Hãy ăn một quả táo nấu chín mỗi ngày trong một tháng, và bạn sẽ trải nghiệm một vài điều bất ngờ thú vị

Táo nấu chín mềm, dễ nhai và vẫn cung cấp chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi. Tuy nhiên, không phải cứ ăn táo hấp hoặc luộc mỗi ngày là có thể cải thiện đường huyết, mỡ máu hay giảm cân như nhiều người vẫn nghĩ.

Táo là loại trái cây quen thuộc, thường được ăn trực tiếp để giữ độ giòn và hương vị tươi ngon. Tuy nhiên, với người cao tuổi, người có khả năng nhai kém hoặc cảm thấy khó chịu khi ăn trái cây sống, táo hấp hay luộc mềm cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Theo bài viết đăng trên Aboluowang ngày 13/10, việc ăn táo nấu chín được đề cập như một cách bổ sung trái cây trong chế độ ăn hằng ngày, đặc biệt với người trung niên và cao tuổi. Dù vậy, cần phân biệt những lợi ích có cơ sở dinh dưỡng với các tuyên bố chưa được chứng minh đầy đủ về tác dụng chữa bệnh của món ăn này.

1. Mềm hơn, dễ nhai và có thể phù hợp với người tiêu hóa nhạy cảm

Khi được hấp hoặc luộc, thịt táo trở nên mềm hơn, giúp người cao tuổi, người có vấn đề về răng miệng hoặc gặp khó khăn khi nhai dễ ăn hơn. Đây cũng là cách chế biến có thể phù hợp với những người không thích ăn trái cây lạnh hoặc cảm thấy khó chịu khi ăn táo sống.

Táo chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan có vai trò hỗ trợ hoạt động của đường ruột. Tuy nhiên, không nên cho rằng táo nấu chín có khả năng điều trị táo bón hoặc tiêu chảy. Tác động của thực phẩm còn phụ thuộc vào lượng ăn, chế độ dinh dưỡng tổng thể và nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa.

Nếu thường xuyên bị đầy bụng, đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài, người bệnh nên tìm nguyên nhân thay vì chỉ dựa vào một loại trái cây để cải thiện triệu chứng.

2. Cung cấp chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa

Một quan niệm khá phổ biến là trái cây sau khi nấu chín sẽ mất hết giá trị dinh dưỡng. Trên thực tế, mức độ thay đổi phụ thuộc vào loại dưỡng chất và cách chế biến.

Táo vẫn cung cấp chất xơ sau khi hấp hoặc luộc. Loại quả này cũng chứa các hợp chất thực vật như polyphenol, được nghiên cứu về vai trò chống oxy hóa và mối liên quan với sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, nhiệt độ có thể làm giảm một phần vitamin C và ảnh hưởng đến hàm lượng một số hợp chất nhạy cảm với nhiệt. Vì vậy, không có cơ sở để khẳng định táo nấu chín bổ dưỡng hơn táo tươi trong mọi trường hợp.

Điều quan trọng là ăn đa dạng trái cây, rau củ và thực phẩm giàu chất xơ, thay vì chỉ tập trung vào một cách chế biến duy nhất.

3. Người cần kiểm soát đường huyết vẫn phải chú ý lượng ăn

Táo có vị ngọt tự nhiên nên một số người mắc đái tháo đường lo ngại việc ăn táo nấu chín có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn.

Thực tế, nấu chín không làm lượng carbohydrate trong quả táo tự động biến mất. Quá trình làm mềm thực phẩm có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và khả năng tiêu hóa, nhưng không thể khẳng định táo nấu chín luôn làm đường huyết tăng chậm hơn táo sống.

Người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn trái cây nếu lựa chọn khẩu phần phù hợp với kế hoạch kiểm soát đường huyết. Một quả táo cỡ vừa có thể là lựa chọn, nhưng cần tính đến tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn và đáp ứng đường huyết của từng người.

Đặc biệt, nên hạn chế thêm đường phèn, mật ong hoặc siro khi chế biến. Nếu đang sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường, người bệnh không nên tự ý điều chỉnh thuốc chỉ vì thay đổi cách ăn trái cây.

4. Có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu thay thế đồ ăn vặt nhiều năng lượng

Táo là loại quả có mật độ năng lượng tương đối thấp, đồng thời cung cấp nước và chất xơ. Ăn táo như một phần của chế độ ăn cân đối có thể giúp tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ trong ngày.

Táo hấp hoặc luộc không thêm đường cũng có thể là lựa chọn thay thế bánh kẹo, bánh ngọt hoặc các món ăn vặt nhiều năng lượng.

Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy chỉ cần ăn một quả táo nấu chín mỗi ngày trong một tháng là chắc chắn giảm cân hoặc giảm mỡ bụng. Kết quả phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động, giấc ngủ và nhiều yếu tố khác.

5. Cách chế biến đơn giản, phù hợp với người cao tuổi

Để chế biến táo nấu chín, có thể rửa sạch quả dưới vòi nước chảy, cắt thành miếng vừa ăn rồi hấp khoảng 10-15 phút, tùy kích thước miếng táo và độ mềm mong muốn. Nếu thích luộc, có thể cắt nhỏ và nấu với một lượng nước vừa đủ.

Nên giữ nguyên vỏ nếu quả táo được rửa sạch và người ăn dung nạp tốt, bởi vỏ táo cũng chứa chất xơ và các hợp chất thực vật. Không cần thêm đường để tạo vị ngọt.

Người có dạ dày nhạy cảm có thể thử ăn một lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể. Không nhất thiết phải ăn lúc bụng đói hoặc duy trì đúng một quả mỗi ngày mới nhận được lợi ích dinh dưỡng.

Ăn táo nấu chín có thể tốt, nhưng không phải phương pháp chữa bệnh

Táo tươi và táo nấu chín đều có thể góp mặt trong chế độ ăn lành mạnh. Điểm khác biệt đáng chú ý là táo nấu chín mềm hơn, thuận tiện cho người khó nhai hoặc muốn thay đổi cách ăn trái cây.

Dù vậy, hiện chưa có đủ bằng chứng để kết luận ăn một quả táo nấu chín mỗi ngày trong một tháng sẽ giúp hạ mỡ máu, cải thiện tuần hoàn, giảm chóng mặt hay kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Để bảo vệ sức khỏe lâu dài, người trung niên và cao tuổi nên duy trì chế độ ăn đa dạng, tăng cường rau củ và trái cây, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Táo có thể là một phần của thói quen đó, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị hoặc lời khuyên của bác sĩ.