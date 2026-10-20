Bị hơn 300 con ong đốt, người đàn ông 62 tuổi nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam, 62 tuổi, bị ong khoái tấn công với số lượng lớn khi đến xem người thân lấy mật ong.

Theo lời kể, thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông đang ngồi nghỉ cách tổ ong hơn 200m. Khi tổ ong bị tác động, đàn ong bất ngờ bay tới tấn công. Dù mặc quần áo che kín cơ thể, ông vẫn bị đốt dày đặc ở nhiều vị trí.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận hơn 300 nốt ong đốt phân bố khắp đầu, mặt, cổ, ngực, lưng, bụng, hai tay và vùng mông. Bệnh nhân đau buốt dữ dội, choáng váng, đau bụng.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị phản vệ độ II, đồng thời có nguy cơ nhiễm độc toàn thân do lượng lớn nọc ong xâm nhập.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Khoa Hồi sức cấp cứu khẩn trương xử trí phản vệ, điều trị hỗ trợ và theo dõi nguy cơ tổn thương các cơ quan.

Cơ thể người đàn ông dày đặc nốt ong đốt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Đáng chú ý, số lượng ngòi ong còn lưu lại trên cơ thể bệnh nhân rất lớn. Khoa Hồi sức cấp cứu đã huy động cùng lúc 6-7 nhân viên y tế kiểm tra, loại bỏ ngòi ong nhằm hạn chế lượng nọc tiếp tục xâm nhập. Công việc gặp nhiều khó khăn do các vết đốt phân bố dày đặc, nhiều vị trí đã sưng nề và đau nhiều. Trong quá trình kiểm tra, nhân viên y tế còn phát hiện, lấy ra một con ong nằm sâu trong tai người bệnh.

Trước nguy cơ biến chứng do nhiễm độc nọc ong, bệnh nhân được chỉ định lọc máu hấp phụ sớm, kết hợp theo dõi chức năng thận và các chỉ số xét nghiệm đánh giá tổn thương cơ.

Theo bệnh viện, đến ngày điều trị thứ 7, chỉ số creatine kinase (CK), dấu ấn phản ánh tổn thương cơ, giảm từ hơn 7.500 xuống còn khoảng 500. Tình trạng lâm sàng dần ổn định, người bệnh hồi phục tốt.

Theo các bác sĩ, nọc ong chứa nhiều thành phần có hoạt tính sinh học, trong đó có peptide và enzyme có khả năng gây tổn thương tế bào, mô, đồng thời kích hoạt phản ứng viêm và dị ứng. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loài ong, số lượng vết đốt, lượng nọc xâm nhập và khả năng đáp ứng của từng người.

Phản vệ là một trong những biến chứng nguy hiểm có thể xuất hiện nhanh sau khi bị ong đốt, kể cả chỉ với một vết đốt ở người có cơ địa mẫn cảm.

Các dấu hiệu cảnh báo gồm nổi mày đay, phù môi hoặc lưỡi, khó thở, đau bụng, nôn, choáng váng và tụt huyết áp. Nếu không được cấp cứu kịp thời, phản vệ có thể tiến triển nặng, đe dọa tính mạng.

Bên cạnh đó, khi bị ong đốt với số lượng lớn, độc tố trong nọc ong có thể gây tổn thương cơ và hồng cầu, dẫn đến tiêu cơ vân, tan máu, tổn thương thận cấp cùng nhiều biến chứng toàn thân khác.

Đáng lưu ý, những tổn thương này có thể tiếp tục tiến triển trong nhiều giờ hoặc những ngày sau đó, ngay cả khi các biểu hiện tại chỗ đã giảm. Vì vậy, người bị ong đốt hàng loạt cần được thăm khám và theo dõi tại cơ sở y tế, không nên chủ quan khi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường rõ rệt.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị ong tấn công, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn và tránh tiếp tục bị đốt. Nếu có thể thực hiện an toàn, cần loại bỏ ngòi ong còn lưu trên da, không đắp lá hoặc áp dụng các mẹo dân gian không rõ tác dụng.

Người bị ong đốt nhiều nốt cần đến cơ sở y tế sớm, kể cả khi chưa có triệu chứng rõ rệt. Nếu xuất hiện khó thở, sưng môi hoặc lưỡi, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, choáng váng hoặc ngất, cần gọi cấp cứu 115 ngay.

(t/h theo Znews, VTV)