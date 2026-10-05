3 bộ phận trên cơ thể chảy máu bất thường cảnh báo có thể bạn đã mắc ung thư từ lâu!

Các dấu hiệu ung thư thường rất dễ bị nhầm lẫn nên không ít người đã chủ quan và bỏ qua thời điểm vàng điều trị bệnh. Chảy máu bất thường là một trong số đó.

Tình trạng chảy máu thường xảy ra khi con người có vết thương hở trên cơ thể, số lượng máu chảy nhiều hay ít còn phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của vết thương. Ngoài ra, chảy máu cũng có thể xuất hiện vì thời tiết quá lạnh, quá nóng hoặc do ăn uống kém khoa học. Còn một lý do nữa có thể gây ra tình trạng chảy máu mà rất ít người để ý đó là: Do bệnh ung thư.

Tuy nhiên dấu hiệu này thường rất dễ nhầm lẫn nên không ít người đã chủ quan và bỏ qua thời điểm vàng điều trị bệnh. Vì vậy nếu 3 bộ phận sau đây chảy máu bất thường thì hãy cẩn trọng với ung thư bạn nhé!

Các vị trí chảy máu bất thường cảnh báo rủi ro mắc nhiều loại ung thư

1. Chảy máu "vùng kín" khó hiểu

Theo các trung tâm y khoa quốc tế, tình trạng xuất huyết âm đạo bất thường ngoài chu kỳ kinh nguyệt hoặc xảy ra sau khi giao cấu là tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng về tổn thương ác tính ở hệ sinh dục nữ. Đây là triệu chứng điển hình không chỉ ở một mà ở nhiều bệnh lý ung thư phụ khoa khác nhau.

Ảnh minh họa

Phổ biến nhất là ung thư cổ tử cung, xảy ra khi các tế bào ở cổ tử cung phát triển bất thường, nhân lên mất kiểm soát và xâm lấn các mô xung quanh, gây chảy máu sau khi "thân mật" hoặc xuất hiện dịch tiết lẫn máu.

Bên cạnh đó, triệu chứng này còn cảnh báo ung thư nội mạc tử cung hay ung thư âm đạo, đặc biệt ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Khi khối u phát triển, sự tăng sinh mạch máu bất thường và xơ hóa mô khiến niêm mạc rất dễ nứt vỡ và chảy máu.

2. Chảy máu mũi dai dẳng, khó cầm

Chảy máu cam là hiện tượng phổ biến do thời tiết khô lạnh hay chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, nếu lượng máu chảy nhiều, diễn ra liên tục, khó cầm và tái phát nhiều lần trong tuần thì đây là dấu hiệu cảnh báo sự tàn phá từ các khối u ác tính hoặc bệnh lý học về máu.

Ảnh minh họa

Biểu hiện này xuất hiện rõ nét ở người mắc ung thư máu. Căn bệnh ác tính này xảy ra khi cơ thể sản sinh quá mức bạch cầu bất thường, lấn áp và làm suy giảm nghiêm trọng lượng tiểu cầu (tế bào đảm nhận chức năng đông máu), khiến cơ thể mất khả năng tự cầm máu.

Ngoài ra, chảy máu mũi dai dẳng kéo dài còn là triệu chứng nguyên phát của ung thư vòm họng hoặc ung thư xoang mũi, do khối u ác tính tại đây xâm lấn, làm hoại tử các vi mạch máu trong khoang mũi.

3. Chảy máu khi đi tiểu dai dẳng

Đi tiểu ra máu (tiểu máu) làm nước tiểu chuyển sang màu hồng, đỏ sẫm hoặc có vệt máu đông. Trong nhiều trường hợp, mắt thường không phát hiện được mà phải qua xét nghiệm tế bào. Đây là triệu chứng cơ bản báo hiệu tổn thương hoại tử hoặc vỡ mạch máu ở các cơ quan thuộc hệ tiết niệu và sinh dục.

Trong phần lớn trường hợp, tiểu ra máu là dấu hiệu đầu tiên của ung thư bàng quang khi khối u ở niêm mạc bàng quang bị bóc tách hoặc viêm loét. Tuy nhiên, tình trạng này cũng xuất hiện phổ biến ở bệnh nhân ung thư thận, do khối u làm tổn thương các đài bể thận, hoặc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới khi khối u phì đại xâm lấn vào niệu đạo.

Ảnh minh họa

Ở phụ nữ, ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến triển xâm lấn bàng quang cũng có thể gây ra hiện tượng đi tiểu ra máu đi kèm cảm giác đau rát, tiểu rắt.

Nguyên tắc xử trí khi phát hiện chảy máu bất thường

Cần lưu ý rằng, triệu chứng chảy máu đôi khi cũng xuất phát từ các nguyên nhân lành tính như nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm nhiễm phụ khoa, sỏi thận hay viêm polyp. Tuy nhiên, để tránh bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị ung thư, người bệnh cần tuân thủ các chỉ dẫn sau:

- Không tự ý mua thuốc cầm máu, kháng sinh hay các loại thảo dược truyền miệng khi chưa xác định rõ nguyên nhân xuất huyết.

- Ghi nhận lại thời điểm xuất hiện, màu sắc máu (đỏ tươi, đỏ thẫm hay lẫn dịch) cùng các biểu hiện đi kèm như sốt, sụt cân đột ngột, mệt mỏi.

- Đến ngay các cơ sở y tế uy tín để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư, siêu âm, xét nghiệm máu và nội soi nhằm chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh.