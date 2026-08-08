Trong chiếc bình giữ nhiệt cụ ông này luôn mang theo bên mình rút cuộc có thứ gì mà lại khiến ông mắc ung thư gan?

Ông Hứa (70 tuổi, Đài Loan, Trung Quốc) vốn nổi tiếng là người sống vô cùng lành mạnh, không hút thuốc cũng chẳng bao giờ đụng một giọt rượu. Ông từ trẻ đã chăm tập thể dục, thường đi ngủ sớm, ăn uống cùng ít dầu mỡ.

Vì thế, khi đi khám sức khỏe định kỳ và nhận kết quả chỉ số men gan tăng cao bất thường cùng hình ảnh siêu âm có nốt mờ, ông vẫn nghĩ chỉ là rối loạn tuổi già. Tuy nhiên, khi bác sĩ yêu cầu thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như chụp CT và sinh thiết, ông Hứa mới bàng hoàng khi nhận bản án ung thư gan giai đoạn tiến triển.

Nằm trên giường bệnh, ông Hứa sốc nặng và không ngừng thắc mắc vì sao mình sống khoa học lại vướng phải căn bệnh quái ác này. Nhớ lại thời gian qua, ông thừa nhận bản thân đã bỏ qua một vài dấu hiệu cảnh báo của cơ thể như thường xuyên thấy mệt mỏi vô cớ, đầy bụng khó tiêu sau bữa ăn và thỉnh thoảng chán ăn. Nhưng ông chỉ nghĩ do tuổi tác nên ngó lơ.

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Ngày nhập viện điều trị, tay ông vẫn "ôm khư khư" chiếc bình giữ nhiệt chứa trà thảo mộc đặc mà ông uống mỗi ngày vì tin rằng nó "bổ dưỡng". Nhìn thấy vật dụng này, bác sĩ điều trị Chien Cheng-hung (Đài Loan lập tức yêu cầu kiểm tra. Vừa tháo rời phần nắp, bác sĩ chỉ biết lắc đầu. Toàn bộ phần gioăng cao su bên trong đã bám một lớp mốc đen sì, cáu bẩn lâu ngày không hề được làm sạch, lòng bình cũng gỉ sét khá nhiều.

Sau khi hỏi thêm về thói quen dùng bình giữ nhiệt hàng ngày của ông Hứa, bác sĩ Chien đột nhiên bật thành tiếng: "Bình giữ nhiệt". Người nhà giật mình hỏi lại, bác sĩ Chien quả quyết: "Bình giữ nhiệt. Chính bình giữ nhiệt là nguyên nhân gây ung thư gan".

Dưới góc độ y khoa, bác sĩ Chien phân tích 2 sai lầm chí mạng từ chiếc bình này đã âm thầm tàn phá gan của ông Hứa như sau:

1. Bỏ quên kẽ nắp bình, biến bình giữ nhiệt thành ổ nấm mốc Aflatoxin

Cấu trúc nắp và gioăng cao su của bình giữ nhiệt vốn rất phức tạp. Do ông Hứa chỉ tráng sơ phần thân bình, môi trường ẩm ấm liên tục từ các loại thức uống đã biến các kẽ hở cao su thành "thiên đường" cho nấm mốc sinh sôi. Tích tụ lâu ngày, các mảng mốc này sản sinh ra Aflatoxin.

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Bác sĩ Chien nhấn mạnh Aflatoxin là độc tố bị WHO xếp vào nhóm gây ung thư hàng đầu, có độc tính mạnh gấp 68 lần kali xyanua và chịu được nhiệt độ lên tới hơn 280 độ C (nước sôi hoàn toàn không thể tiêu diệt). Việc ông Hứa uống nước từ chiếc bình này mỗi ngày khiến Aflatoxin ngấm dần vào cơ thể, tấn công trực tiếp vào chuỗi DNA của tế bào gan, gây xơ gan và bùng phát ung thư gan.

2. Đựng sai loại đồ uống như trà đặc, sữa, canh nóng làm thôi nhiễm kim loại nặng

Sai lầm phổ biến tiếp theo của ông Hứa chính là dùng bình giữ nhiệt sai mục đích. Thay vì chỉ đựng nước lọc, ông lại thường xuyên dùng bình để trút trà đặc, các loại canh hầm nhiều muối hay sữa nóng.

Theo bác sĩ Chien, các loại đồ uống chứa axit, muối mặn hoặc có khả năng lên men nhanh khi được ủ kín trong nhiệt độ cao sẽ phản ứng trực tiếp với lớp lót inox bên trong bình. Hóa chất và tính axit làm bào mòn lớp màng bảo vệ, kích thích quá trình thôi nhiễm các kim loại nặng độc hại như chì, cadmium và niken vào nước uống. Tiêu thụ các chất này lâu ngày khiến tế bào gan bị độc tàn phá, hệ miễn dịch suy yếu và đẩy nhanh nguy cơ biến đổi thành các khối u ung thư gan.

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Sau khi phát hiện "sát thủ" gây bệnh, ông Hứa dứt khoát vứt bỏ chiếc bình giữ nhiệt đã dùng cả chục năm. Ông vô cùng hối hận nhưng tất cả đã muộn màng. Tuổi cao, bệnh nặng, tiên lượng rất xấu nhưng ông vẫn vững tin, vừa thay đổi lối sống vừa tích cực điều trị. Nằm trên giường bệnh, ông nói: "Tôi chẳng mong sống lâu trăm tuổi, chỉ muốn ở cùng con cháu thêm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu".

7 lưu ý khi dùng bình giữ nhiệt: - Tháo rời bộ phận khi rửa: Luôn tháo nắp, gioăng cao su và lưới lọc để chà rửa kỹ các kẽ hở bằng bàn chải mềm. - Khử trùng định kỳ: Ngâm bình và các chi tiết tháo rời trong giấm trắng hoặc dung dịch axit citric 1 lần/tuần để diệt nấm mốc. - Không đựng sai đồ uống: Tránh dùng bình giữ nhiệt để trữ lâu ngày trà đặc, sữa, dung dịch có tính axit cao hay canh mặn. - Không đựng nước quá nóng: Tránh rót nước sôi 100 độ C trực tiếp để giảm rủi ro phản ứng hóa học từ chất liệu. - Chọn bình inox đạt chuẩn: Ưu tiên sản phẩm làm từ inox 304 hoặc 316 có nguồn gốc xuất xứ và kiểm định rõ ràng. - Thay mới ngay khi hỏng: Lập tức bỏ bình nếu phát hiện hoen gỉ, bong tróc lớp lót, móp méo hoặc có mùi mốc không thể tẩy sạch. - Phơi khô hoàn toàn: Để các bộ phận ráo nước ở nơi thoáng mát rồi mới lắp lại để tránh tích tụ độ ẩm sinh vi khuẩn.

Nguồn và ảnh: Sohu, Sunday More