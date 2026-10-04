Đang hái chè, người phụ nữ bị con vật màu trắng cắn nguy kịch

Một nữ công nhân làm việc tại vườn chè nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị một con rắn màu trắng tấn công. Sự việc đáng chú ý xảy ra ở huyện Sivasagar, bang Assam, Ấn Độ,

Các bác sĩ chưa xác định được chính xác loài rắn trong sự việc, nhưng may mắn người phụ nữ hiện đã hồi phục hoàn toàn nhờ được điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Surajit Giri, thành viên Ủy ban Cố vấn Kỹ thuật Quốc gia thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, đây là trường hợp đầu tiên ông gặp trong đó một con rắn có màu trắng hoàn toàn gây ra tình trạng nhiễm độc thần kinh nghiêm trọng.

Theo The Times of India , nạn nhân bị cắn vào bàn chân trái khoảng 11h30 khi vô tình giẫm phải con rắn trong lúc hái chè. Khoảng 50 phút sau, cô được đưa tới Trung tâm Y tế Cộng đồng Demow.

Ban đầu, vết cắn không có biểu hiện bất thường rõ rệt, cũng không nhìn thấy dấu răng nanh. Màu sắc khác thường của con rắn càng khiến việc nhận diện trở nên khó khăn.

Ảnh minh họa.

Đến khoảng 13h40, một nhân viên y tế phát hiện người bệnh xuất hiện tình trạng sụp mí mắt hai bên và nhìn đôi, những dấu hiệu sớm của nhiễm độc thần kinh do nọc rắn. Nữ bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng nọc rắn và điều trị hỗ trợ, nhưng tình trạng nhanh chóng xấu đi, dẫn tới liệt tiến triển và suy hô hấp.

Khoảng 15h30, các bác sĩ phải đặt nội khí quản. Trong quá trình chuyển bệnh nhân tới một cơ sở chăm sóc đặc biệt, nhân viên y tế phải duy trì thông khí thủ công bằng bóng Ambu trước khi hỗ trợ bằng máy thở.

Khoảng 30 giờ sau khi bị rắn cắn, người phụ nữ được rút ống thở. Đến ngày thứ 4, tình trạng khó nuốt không còn; các triệu chứng sụp mí và bất thường ở đồng tử cũng biến mất vào ngày thứ 8.

"Cô ấy được xuất viện mà không để lại di chứng thần kinh nào", bác sĩ Surajit Giri nói.

Các bác sĩ cho rằng trường hợp này cho thấy không nên chỉ dựa vào màu sắc để nhận diện rắn, đồng thời cần chú ý tới những dấu hiệu sớm như sụp mí và nhìn đôi sau khi bị rắn cắn.