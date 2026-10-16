Sau 5 năm khởi công, bệnh viện hơn 266 tỷ đồng ở Thái Nguyên chuẩn bị hoạt động

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (cơ sở 1) hoạt động từ năm 1994 hiện đã xuống cấp. Bên cạnh đó, do xây dựng từ lâu, lại ít được đầu tư cải tạo, sửa chữa lớn nên khối phòng làm việc hành chính, các khoa điều trị, diện tích buồng bệnh của bệnh viện chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn Bộ Y tế. Do đó, việc đầu tư, xây dựng và đưa cơ sở mới vào hoạt động được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.