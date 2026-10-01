Từng tăng 40kg mất kiểm soát, nữ ca sĩ Trung Quốc giảm 15kg sau 3 năm: Bí quyết không nằm ở nhịn ăn mà ở 5 thói quen này

Không chỉ vóc dáng thay đổi, diện mạo và thần thái của cô cũng khác biệt đến mức nhiều người hâm mộ phải thốt lên: “Suýt nữa không nhận ra!”.

Từng có thời gian tăng cân mất kiểm soát vì dùng thuốc, nữ ca sĩ, diễn viên Trung Quốc Chùy Na Lệ Sa (Chui Na Li Sha) đã giảm được 15kg sau 3 năm kiên trì điều chỉnh lối sống. Không chỉ vóc dáng thay đổi, diện mạo và thần thái của cô cũng khác biệt đến mức nhiều người hâm mộ phải thốt lên: “Suýt nữa không nhận ra!”.

Câu chuyện của Chùy Na Lệ Sa đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Xiaohongshu. Điều khiến nhiều người quan tâm không chỉ là con số 15kg, mà còn là hành trình cô từng bước lấy lại sức khỏe, sự tự tin sau những biến động về cân nặng.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, trước đây cô được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ mức độ nặng, đồng thời có hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Những vấn đề sức khỏe này khiến cô nghiêm túc nhìn nhận lại cân nặng và thói quen sinh hoạt của mình.

Chùy Na Lệ Sa từng tâm sự rằng khi cơ thể ở tình trạng béo phì, cô cảm thấy tinh thần trì trệ, thiếu năng lượng và ít muốn bước ra ngoài khám phá thế giới. Chỉ đến khi bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn, vận động đều đặn và quan tâm hơn đến sức khỏe, cô mới dần cảm nhận được những thay đổi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.

3 năm giảm 15kg, vóc dáng thay đổi nhưng điều đáng quý hơn là sự tự tin trở lại

Mới đây, Chùy Na Lệ Sa gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy đuôi cá màu trắng, được điểm xuyết bằng những chi tiết lấp lánh. Thiết kế ôm dáng giúp tôn lên đường cong cơ thể, kết hợp với phong thái tự tin, sắc sảo khiến hình ảnh của cô trở nên khác biệt so với trước đây.

Dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ dành lời khen cho diện mạo mới của nữ ca sĩ. Cô cũng hài hước viết: “Yêu tôi được không?”, nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận hưởng ứng.

Ít ai biết rằng, trong giai đoạn còn là thực tập sinh của một nhóm nhạc nữ, Chùy Na Lệ Sa từng tăng khoảng 40kg do ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc điều trị. Sự thay đổi ngoại hình khiến cô không ít lần buồn lòng.

Nữ ca sĩ từng thẳng thắn chia sẻ rằng có cô gái nào lại không quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Cô nhớ cảm giác từng có vóc dáng đẹp và cũng mong một ngày có thể tự tin đứng trên sân khấu với diện mạo mà bản thân yêu thích.

Thay vì tìm đến một phương pháp giảm cân cấp tốc, cô lựa chọn dành 3 năm để điều chỉnh từng thói quen nhỏ. Dưới đây là 5 cách được nữ ca sĩ chia sẻ trong hành trình thay đổi vóc dáng.

5 bí quyết giúp nữ ca sĩ giảm 15kg

1. Ngủ sớm, dậy sớm

Chùy Na Lệ Sa cho biết cô chú trọng điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, ngủ đủ giấc và duy trì lịch trình đều đặn. Giấc ngủ chất lượng giúp điều hòa cảm giác đói, no, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Với phụ nữ U40 bận rộn giữa công việc và gia đình, đây là thói quen đơn giản nhưng thường bị bỏ quên.

2. Ăn theo nguyên tắc 211

Nữ ca sĩ áp dụng phương pháp chia đĩa ăn thành 4 phần: 2 phần rau củ, 1 phần thực phẩm giàu protein và 1 phần tinh bột. Cô cũng có thói quen ăn rau trước, sau đó đến protein và cuối cùng là tinh bột.

Cách ăn này giúp tăng lượng rau, bổ sung đủ protein và kiểm soát khẩu phần mà không cần loại bỏ hoàn toàn cơm hay các thực phẩm giàu tinh bột. Cô thường ăn tối vào khoảng 17h30, nhưng điều quan trọng vẫn là tổng năng lượng nạp vào và khả năng duy trì chế độ ăn phù hợp lâu dài.

3. Chơi cầu lông 3-5 buổi mỗi tuần

Chùy Na Lệ Sa thường chơi cầu lông cùng bạn trai, mỗi buổi khoảng 1-2 giờ. Môn thể thao này giúp tăng vận động, cải thiện sức bền và tiêu hao năng lượng. Nếu không thích cầu lông, phụ nữ có thể chọn đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc một hoạt động mình yêu thích để dễ duy trì lâu dài.

4. Kết hợp tập luyện sức mạnh

Bên cạnh các hoạt động vận động, nữ ca sĩ còn tập sức mạnh để duy trì cơ bắp. Đây là điều đặc biệt đáng lưu ý với phụ nữ sau tuổi 40, khi khối lượng cơ có xu hướng suy giảm nếu ít vận động.

Các bài tập như squat, nâng tạ nhẹ hoặc tập với dây kháng lực có thể giúp duy trì cơ bắp, cải thiện sức mạnh và vóc dáng. Khi giảm cân, đừng chỉ nhìn vào con số trên cân mà hãy quan tâm cả sức khỏe và thành phần cơ thể.

5. Chăm sóc sức khỏe theo hướng dẫn chuyên môn

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ việc kết hợp các phương pháp y học cổ truyền như dùng thuốc và châm cứu. Tuy nhiên, đây là những phương pháp cần được đánh giá riêng cho từng người, không nên tự ý làm theo.

Đặc biệt, nếu tăng cân sau khi dùng thuốc, mắc gan nhiễm mỡ hoặc hội chứng buồng trứng đa nang, bạn nên trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp. Không tự ý ngừng thuốc hay sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc.

Phụ nữ U40 giảm cân: Chậm một chút cũng không sao

Từ một cô gái từng tăng cân nhiều vì thuốc điều trị đến hình ảnh tự tin hiện tại, hành trình của Chùy Na Lệ Sa cho thấy giảm cân không nhất thiết phải là cuộc chạy đua với thời gian.

Với phụ nữ U40, những thay đổi về nội tiết, tuổi tác, công việc và gia đình có thể khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Thay vì ép mình nhịn ăn hay chạy theo những phương pháp giảm cân cấp tốc, hãy bắt đầu bằng việc ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc và vận động đều đặn.

15kg là con số đáng chú ý, nhưng điều quan trọng hơn là sức khỏe và sự tự tin mà nữ ca sĩ từng bước lấy lại. Bạn không cần phải gầy đi thật nhanh, chỉ cần mỗi ngày chăm sóc cơ thể tốt hơn một chút.