Lời khuyên cho những người mua thịt bò xay: Hãy bỏ xuống nếu thấy dấu hiệu cảnh báo KHÔNG AN TOÀN này

Một chuyên gia an toàn thực phẩm đưa ra lời khuyên.

Hàng triệu người mua thịt bò xay mỗi tuần. Đây là loại thực phẩm quen thuộc, thường có giá phải chăng và có thể chế biến thành rất nhiều món ăn. Vì vậy, tôi cũng thường tiện tay cho một khay thịt bò xay vào giỏ hàng khi đi siêu thị. Tôi kiểm tra hạn sử dụng, nhìn nhanh miếng thịt rồi tiếp tục mua sắm.

Tuy nhiên, theo chuyên gia khoa học thực phẩm kiêm chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Pallian (làm việc tại Mỹ), người tiêu dùng nên dành thêm một chút thời gian để kiểm tra kỹ thịt bò xay. Một số dấu hiệu quan trọng liên quan đến an toàn thực phẩm lại không nằm ở màu sắc của thịt hay ngày hết hạn trên bao bì.

Dấu hiệu cảnh báo mà nhiều người mua thịt bò xay bỏ qua

"Với tôi, dấu hiệu cảnh báo lớn nhất là bao bì bị rò rỉ hoặc bị rách", Pallian nói.

Bà giải thích, khi bao bì bị hư hỏng, các mầm bệnh có thể thoát ra ngoài và làm nhiễm bẩn những thực phẩm khác trong giỏ hàng. Ngược lại, vi khuẩn và các chất gây ô nhiễm từ bên ngoài cũng có thể xâm nhập vào bên trong bao bì.

Hơn nữa, không giống một miếng bít tết hoặc thịt nướng nguyên miếng, thịt bò xay trải qua quá trình chế biến khiến nó dễ bị nhiễm khuẩn hơn. Khi thịt bò được xay, bất kỳ vi khuẩn nào có trên bề mặt cũng có thể bị trộn vào bên trong toàn bộ phần thịt, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Ngoài tình trạng bao bì, nhiệt độ cũng là một dấu hiệu cảnh báo cần chú ý. Pallian cho biết thịt bò xay khi cầm lên nên có cảm giác "lạnh rõ rệt". Cảm giác này khác với việc thịt chỉ hơi mát.

Nếu thịt không thực sự lạnh, có khả năng nó đã từng được bảo quản trong "vùng nguy hiểm" về nhiệt độ.

"Điều quan trọng đối với an toàn thực phẩm là thịt phải được giữ ở nhiệt độ từ 40°F (khoảng 4,4°C) trở xuống trong suốt quá trình bảo quản và vận chuyển", Pallian giải thích.

Đáng tiếc là nếu thịt không được bảo quản đúng cách, ngày "bán trước" (sell-by date) trên bao bì cũng không còn nhiều ý nghĩa.

Thịt trông vẫn bình thường nhưng chưa chắc an toàn sức khỏe

Nhiệt độ không phải là yếu tố duy nhất người mua thường đánh giá sai khi chọn thịt. Màu sắc cũng vậy.

Nhiều người có thói quen dựa vào màu thịt để đánh giá độ an toàn, nhưng màu sắc chỉ phản ánh một phần vấn đề.

Có hai nhóm vi khuẩn mà người tiêu dùng cần biết: vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm và vi khuẩn gây bệnh. Vi khuẩn gây hư hỏng là nguyên nhân tạo ra những dấu hiệu mà chúng ta có thể dễ dàng nhận biết như mùi chua, bề mặt nhớt hoặc thịt đổi màu. Trong khi đó, những vi khuẩn gây bệnh như E. coli hoặc Salmonella nguy hiểm hơn nhiều nhưng phần lớn không thể nhận biết bằng mắt thường. Theo Pallian, chúng "thường không làm thay đổi mùi vị, mùi hoặc hình thức bên ngoài của thực phẩm".

Nói cách khác, nghịch lý nằm ở chỗ: Những loại vi khuẩn có khả năng khiến bạn bị bệnh lại chính là những loại không thể phát hiện bằng các giác quan thông thường.

Đây cũng là lý do phần thịt có màu xám hoặc nâu ở bên trong chưa chắc đã là dấu hiệu thịt bị hỏng. Pallian cho biết phần bên trong của thịt có thể chuyển sang màu xám nâu đơn giản vì không tiếp xúc với oxy. Điều này không đồng nghĩa với việc thịt đã bị hỏng. Tuy nhiên, nếu toàn bộ khay thịt đã chuyển sang màu xám hoặc nâu, người mua nên đặc biệt chú ý.

Theo Pallian, việc quá phụ thuộc vào hình thức bên ngoài có thể khiến người tiêu dùng "thường xuyên loại bỏ những miếng thịt hoàn toàn an toàn vì lý do không đúng, đồng thời lại chấp nhận những miếng thịt thực sự có nguy cơ gây hại sức khỏe vì lý do không đúng".

Làm thế nào để thịt bò xay không nhanh hỏng?

Sau khi đã chọn được một khay thịt phù hợp, thời gian bảo quản an toàn bắt đầu được tính.

Pallian khuyến nghị nên đi thẳng về nhà sau khi mua thực phẩm, bởi quy tắc 2 giờ được tính từ thời điểm thịt được lấy ra khỏi môi trường bảo quản lạnh. Khoảng thời gian này thậm chí giảm xuống còn 1 giờ nếu thời tiết nóng hoặc xe ô tô có nhiệt độ cao.

Thịt bò xay cũng có thời gian bảo quản trong tủ lạnh khá ngắn. Vì vậy, nếu không có ý định sử dụng trong vòng 1-2 ngày, nên cho thịt vào ngăn đông.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Simplyrecipes)