300 người trên 100 tuổi ở Nhật Bản tiết lộ 10 thực phẩm họ ăn thường xuyên: Toàn loại bình thường, top 1 là loại thịt chợ Việt bán khắp nơi

Đó là thịt gì? Bạn đoán ra chưa?

Chế độ ăn trường thọ không chỉ phụ thuộc vào tiến bộ y tế mà quan trọng hơn là duy trì thói quen ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, kết hợp thực phẩm như thế nào để phát huy tối đa lợi ích? Thực tế, không cần đến những món ăn đắt tiền hay cao lương mỹ vị, những thực phẩm quen thuộc hằng ngày cũng có thể góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh và giảm nguy cơ bệnh tật.

Trước đó, một chương trình truyền hình Nhật Bản TBS đã tìm hiểu nguyên nhân khiến người Nhật sống lâu bằng cách đến nhiều địa phương khác nhau và phỏng vấn 300 người trên 100 tuổi về thói quen ăn uống. Kết quả cho thấy những thực phẩm họ thường xuyên sử dụng đều rất bình thường. Vậy những thực phẩm nào khi kết hợp với nhau có thể tốt cho sức khỏe thể chất và não bộ, từ đó góp phần vào một cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài?

Người trên 100 tuổi trong khảo sát 300 người tại Nhật Bản thường ăn gì mỗi ngày?

Ê-kíp chương trình hỏi 300 người trên 100 tuổi: “Mỗi tuần, bạn thường ăn những thực phẩm nào từ 3 ngày trở lên?”.

Sau khi thống kê số người lựa chọn, chương trình đưa ra danh sách 10 thực phẩm phổ biến nhất. Theo bài viết, danh sách này phần nào phản ánh mối liên hệ giữa tuổi thọ và thói quen ăn uống. Thực phẩm đứng đầu cũng khá bất ngờ vì là loại phổ biến bán đầy chợ Việt.

Cà chua: 83 người lựa chọn

Mơ muối: 92 người

Cá hồi: 123 người

Natto (đậu tương lên men): 130 người

Thịt gà: 149 người

Cải thảo: 159 người

Cá thu: 192 người

Đậu phụ: 230 người

Sữa chua: 236 người

Thịt lợn: 255 người

4 cặp thực phẩm trường thọ: Cải thiện sức khỏe đường ruột, hỗ trợ phòng suy giảm nhận thức

Theo bài viết, để đạt được những lợi ích sức khỏe nhất định, tất nhiên không thể chỉ dựa vào một loại thực phẩm. Những người trên 100 tuổi được phỏng vấn cũng chia sẻ các cách kết hợp thực phẩm họ thường ăn.

Sau đó, ê-kíp chương trình tham khảo ý kiến của bác sĩ Takujji Shirasawa, Giám đốc Phòng khám Sức khỏe và Trường thọ Ochanomizu. Chuyên gia này đưa ra 4 cách kết hợp thực phẩm được cho là có thể hỗ trợ sức khỏe mạch máu, đường ruột và não bộ.

1. Cá hồi + súp lơ xanh: Hỗ trợ bảo vệ mạch máu

Một cụ bà đã ngoài 100 tuổi nhưng kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng mạch máu vẫn rất tốt. Bí quyết được bà chia sẻ là món cá hồi hầm kem, được ăn khoảng 4 lần mỗi tuần và luôn có thêm súp lơ xanh.

Cá hồi chứa astaxanthin, một chất chống oxy hóa có khả năng chống lại các gốc tự do. Khi ăn cá hồi cùng súp lơ xanh, vitamin C trong súp lơ xanh được cho là giúp astaxanthin lưu lại trong mạch máu lâu hơn, khoảng nửa ngày hoặc lâu hơn.

2. Thịt lợn + khoai lang: Hạn chế tác động bất lợi của chất béo

Một cụ bà 100 tuổi vẫn minh mẫn và duy trì thói quen học hỏi mỗi ngày. Món ăn được bà yêu thích là thịt lợn kho cay với khoai lang, trong đó khoai lang được dùng thay cho khoai tây, kết hợp với nước tương, đường và hành tây để tạo hương vị.

Thịt lợn giàu vitamin B1, có vai trò trong chuyển hóa năng lượng và hoạt động bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, thịt lợn cũng chứa chất béo. Theo bài viết, khi ăn thịt lợn cùng khoai lang, vitamin E trong khoai lang được cho là có thể giúp hạn chế quá trình oxy hóa chất béo thành các sản phẩm peroxy hóa lipid.

3. Sữa chua + hành tây ngâm mật ong: Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Một cụ ông 100 tuổi chia sẻ rằng ông thường ăn sữa chua kết hợp với hành tây ngâm mật ong vào mỗi buổi sáng. Những người tham gia chương trình sau đó cũng thử món ăn này và nhận xét hai nguyên liệu khá hợp vị.

Để cải thiện môi trường đường ruột cần tăng cường Bifidobacteria, một nhóm vi khuẩn có lợi. Sữa chua có thể chứa các vi khuẩn có lợi, trong khi hành tây giàu chất xơ hòa tan và fructooligosaccharides, là nguồn dinh dưỡng cho vi khuẩn đường ruột.

Hai nhóm thành phần này khi kết hợp được bài viết gọi là tạo ra hiệu ứng hiệp đồng (synbiotics), từ đó được cho là có lợi cho môi trường đường ruột.

4. Cá thu + táo: Hỗ trợ bảo vệ não bộ

Một cụ bà 103 tuổi chia sẻ món ăn trường thọ của mình là cá thu sốt teriyaki ăn cùng táo nghiền, khoảng 3 lần mỗi tuần.

Cá thu chứa DHA, một acid béo omega-3 có vai trò quan trọng đối với não bộ. Các gốc tự do trong mạch máu có thể làm tổn thương DHA, trong khi polyphenol trong táo được cho là có khả năng bảo vệ DHA trước tác động oxy hóa, giúp DHA được vận chuyển đến não.

(Nguồn: HK01)