Phản vệ độ III sau một nốt ong đốt ở vùng cổ

VTV.vn - Người bệnh 36 tuổi bị ong đốt một nốt ở vùng cổ, nhanh chóng khó thở, tụt huyết áp và được cấp cứu phản vệ độ III tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Người bệnh N.H.T., 36 tuổi, trú tại xã Cổ Đô, Hà Nội, bị ong đốt một nốt vào vùng cổ khi đang đi trên đường. Khoảng 15 phút sau, người bệnh xuất hiện khó thở, tự mua thuốc uống nhưng không cải thiện. Tình trạng khó thở tăng dần nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Khi nhập viện, người bệnh tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, khó thở rõ, da đỏ, tím môi và đầu chi. Vùng mắt, môi sưng nề. SpO₂ khi tự thở chỉ 88%, mạch 110 lần/phút, huyết áp tụt nghiêm trọng không đo được.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị phản vệ độ III do ong đốt, có nguy cơ diễn tiến nhanh. Ê-kíp cấp cứu lập tức điều trị theo phác đồ cấp cứu phản vệ và theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn.

Sau điều trị, tình trạng khó thở cải thiện, huyết áp được phục hồi, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Người bệnh tiếp tục được theo dõi trong 12 giờ và không ghi nhận diễn biến bất thường. Sau 2 ngày, người bệnh được xuất viện.

Theo các bác sĩ, phản vệ có thể xảy ra nhanh sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên, trong đó nọc côn trùng là một trong những tác nhân có thể gây phản ứng nghiêm trọng. Mức độ phản ứng không nhất thiết phụ thuộc vào số lượng nốt đốt; một nốt ong cũng có thể gây phản vệ ở người nhạy cảm.

Sau khi bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, vệ sinh vùng bị đốt và có thể chườm lạnh để giảm sưng, đau. Nếu xuất hiện nổi mẩn, ngứa toàn thân, sưng môi hoặc lưỡi, khàn tiếng, khó thở, chóng mặt, lơ mơ hoặc tụt huyết áp, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế hoặc gọi cấp cứu ngay.