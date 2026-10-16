Uống nước suối, bị đỉa bám trong thanh quản

Chỉ vì thói quen uống nước suối trực tiếp khi đi làm nương rẫy, một phụ nữ trẻ tại Sơn La đã bị một con đỉa sống ký sinh ngay vùng thanh môn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Bệnh nhân vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phẫu thuật gắp bỏ dị vật an toàn.

Bệnh nhân là chị N (24 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La). Suốt hai tuần qua, chị liên tục cảm thấy ngứa rát, vướng víu và nhột khó chịu ở sâu trong cổ họng. Đôi lúc, chị xuất hiện cảm giác khó thở nhẹ, nuốt nghẹn và ăn uống bất tiện.

Người nhà bệnh nhân cho biết: Ban đầu khi đi khám tại tuyến dưới, các bác sĩ nghi ngờ chị mắc u tuyến giáp nên chỉ định chuyển viện. Tuy nhiên, tại cơ sở tiếp theo, kết quả kiểm tra không ghi nhận bất thường và chị được cho về theo dõi. Tình trạng khó chịu kéo dài không dứt khiến gia đình tiếp tục đưa chị đi kiểm tra lần nữa. Lần này, cơ sở y tế địa phương phát hiện có dị vật bên trong họng nhưng vượt quá khả năng xử lý an toàn nên lập tức chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Ngô Duy Thịnh (Khoa Tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương) trực tiếp điều trị, cho biết: Vùng thanh môn là nơi có hai dây thanh và khe hẹp cho luồng không khí đi qua phổi khi hít thở. Việc dị vật sống ký sinh tại vị trí này vô cùng nguy hiểm.

“Dù người bệnh chưa rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp, nhưng tuyệt đối không thể trì hoãn. Đỉa khi hút máu sẽ phình to kích thước nhanh chóng; thân đỉa cùng sự co bóp, di động của nó có thể làm hẹp hoặc bít tắc hoàn toàn đường thở bất cứ lúc nào. Ngoài ra, trong nước bọt của đỉa có chất chống đông máu, dễ dẫn đến hiện tượng chảy máu kéo dài khó cầm tại vị trí bám”, bác sĩ Ngô Duy Thịnh nhấn mạnh.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Ngô Duy Thịnh thăm khám, điều trị cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Thách thức lớn nhất đối với ca phẫu thuật là con đỉa còn sống, thân trơn nhớt và giác bám rất chặt vào lớp niêm mạc mỏng manh. Nếu can thiệp thủ công thô bạo hoặc thiếu kiểm soát, con đỉa có thể tuột sâu xuống khí quản, phế quản, hoặc bị đứt rời gây xuất huyết ồ ạt và co thắt đường thở.

Trước nguy cơ đó, các bác sĩ đã quyết định đưa bệnh nhân vào phòng mổ để tiến hành soi treo thanh quản dưới gây mê toàn thân. Với thao tác khéo léo và chính xác, ê-kíp đã gắp thành công con đỉa ra ngoài nguyên vẹn mà không làm tổn thương niêm mạc đường thở. Ngay sau thủ thuật, chức năng hô hấp của bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, cảm giác vướng nghẹn biến mất và sức khỏe nhanh chóng ổn định.

Con đỉa sau khi được gắp ra khỏi thanh quản. Ảnh: BVCC

Từ ca bệnh hy hữu trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không uống nước lã tại khe, suối, mỏ, bởi ngay cả nguồn nước nhìn trong vắt cũng tiềm ẩn ấu trùng dị vật sống và vi khuẩn nguy hiểm. Khi đi rừng, làm rẫy, cần chủ động chuẩn bị nước đun sôi để nguội hoặc nước đóng chai mang theo; không dùng nước suối chưa qua xử lý để súc miệng, rửa mặt.

Nếu sau chuyến đi rừng hoặc tiếp xúc nguồn nước tự nhiên mà xuất hiện cảm giác nhột, vướng họng, ho dai dẳng, khàn tiếng hoặc khạc ra máu, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để nội soi kiểm tra.