. Món trứng gà chiên ngải cứu hay canh ngải cứu là bài thuốc dân gian hữu hiệu giúp giảm nhanh các chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu não.

9. Hỗ trợ đẩy lùi ký sinh trùng đường ruột

Khả năng kháng khuẩn tự nhiên cùng các hợp chất đắng trong ngải cứu có tác dụng ức chế và hỗ trợ loại bỏ một số loại giun sán, ký sinh trùng ra khỏi đường ruột, giúp duy trì môi trường tiêu hóa khỏe mạnh.

10. Nâng cao hệ miễn dịch, phòng ngừa cảm mạo

Lượng Vitamin C cùng các chất chống oxy hóa cao trong ngải cứu giúp nâng cao sức đề kháng. Tính ấm của loại rau này đặc biệt thích hợp để giải cảm lạnh, trừ hàn khí và bảo vệ cơ thể khi giao mùa.

Ngải cứu có hương vị đặc biệt, cực ít dư lượng thuốc trừ sâu (Ảnh minh họa)

Một số lưu ý quan trọng khi dùng ngải cứu

Dù nhiều lợi ích, nhưng ngải cứu cũng có tác dụng phụ, đi kèm dược tính cao nên không thể ăn bừa bãi. Không lạm dụng ăn hàng ngày: Chỉ nên ăn 1 - 2 lần mỗi tuần, mỗi lần không quá 100g để tránh ngộ độc gây run tay chân hay co giật. Không uống nước ép ngải cứu tươi đậm đặc: Nước ép sống dễ gây kích ứng dạ dày và ngộ độc thần kinh. Tốt nhất nên nấu chín qua các món ăn như trứng chiên, canh thịt nạc hoặc gà hầm.

Không phải ai cũng nên dùng ngải cứu, nhất là ăn sống hay uống nước ép (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, loại "rau thượng hạng" này không phù hợp vói tất cả mọi người. Có một số nhóm cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi ăn hoặc tốt nhất là không ăn ngải cứu:

- Phụ nữ mang thai (nhất là 3 tháng đầu): Dễ gây kích thích co bóp tử cung, tăng nguy cơ sẩy thai hoặc sinh non.

- Người bị viêm gan, suy gan: Hoạt chất trong ngải cứu tạo thêm gánh nặng cho gan, khiến tổn thương nặng hơn.

- Người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy: Vị đắng và tinh dầu làm tăng nhu động ruột, khiến tình trạng tiêu chảy xấu đi.

- Người mắc bệnh thận, sỏi thận: Hoạt chất thujone chuyển hóa thành chất gây áp lực lớn lên thận.

- Người thể trạng nóng trong: Tính ấm nóng cao của ngải cứu dễ gây thêm nhiệt miệng, mụn nhọt và bốc hỏa.

- Người dùng thuốc chống đông máu: Có thể tương tác gây giảm hiệu quả thuốc hoặc tăng nguy cơ chảy máu.