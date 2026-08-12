Ăn thịt chó khi vừa được xạ trị ung thư, người bệnh gặp nguy kịch

Đang điều trị ung thư đại trực tràng, một người đàn ông bất ngờ chảy máu mắt kéo dài, xuất huyết tiêu hóa và rối loạn đông máu nặng. Tưởng là biến chứng liên quan bệnh nền hoặc xạ trị, các bác sĩ sau đó phát hiện nguyên nhân lại đến từ một thực phẩm người bệnh sử dụng trước đó.

Người bệnh là ông N.N.Q. (55 tuổi, Mỹ Đức, Hà Nội), được chẩn đoán ung thư đại trực tràng và điều trị xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ tháng 2/2026.

Trong thời gian nghỉ giữa các đợt điều trị, gia đình mua thịt chó với mong muốn bồi bổ sức khỏe. Chỉ khoảng một ngày sau khi ăn, ông Q. xuất hiện tình trạng chảy máu ở mắt kéo dài, không tự cầm được. Sau đó, người bệnh tiếp tục đi ngoài ra máu đỏ sẫm.

Ông Q. được điều trị tại một cơ sở y tế địa phương trong 3 ngày nhưng tình trạng không cải thiện. Khi chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, người bệnh đã mất máu nhiều, kèm rối loạn đông máu nghiêm trọng, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân

Một chi tiết trong bệnh sử giúp xác định nguyên nhân

Theo các bác sĩ, biểu hiện xuất huyết của người bệnh không hoàn toàn phù hợp với diễn biến thường gặp ở người đang xạ trị. Vì vậy, bên cạnh thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, ê-kíp tiếp tục khai thác kỹ bệnh sử, đặc biệt là những gì người bệnh đã ăn, sử dụng trước khi xuất hiện triệu chứng.

Từ thông tin do người bệnh và gia đình cung cấp, các bác sĩ nghi ngờ số thịt chó được sử dụng trước đó có thể đã bị nhiễm bả chuột.

Đối chiếu với biểu hiện lâm sàng và kết quả xét nghiệm đông máu, ê-kíp xác định người bệnh bị ngộ độc thuốc diệt chuột nhóm kháng vitamin K. Đây là nhóm hóa chất có thể làm rối loạn quá trình đông máu, khiến người bệnh chảy máu kéo dài và có nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng.

BS Lê Thị Tuyến, Đơn nguyên Hồi sức tích cực, cho biết trong trường hợp này, việc cầm máu chỉ là một phần của quá trình cấp cứu. Quan trọng hơn là phải tìm được nguyên nhân gây rối loạn đông máu để có hướng điều trị đặc hiệu.

“Nếu chỉ truyền máu hoặc sử dụng các biện pháp cầm máu thông thường mà không điều trị đúng nguyên nhân, người bệnh vẫn có nguy cơ tiếp tục xuất huyết, thậm chí đe dọa tính mạng”, bác sĩ Tuyến cho biết.

Sau khi xác định nguyên nhân, người bệnh được điều trị bằng vitamin K liều cao, đồng thời truyền hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh và các chế phẩm máu nhằm bù lượng máu đã mất, khôi phục khả năng đông máu và ổn định tuần hoàn.

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng xuất huyết từng bước được kiểm soát, các chỉ số đông máu cải thiện rõ rệt. Sau 5 ngày, sức khỏe người bệnh ổn định và ông được chuyển trở lại Khoa Xạ trị để tiếp tục điều trị ung thư theo kế hoạch.

Nhớ lại thời điểm nhập viện, ông Q. cho biết bản thân và gia đình rất hoang mang khi tình trạng chảy máu kéo dài nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Sau khi các bác sĩ tìm ra nguyên nhân và điều trị đúng hướng, tình trạng sức khỏe của ông dần ổn định.

Người bệnh ung thư cần đặc biệt chú ý an toàn thực phẩm

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh ung thư cần đặc biệt chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm trong quá trình điều trị. Người bệnh thường có thể trạng suy giảm, đồng thời phải trải qua các phương pháp điều trị chuyên sâu, do đó những yếu tố tưởng như nhỏ trong sinh hoạt, ăn uống cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn hoặc có nguy cơ nhiễm hóa chất, độc chất có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở người đang điều trị ung thư.

Người bệnh và gia đình nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo đảm về an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyệt đối không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu ôi hỏng hoặc nghi ngờ nhiễm độc. Việc lựa chọn những thực phẩm được truyền miệng là “bổ dưỡng” cũng không nên dựa trên kinh nghiệm dân gian mà cần cân nhắc tình trạng bệnh và hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như chảy máu kéo dài, xuất huyết dưới da, chảy máu mắt, đi ngoài ra máu hoặc các triệu chứng bất thường khác sau khi ăn uống, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và xử trí kịp thời.

Trường hợp của ông Q. cũng cho thấy, trong cấp cứu những tình trạng rối loạn đông máu nghiêm trọng, một chi tiết tưởng như rất nhỏ trong bệnh sử có thể trở thành manh mối quan trọng giúp bác sĩ tìm đúng nguyên nhân và quyết định hướng điều trị.