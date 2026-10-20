Cụ bà Nhật Bản 103 tuổi vẫn đi làm 6 ngày mỗi tuần, bí quyết sống khỏe nằm ở 1 điều cực bình thường

Điều đáng chú ý là bà tận dụng cả những khoảng thời gian ngắn trong lúc làm việc để vận động. Khi chờ mì chín, bà tranh thủ tập squat, động tác đứng lên và ngồi xuống giúp rèn luyện cơ bắp ở phần thân dưới. Đặc biệt, bà bắt đầu tập luyện tăng cường sức mạnh từ năm 101 tuổi. Thói quen này cho thấy bà vẫn duy trì hoạt động thể chất ngay cả khi đã bước qua tuổi 100.

Đối với người cao tuổi, vận động phù hợp có thể giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và sự linh hoạt. Đây là những yếu tố quan trọng để thực hiện các hoạt động thường ngày, từ đi lại, đứng lên ngồi xuống đến tự chăm sóc bản thân.

Tuy nhiên, người cao tuổi cần lựa chọn bài tập theo thể trạng, đặc biệt nếu gặp vấn đề về xương khớp hoặc khả năng giữ thăng bằng. Việc tham khảo ý kiến chuyên gia y tế cũng cần thiết khi bắt đầu một chương trình tập luyện mới.

Bà Fuku tranh thủ tập squat trong lúc chờ mì chín và bắt đầu tập luyện tăng cường sức mạnh (Ảnh: Reporter Gourmet)

Bên cạnh vận động, một điểm đáng chú ý khác trong cuộc sống của Fuku là bà vẫn duy trì công việc đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ. Sinh năm 1923, bà được đào tạo về ẩm thực truyền thống tại Takasaki vào năm 1964. Một năm sau, bà cùng chồng cải tạo một rạp chiếu phim cũ thành nhà hàng Ginkatei.

Sau hơn 60 năm, nhà hàng vẫn được gia đình duy trì. Các con cùng tham gia vận hành, còn bà Fuku tiếp tục góp mặt trong công việc hằng ngày. Theo Reporter Gourmet, nơi đây thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách từ nhiều nơi trên thế giới.

Việc tiếp tục gắn bó với căn bếp có thể giúp bà duy trì nhịp sinh hoạt ổn định, đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ và tương tác với những người xung quanh.

Trong văn hóa Nhật Bản, khái niệm ikigai thường được hiểu là lý do để mỗi người thức dậy vào buổi sáng, hay cảm giác tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống. Mục đích ấy không nhất thiết phải đến từ công việc kiếm sống. Với người cao tuổi, đó có thể là chăm sóc cây cối, nấu ăn, gặp gỡ bạn bè, dành thời gian cho gia đình hoặc theo đuổi một sở thích lâu năm.

Câu chuyện của Fuku gợi mở rằng việc duy trì những hoạt động quen thuộc và cảm giác mình vẫn có ích có thể góp phần làm cho cuộc sống tuổi già thêm ý nghĩa. Dù vậy, không có nghĩa người cao tuổi cần tiếp tục làm việc để sống khỏe. Điều quan trọng là mỗi người tìm được nhịp sống phù hợp với sức khỏe, có thời gian nghỉ ngơi và không tạo áp lực cho bản thân.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có số người sống trên 100 tuổi cao. Theo số liệu của Bộ Y tế Nhật Bản được Reporter Gourmet dẫn lại, nước này có 107.677 người từ 100 tuổi trở lên, trong đó gần 88% là phụ nữ.

Tuy nhiên, tuổi thọ của mỗi người chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, bao gồm di truyền, dinh dưỡng, điều kiện sống, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, không thể dựa vào trường hợp của một cá nhân để kết luận rằng một phương pháp vận động hay lối sống cụ thể sẽ giúp con người sống thọ.