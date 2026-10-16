4 món mê đến mấy cũng tuyệt đối không dùng vào buổi tối: Ngang "hành xác" dạ dày, tấn công tim mạch!

Nói thật với bạn là, có những thực phẩm dùng ban ngày thì tốt, nhưng nếu ăn vào buổi tối sẽ trở thành “gánh nặng” cho dạ dày, gây hại sức khỏe.

Buổi tối là thời điểm cơ thể cần nghỉ ngơi, các cơ quan tiêu hóa cũng chậm lại để chuẩn bị cho giấc ngủ. Vì vậy, bạn không nên nhịn ăn tối nhưng phải hiểu rằng ăn uống không đúng cách vào buổi tối có thể gây áp lực lên dạ dày, ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm nên tránh vào buổi tối, dù có thèm đến mấy, để bảo vệ dạ dày và tránh các bệnh nguy hiểm nhé:

1. Đồ ngọt

Bác sĩ Zhang Xiaomei, Trưởng khoa Tiêu hóa thuộc Bệnh viện Tương Nha thuộc Đại học Trung Nam (Trung Quốc) nhắc nhở, đồ ngọt chứa hàm lượng đường cao, khi vào cơ thể vào buổi tối sẽ không được chuyển hóa hết thành năng lượng mà tích tụ thành mỡ, dẫn đến béo phì. Điều này không chỉ tăng gánh nặng lên dạ dày, gây đầy bụng và khó tiêu mà còn làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, ăn đồ ngọt vào buổi tối khiến đường huyết tăng đột ngột rồi hạ thấp khi ngủ, dễ gây tình trạng mệt mỏi và choáng váng vào sáng hôm sau. Ngoài ra, lượng đường cao còn gây áp lực lên tuyến tụy, làm rối loạn sản xuất insulin, về lâu dài có thể gây kháng insulin. Trong khi đây lànguyên nhân chính dẫn đến tiểu đường.

Không chỉ dừng lại ở đó, thói quen ăn đồ ngọt buổi tối còn làm tăng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, gây xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và nguy cơ bệnh tim mạch.

Buổi tối là thời điểm cơ thể cần nghỉ ngơi, các cơ quan tiêu hóa cũng chậm lại để chuẩn bị cho giấc ngủ. Tuy nhiên, ăn uống không đúng cách vào buổi tối có thể gây áp lực lên dạ dày, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể. Dưới đây là 4 loại thực phẩm nên tránh vào buổi tối, dù có thèm đến mấy, để bảo vệ dạ dày và tránh các bệnh nguy hiểm.

2. Đồ uống chứa caffeine

Nhiều người có thói quen giải khát buổi tối bằng các loại đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà, nước tăng lực hay các loại soda. Nhưng theo bác sĩ Cheng Longsheng, Trưởng khoa Tiêu hóa thuộc Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh An Huy (Trung Quốc), caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương giúp tỉnh táo, nhưng nếu tiêu thụ vào buổi tối sẽ gây khó ngủ, rối loạn giấc ngủ kéo dài và mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Caffeine còn kích thích niêm mạc dạ dày tiết ra nhiều axit hơn, dễ gây đau rát, ợ chua, trào ngược dạ dày thực quản, thậm chí gây tổn thương niêm mạc nếu uống khi bụng đói. Ngoài ra, chất tannin có trong trà còn gây cản trở sự hấp thu sắt, lâu dài có thể dẫn đến thiếu máu.

Ảnh minh họa

Không chỉ ảnh hưởng đến dạ dày và giấc ngủ, bác sĩ Cheng Longsheng nhắc rằng caffeine còn làm tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời khiến hệ tim mạch phải hoạt động liên tục trong lúc nghỉ ngơi. Việc tiêu thụ các loại đồ uống này lúc tối muộn cũng làm giảm độ nhạy insulin, khiến đường huyết tăng cao bất thường, gây nguy hiểm cho người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh tiểu đường.

3. Thực phẩm lạnh

Bác sĩ Cheng Longsheng cảnh báo, mặc dù kem, nước ngọt đá hay các món lạnh khác rất hấp dẫn vào buổi tối, nhưng chúng dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm co thắt cơ trơn trong dạ dày, gây đau bụng và khó tiêu. Thậm chí, nhiệt độ lạnh còn làm giảm lưu thông máu trong hệ tiêu hóa, khiến quá trình tiêu hóa chậm lại, gây đầy bụng và khó chịu suốt đêm.

Không chỉ ảnh hưởng đến dạ dày, thực phẩm quá lạnh còn làm co mạch máu, gây rối loạn tuần hoàn và làm tăng huyết áp tạm thời. Với những người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao, ăn đồ lạnh buổi tối có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Hơn nữa, đồ lạnh chứa nhiều đường và chất béo bão hòa, nếu tiêu thụ vào buổi tối dễ làm tăng cholesterol xấu trong máu, gây nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

4. Các món chiên xào nhiều dầu mỡ

Các món chiên rán như gà xào, khoai tây chiên, thịt mỡ chứa lượng chất béo cực lớn, mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Ăn nhóm thực phẩm này vào buổi tối khiến dạ dày phải co bóp và tiết ra lượng axit khổng lồ suốt cả đêm, gây đầy hơi, ấm ức, đau tức dạ dày và làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Lượng chất béo dư thừa không được chuyển hóa vào ban đêm sẽ nhanh chóng tích tụ thành mỡ thừa, làm tăng nguy cơ béo phì và gan nhiễm mỡ. Chưa kể, b ác sĩ Zhang Xiaomei chỉ ra rằng đồ ăn nhiều dầu mỡ còn làm gia tăng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch, tắc nghẽn mạch máu và tăng áp lực đáng kể lên hệ tim mạch.

Bên cạnh đó, việc nạp nhiều chất béo trước khi ngủ làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ tự nhiên, khiến bạn trằn trọc, ngủ không sâu giấc và cơ thể uể uải, mệt mỏi sau khi thức dậy.

Nguồn và ảnh: TTVC, NetEase Health