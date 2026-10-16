Tỷ phú 67 tuổi ăn “sandwich” nhồi nghêu, rưới mật ong, tự nhận món ăn “khó nuốt” để bổ sung protein, hướng tới sống thọ

Tỷ phú Mark Cuban chia sẻ thói quen ăn uống khác thường nhằm bổ sung protein, sắt và duy trì sức khỏe khi tuổi tác ngày càng tăng, hướng tới mục tiêu sống thọ.

Mark Cuban, doanh nhân, tỷ phú và nhà đầu tư người Mỹ, đồng thời là gương mặt quen thuộc của chương trình truyền hình thực tế Shark Tank, mới đây tiết lộ món ăn thường có trong bữa trưa tại nhà. Món ăn này kết hợp lòng trắng trứng với nghêu đóng hộp, sau đó được rưới thêm mật ong.

Tỷ phú Mark Cuban tiết lộ cách ăn uống để bổ sung protein, hướng tới sống thọ (Ảnh: Foxnews)

Cuban không ngần ngại thừa nhận sự kết hợp trên có phần khó ăn. Trong cuộc trò chuyện trên podcast Project Swaggercủa Robin Arzón tại sự kiện South by Southwest (SXSW) hồi tháng 3/2026, ông nói: “Tôi biết điều này nghe có vẻ rất ghê... và đúng là nó khó ăn thật”.

Dù vậy, ở tuổi 67, Cuban vẫn lựa chọn món ăn này vì giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại. Theo chia sẻ của ông, sự kết hợp giữa lòng trắng trứng và nghêu giúp bổ sung protein, sắt sau khi tập luyện, phù hợp với mục tiêu duy trì sức khỏe khi tuổi tác ngày càng tăng.

Bữa trưa kỳ lạ giúp bổ sung protein và sắt

Theo Mark Cuban, phần cuốn làm từ lòng trắng trứng chứa khoảng 50 calo và 11 g protein. Trong khi đó, một khẩu phần nghêu nhỏ cung cấp khoảng 80 calo, 14 g protein cùng sắt. Đây là những dưỡng chất mà doanh nhân 67 tuổi chú trọng trong chế độ ăn uống của mình.

Cuban còn rưới mật ong lên món ăn để tăng hương vị và bổ sung carbohydrate, giúp cung cấp năng lượng. Ông cũng có thói quen thêm mật ong vào bát ngũ cốc đơn giản trong bữa sáng.

Sự kết hợp này không chỉ khiến nhiều người bất ngờ mà còn trở thành câu chuyện hài hước trong gia đình Cuban. Doanh nhân người Mỹ có ba người con, hiện 16, 19 và 22 tuổi, cho biết món ăn của ông thậm chí khiến cậu con trai út tránh xa nhà bếp.

Cuban cũng tiết lộ nguyên tắc ăn uống mà ông thường chia sẻ với các con. Theo ông, nếu một người yêu thích hai loại thực phẩm riêng biệt thì việc kết hợp chúng có thể tạo nên một món ăn ngon hơn. Tuy nhiên, Robin Arzón tỏ ra hoài nghi về quan điểm này khi nghe Cuban giải thích cách ông lựa chọn thực phẩm.

Mark Cuban thừa nhận món ăn của mình “kinh khủng” nhưng giúp bổ sung protein và sắt (Ảnh: Getty Images)

Câu chuyện về bữa trưa của tỷ phú nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem. Một người dùng YouTube cho biết họ vẫn muốn thử món nghêu dù cách kết hợp nghe có vẻ khó ăn. Một số người khác gợi ý những cách chế biến quen thuộc hơn, chẳng hạn kết hợp nghêu với mì Ý, dầu ô liu, tỏi và chanh.

Đằng sau lựa chọn có phần kỳ lạ này là sự thay đổi trong chế độ ăn uống của Cuban. Ông cho biết mình đã chuyển từ chế độ ăn chay sang pescatarian - chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật nhưng vẫn bao gồm cá và hải sản nhằm cải thiện lượng sắt trong cơ thể.

Việc bổ sung nghêu vào thực đơn cũng phù hợp với mục tiêu tăng cường dưỡng chất mà ông đang hướng tới.

Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra những điểm cần lưu ý

Theo Fox News Digital, Robin DeCicco, chuyên gia dinh dưỡng toàn diện được chứng nhận tại New York, nhận định sự kết hợp thực phẩm của Cuban tuy khác thường nhưng vẫn có những giá trị dinh dưỡng nhất định.

DeCicco cho biết nghêu, trai và hàu là những loại hải sản có hàm lượng protein và sắt đáng chú ý. Trong khi đó, lòng trắng trứng cung cấp protein mà không chứa quá nhiều calo và chất béo.

Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý người tiêu dùng cần quan tâm đến hàm lượng natri trong nghêu đóng hộp, đặc biệt nếu thường xuyên sử dụng thực phẩm này. Bà khuyến nghị lựa chọn sản phẩm ít natri hoặc không bổ sung muối để hạn chế lượng muối nạp vào cơ thể.

Mật ong cũng là thành phần cần được cân nhắc. Theo DeCicco, mật ong cung cấp carbohydrate nhưng có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh hơn so với các nguồn carbohydrate phức hợp. Bà gợi ý có thể thay thế hoặc bổ sung những thực phẩm giàu dinh dưỡng như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ giàu tinh bột.

Một hạn chế khác của bữa ăn là thiếu rau xanh. DeCicco cho rằng rau củ đóng vai trò quan trọng nhờ cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột và quá trình phòng ngừa bệnh tật.

Để cải thiện giá trị dinh dưỡng của món ăn, chuyên gia gợi ý Cuban có thể bổ sung rau diếp, cà chua, giá đỗ hoặc bông cải xanh.

Chế độ ăn uống healthy hướng tới sống thọ

Ở tuổi 67, Cuban ngày càng quan tâm đến tác động của thực phẩm, việc tập luyện và các loại thực phẩm bổ sung đối với cơ thể. Món cuốn lòng trắng trứng, nghêu đóng hộp và mật ong là một ví dụ về cách ông điều chỉnh bữa ăn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của bản thân.

Tuy nhiên, việc một món ăn cung cấp protein và sắt không đồng nghĩa món ăn đó có thể trực tiếp kéo dài tuổi thọ. Theo những lưu ý của chuyên gia dinh dưỡng, giá trị của bữa ăn cần được xem xét trong tổng thể chế độ ăn uống, bao gồm cả lượng rau củ, chất xơ, natri và các nguồn carbohydrate.

Nguồn: Foxnews