Nữ diễn viên Nhật Bản trông như thiếu nữ ở tuổi 39: Giảm 21kg mà không bị chảy xệ da, bí quyết của cô đã được tiết lộ

Vẻ ngoài trẻ trung cùng phong thái tự nhiên của cô khiến nhiều khán giả bất ngờ. Không ít người nhận xét diện mạo hiện tại của nữ diễn viên gần như không thay đổi so với thời đôi mươi.

Dù đã bước sang tuổi 39 và là mẹ của hai con, nữ diễn viên Nhật Bản Ishihara Satomi vẫn gây chú ý với diện mạo rạng rỡ, làn da căng mịn và vóc dáng thon gọn. Những thói quen từ dưỡng ẩm, chăm sóc da đến ăn uống khoa học và tập luyện của cô tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ishihara Satomi, nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Nhật Bản, gần đây trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong chương trình truyền hình quảng bá bộ phim mới. Vẻ ngoài trẻ trung cùng phong thái tự nhiên của cô khiến nhiều khán giả bất ngờ. Không ít người nhận xét diện mạo hiện tại của nữ diễn viên gần như không thay đổi so với thời đôi mươi.

Trên thực tế, Ishihara Satomi từng nhiều lần chia sẻ về thói quen chăm sóc bản thân. Cô chú trọng dưỡng ẩm, duy trì vận động, điều chỉnh chế độ ăn uống và dành thời gian thư giãn. Gần đây, nữ diễn viên còn bổ sung thiết bị chăm sóc da và tăng tần suất đắp mặt nạ vào quy trình làm đẹp hằng ngày.

Những thói quen chăm sóc da của Ishihara Satomi

Luôn chú trọng dưỡng ẩm. Ishihara Satomi có thói quen đặt son dưỡng môi, kem dưỡng ẩm và tinh dầu ở nhiều vị trí trong nhà để có thể sử dụng bất cứ khi nào cần. Sau khi tắm, lúc da vẫn còn hơi ẩm, cô thường thoa tinh dầu để giúp da duy trì độ mềm mại.

Tắm nước ấm để thư giãn. Nữ diễn viên từng chia sẻ thói quen tắm hai lần mỗi ngày và ngâm mình theo phương pháp tắm nửa người. Cô yêu thích nước ấm khoảng 42 độ C, cho rằng việc này giúp thư giãn cơ thể và giải tỏa mệt mỏi sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, nhiệt độ nước này có thể quá nóng đối với một số người, đặc biệt là người có làn da nhạy cảm hoặc mắc bệnh tim mạch; nên điều chỉnh theo thể trạng và tránh ngâm quá lâu.

Tẩy trang ngay khi về nhà. Một nguyên tắc được Ishihara Satomi duy trì là không đi ngủ khi còn lớp trang điểm trên mặt. Ngay khi trở về nhà, cô thường tẩy trang để loại bỏ mỹ phẩm và bụi bẩn trước khi thực hiện các bước chăm sóc da tiếp theo.

Ở tuổi 39, bắt đầu sử dụng thiết bị chăm sóc da. Trong chia sẻ gần đây, Ishihara Satomi cho biết cô mới bắt đầu sử dụng máy chăm sóc da từ tháng 7. Trước đó, cô tin rằng việc chăm sóc da bằng tay kết hợp tập luyện sức mạnh và các bài giãn cơ đã đủ để duy trì trạng thái tốt.

Tuy nhiên, sau khi được chuyên gia trang điểm trên phim trường nhắc nhở cần quan tâm hơn đến việc chăm sóc da, cô bắt đầu tìm hiểu và thử sử dụng thiết bị theo gợi ý của những người xung quanh.

Nữ diễn viên cũng tăng tần suất đắp mặt nạ. Trước đây, cô chỉ xem đây là bước chăm sóc đặc biệt và thực hiện khoảng một lần mỗi tuần. Sau khi được khuyên rằng da có thể đang thiếu độ ẩm, cô thử kết hợp mặt nạ với thiết bị chăm sóc da thường xuyên hơn.

Theo lời kể của Ishihara Satomi, chỉ sau ba ngày, làn da trở nên bóng khỏe rõ rệt đến mức ê-kíp ánh sáng nhận xét gương mặt cô cần có thêm chút bóng đổ khi lên hình. Sau đó, cô quyết định quay lại tần suất đắp mặt nạ mỗi tuần một lần. Nữ diễn viên hài hước thừa nhận mình từng thử nhiều phương pháp như giãn cơ và Pilates, nhưng khá bất ngờ trước sự thay đổi về vẻ ngoài khi bổ sung thiết bị chăm sóc da.

Dù vậy, hiệu quả của các thiết bị làm đẹp còn phụ thuộc vào công nghệ, tình trạng da và cách sử dụng. Việc dưỡng ẩm phù hợp, chống nắng và duy trì quy trình chăm sóc da cơ bản vẫn là những yếu tố quan trọng.

Bí quyết giữ dáng: Ăn uống cân bằng, vận động đều đặn

Bên cạnh làn da, vóc dáng của Ishihara Satomi cũng thường xuyên được nhắc đến. Một số bài viết về nữ diễn viên cho biết cô từng giảm cân từ khoảng 62 kg xuống 41 kg nhờ kết hợp ăn uống và vận động. Tuy nhiên, đây là những con số được truyền thông nhắc lại, chưa đủ căn cứ để xác nhận đó là cân nặng hiện tại hoặc mức cân nặng phù hợp với thể trạng của cô.

Ưu tiên thực phẩm giàu protein và rau củ. Trong chế độ ăn được chia sẻ trước đây, Ishihara Satomi thường lựa chọn các thực phẩm thanh đạm như củ cải trắng, cà chua, cà rốt, đậu bắp và khoai mỡ Nhật Bản. Cô kết hợp rau củ với những nguồn protein như cá, đậu phụ, sữa, trứng và ức gà.

Củ cải trắng có thể dùng làm salad hoặc ăn kèm các món giàu protein, giúp bữa ăn đa dạng hơn. Tuy nhiên, không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào quyết định hiệu quả giảm cân; điều quan trọng vẫn là tổng thể chế độ ăn, khẩu phần và mức năng lượng tiêu thụ.

Duy trì thói quen uống đủ nước. Nữ diễn viên từng đề cập việc uống ít nhất khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Nhu cầu nước thực tế phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và lượng nước nhận được từ thực phẩm. Vì vậy, không phải ai cũng cần áp dụng một mức uống cố định.

Ăn chậm, nhai kỹ. Ishihara Satomi cũng được cho là có thói quen nhai mỗi miếng thức ăn khoảng 30 lần. Việc ăn chậm giúp mỗi người chú ý hơn đến cảm giác no, từ đó có thể hạn chế ăn quá mức. Dù vậy, không nhất thiết phải đếm chính xác số lần nhai; điều cần thiết là ăn từ tốn và nhận biết tín hiệu của cơ thể.

Tập Pilates và giãn cơ. Nữ diễn viên duy trì các bài tập Pilates, kéo giãn và vận động cơ thể. Cô cũng quan tâm đến vùng cổ và đường nét hàm dưới, thường thực hiện các động tác kéo giãn khu vực cổ, trong đó có vùng cơ ức đòn chũm.

Các bài tập này có thể hỗ trợ sự linh hoạt, tư thế và khả năng kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng đủ mạnh để khẳng định những bài tập riêng cho cổ hoặc đường viền hàm có thể làm giảm mỡ mặt hay ngăn ngừa lão hóa.

Muốn trẻ lâu, đừng chỉ tập trung vào cân nặng

Những chia sẻ của Ishihara Satomi cho thấy việc chăm sóc ngoại hình không nhất thiết phải dựa vào những phương pháp phức tạp. Các thói quen như làm sạch da, dưỡng ẩm, ăn uống đa dạng, bổ sung protein hợp lý và vận động thường xuyên đều có thể góp phần duy trì sức khỏe cũng như vẻ ngoài.

Tuy nhiên, mức cân nặng 41kg không phải mục tiêu chung cho tất cả phụ nữ. Cân nặng phù hợp cần được đánh giá dựa trên chiều cao, thành phần cơ thể, tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng của từng người. Giảm cân quá mức hoặc quá nhanh có thể làm mất cơ, thiếu hụt dinh dưỡng và khiến làn da kém săn chắc.

Ở tuổi 39, điều đáng chú ý không chỉ là vẻ ngoài trẻ trung của một ngôi sao, mà còn là cách cô duy trì những thói quen chăm sóc bản thân trong cuộc sống bận rộn. Thay vì chạy theo một con số cân nặng hay kỳ vọng đảo ngược tuổi tác, lựa chọn bền vững hơn vẫn là xây dựng chế độ ăn cân bằng, tập luyện phù hợp, ngủ đủ giấc và chăm sóc da đều đặn.