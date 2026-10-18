Nữ nghệ sĩ khổ sở vì bệnh da suốt 7 năm, sáng soi gương là bật khóc: Bác sĩ cảnh báo bệnh trứng cá đỏ không chỉ liên quan đến da mặt

Câu chuyện của nữ nghệ sĩ là lời nhắc nhở rằng không phải tình trạng da mặt đỏ, nổi mụn hay kích ứng nào cũng là mụn trứng cá thông thường.

Từng nhiều lần bật khóc khi nhìn thấy làn da của mình trong gương, nữ nghệ sĩ Đài Loan Lý Ý (Li Yi) đã trải qua 7 năm chống chọi với bệnh rosacea (còn gọi là trứng cá đỏ hay viêm da dạng rosacea). Cô từng điều trị mụn trứng cá nhưng tình trạng da không cải thiện, thậm chí ngày càng nghiêm trọng, cho đến khi được chẩn đoán chính xác tại một cơ sở da liễu khác.

Câu chuyện của nữ nghệ sĩ là lời nhắc nhở rằng không phải tình trạng da mặt đỏ, nổi mụn hay kích ứng nào cũng là mụn trứng cá thông thường.

7 năm sống chung với làn da tổn thương, từng nghĩ mọi người đang cười nhạo mình

Lý Ý xuất thân là người mẫu, sau đó hoạt động trong lĩnh vực giải trí và thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm ẩm thực trên kênh YouTube cá nhân. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh tự tin trước công chúng, cô từng có khoảng thời gian dài khổ sở vì tình trạng da mặt nghiêm trọng.

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ trên Instagram, những năm đầu, làn da của cô được chẩn đoán là mụn trứng cá. Cô liên tục sử dụng thuốc trị mụn và các sản phẩm chứa axit giúp tẩy tế bào chết, nhưng tình trạng không những không cải thiện mà còn ngày càng nặng hơn. Phải đến lần khám tại cơ sở da liễu thứ sáu, cô mới được chẩn đoán mắc rosacea.

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn, nữ nghệ sĩ cho biết mỗi sáng thức dậy, cô đều phải đối diện với làn da tổn thương và có lúc bật khóc khi soi gương. Dù tình trạng da khiến cô tự ti, cô vẫn phải trang điểm để đi làm, gặp gỡ đồng nghiệp và xuất hiện trước công chúng. Cô từng cảm thấy mọi người xung quanh đang chế giễu mình, chịu áp lực tâm lý nặng nề vì ngoại hình.

Sau thời gian dài điều trị, tình trạng da của Lý Ý dần cải thiện. Cô cho biết mình từng sử dụng thuốc trong thời gian dài, bao gồm cả kháng sinh theo phác đồ điều trị, đồng thời thay đổi giờ giấc sinh hoạt, điều chỉnh chế độ ăn và tối giản quy trình chăm sóc da. Thay vì sử dụng nhiều loại mỹ phẩm, cô chỉ tập trung vào các sản phẩm dưỡng ẩm cơ bản.

Hành trình kéo dài 7 năm cho thấy việc xác định đúng bệnh có ý nghĩa quan trọng đối với những người gặp vấn đề da liễu dai dẳng. Khi điều trị mụn không hiệu quả hoặc da ngày càng đỏ rát, nổi sẩn và kích ứng, người bệnh nên được bác sĩ da liễu thăm khám lại thay vì tự ý tăng cường các sản phẩm đặc trị.

Không phải cứ đỏ mặt, nổi mụn là mắc rosacea

Rosacea, còn được gọi là trứng cá đỏ, là bệnh viêm da mạn tính thường ảnh hưởng đến vùng trung tâm khuôn mặt. Người bệnh có thể xuất hiện tình trạng đỏ da kéo dài hoặc từng đợt, nổi các sẩn và mụn mủ, cảm giác nóng rát, châm chích, da nhạy cảm hơn bình thường. Một số trường hợp còn có hiện tượng giãn mạch máu nhỏ trên mặt.

Theo bác sĩ da liễu Hoàng Ấu Minh được dẫn trong bài báo gốc, thời tiết nóng ẩm có thể khiến tình trạng da trở nên khó chịu hơn ở một số người mắc bệnh. Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp đỏ mặt hoặc nổi mụn đều là rosacea.

Trên thực tế, các biểu hiện tương tự có thể gặp trong mụn trứng cá, viêm da tiết bã, viêm da tiếp xúc hoặc một số bệnh lý da khác. Mỗi tình trạng cần hướng điều trị riêng. Nếu nhầm lẫn và tự sử dụng thuốc không phù hợp, hàng rào bảo vệ da có thể bị tổn thương thêm, khiến triệu chứng kéo dài hoặc nặng hơn.

Vì vậy, khi da mặt thường xuyên đỏ, nổi sẩn, ngứa rát hoặc không đáp ứng với các sản phẩm trị mụn thông thường, người bệnh nên đi khám chuyên khoa da liễu để được xác định nguyên nhân.

Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến da mặt, mắt cũng có thể bị tổn thương

Một điểm đáng chú ý là rosacea đôi khi gây ra các triệu chứng ở mắt, được gọi là rosacea mắt. Người bệnh có thể bị khô mắt, cộm như có dị vật, nóng rát, đỏ mắt, chảy nước mắt hoặc viêm bờ mi. Những biểu hiện này đôi khi bị nhầm với khô mắt thông thường, khiến việc điều trị không đi đúng nguyên nhân.

Bài báo gốc cũng đề cập đến trường hợp một số bệnh nhân có biểu hiện tăng mật độ Demodex ở mắt dù vùng da mặt không ghi nhận tình trạng tương tự. Tuy nhiên, không nên đồng nhất rosacea mắt với nhiễm Demodex ở mắt trong mọi trường hợp, bởi hai vấn đề có thể liên quan nhưng không hoàn toàn giống nhau.

Nếu người mắc rosacea xuất hiện tình trạng mắt đỏ kéo dài, cộm rát, khô mắt hoặc kích ứng tái diễn, cần thông báo với bác sĩ để được đánh giá thêm. Trường hợp đau mắt, sợ ánh sáng hoặc nhìn mờ cần được khám mắt sớm vì có thể liên quan đến tổn thương nghiêm trọng hơn.

Điều trị rosacea cần kiên trì, không nên lạm dụng mỹ phẩm hay laser

Rosacea là bệnh viêm da mạn tính, có thể tái phát và cần được kiểm soát lâu dài. Việc điều trị thường kết hợp thuốc theo chỉ định, chăm sóc da phù hợp và hạn chế các yếu tố khiến triệu chứng bùng phát.

Người bệnh nên ưu tiên sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm phù hợp và sử dụng kem chống nắng phổ rộng. Những sản phẩm dễ gây kích ứng, tẩy tế bào chết mạnh hoặc có nhiều hoạt chất khiến da châm chích cần được cân nhắc kỹ. Người bệnh cũng nên theo dõi các yếu tố kích hoạt riêng của mình, chẳng hạn nắng nóng, đồ uống có cồn hoặc thức ăn cay, để chủ động hạn chế khi cần thiết.

Laser và các thiết bị sử dụng năng lượng có thể được bác sĩ cân nhắc nhằm cải thiện tình trạng đỏ da hoặc giãn mạch ở một số trường hợp. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp điều trị duy nhất cho rosacea và thường cần được thực hiện khi tình trạng viêm đã được kiểm soát phù hợp.

Đáng lưu ý, người bệnh không nên tự ý dùng kháng sinh kéo dài hoặc ngừng thuốc khi thấy da vừa cải thiện. Việc lựa chọn thuốc, thời gian điều trị và theo dõi tác dụng phụ cần được bác sĩ hướng dẫn.

Câu chuyện của Lý Ý cho thấy những vấn đề da liễu kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn có thể gây tổn thương tâm lý đáng kể. Thay vì tự trách bản thân hoặc liên tục thử các sản phẩm trị mụn, người bệnh nên tìm kiếm chẩn đoán chính xác và kiên trì với phác đồ phù hợp. Điều trị đúng hướng, chăm sóc da nhẹ nhàng và kiểm soát các yếu tố kích hoạt là những bước quan trọng để cải thiện chất lượng sống khi mắc rosacea.