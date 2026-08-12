Bị ong đốt vẫn đi đón cháu, cụ ông 80 tuổi suýt mất mạng khi vừa về nhà

Tưởng chỉ là vết ong đốt thông thường, cụ ông hơn 80 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) không ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch ngay sau khi trở về nhà.

Một cụ ông hơn 80 tuổi ở thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan (Trung Quốc) vừa trải qua tình huống nguy kịch sau khi bị ong đốt. Ban đầu, ông cho rằng vết đốt không nghiêm trọng nên chỉ tự bôi thuốc rồi tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Không ngờ, chỉ ít lâu sau, tình trạng sức khỏe đột ngột xấu đi, ông chóng mặt, kiệt sức rồi ngã quỵ, rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Theo truyền thông địa phương, Trung tâm Cứu hỏa thành phố Gia Nghĩa nhận được cuộc gọi cấp cứu từ một ngôi nhà trên đường Văn Hóa, quận Tây. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, cụ ông đã nằm bất động trước cửa nhà, không còn dấu hiệu hô hấp và tim đã ngừng đập.

Các nhân viên y tế lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR), sử dụng máy khử rung tim tự động (AED), hỗ trợ hô hấp bằng bóng bóp và tiêm thuốc cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Cơ Đốc Gia Nghĩa.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, cụ ông đã lấy lại nhịp tim tự nhiên. Hiện ông vẫn được điều trị và theo dõi sát tại bệnh viện.

Theo người nhà, trước đó cụ ông nghi bị ong đốt khi đang ở bên ngoài. Vì nghĩ vết thương chỉ ở mức nhẹ, ông tự bôi thuốc rồi vẫn tiếp tục đi xe máy đưa đón cháu đi học.

Sau khi hoàn thành việc đưa đón cháu và trở về nhà, ông bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mệt lả. Tình trạng nhanh chóng diễn biến xấu khiến gia đình phải gọi số cấp cứu 119. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, cụ ông đã ngã quỵ và rơi vào tình trạng ngừng tim.

Các bác sĩ nghi ngờ ông đã gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng do nọc ong. Đáng lưu ý, phản ứng dị ứng sau khi bị ong đốt có thể diễn tiến nhanh và không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay lập tức. Vì vậy, việc vẫn cảm thấy bình thường trong thời gian đầu không đồng nghĩa với việc đã an toàn.

Theo thống kê của Sở Cứu hỏa thành phố Gia Nghĩa, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 6 trường hợp bị ong đốt cần hỗ trợ y tế. Trong số này có một trường hợp bị sốc phản vệ và một trường hợp ngừng tim, ngừng thở trước khi được đưa đến bệnh viện.

Không nên chủ quan khi bị ong đốt

Các chuyên gia khuyến cáo, sau khi bị ong đốt, trước tiên cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong để tránh tiếp tục bị tấn công. Nếu ngòi ong còn cắm trên da, nên dùng móng tay hoặc một vật có cạnh cứng như thẻ để nhẹ nhàng gạt bỏ. Không nên dùng tay hoặc nhíp bóp, kẹp ngòi vì có thể khiến nọc độc tiếp tục được giải phóng.

Sau đó, cần rửa sạch vùng bị đốt bằng xà phòng và nước, đồng thời chườm lạnh khoảng 10-15 phút để giảm đau và sưng.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các triệu chứng như khó thở, chóng mặt, nổi mề đay, sưng môi, sưng lưỡi hoặc cơ thể nhanh chóng suy yếu, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu của phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc sốc phản vệ, một tình trạng có khả năng đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Câu chuyện của cụ ông hơn 80 tuổi ở Gia Nghĩa là lời cảnh báo rằng một vết ong đốt tưởng chừng đơn giản vẫn có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Sau khi bị ong đốt, người bệnh không nên chủ quan, đặc biệt trong những giờ đầu cần chú ý theo dõi mọi thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời xử lý.