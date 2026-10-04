Người phụ nữ 60 tuổi sinh con gái sau khi có con trai ở tuổi 58

Một phụ nữ 60 tuổi ở Trung Quốc vừa sinh bé gái, chỉ 2 năm sau khi chào đón con trai, người này cho biết, bà không áp lực với quyết định sinh con ở độ tuổi này.

Người phụ nữ 60 tuổi ở Trung Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi sinh bé gái, hai năm sau khi sinh con trai. Trong một bài phỏng vấn, người mẹ họ Trương này cho biết mình quyết định sinh con muộn sau khi trải qua nỗi đau mất người con duy nhất cách đây 4 năm.

Ngày 17/9, bé gái nặng 2,8 kg, chào đời bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Trung tâm Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Cô Trương bày tỏ niềm vui: “ Tôi rất hạnh phúc! Tôi có cả con trai và con gái. Cuộc sống của tôi thật viên mãn. Hai đứa trẻ sẽ có nhau làm bạn và không cảm thấy cô đơn.”

Cậu con trai 2 tuổi của cô Trương, được gia đình trìu mến gọi là Quả Quả, rất háo hức khi được gặp em gái mình. Tại bệnh viện, cậu bé còn hát một bài đồng dao phổ biến để chào đón em. Cô Trương chia sẻ rằng bản thân cảm thấy trẻ trung và không bận tâm đến sự phản đối của những người xung quanh đối với quyết định sinh con khi đã lớn tuổi.

Y tá đưa Quả Quả đến gặp em gái mình.

“Trong mắt tôi, tôi mới chỉ 28 tuổi. Tôi tin mình có thể sống lâu”, cô nói. Sự tự tin của cô về sức khỏe bắt nguồn từ việc cả dòng họ sống đều rất thọ.

“Cha tôi qua đời ở tuổi 100, còn mẹ tôi hiện 94 tuổi, thị lực và thính lực vẫn tốt. Bà thậm chí có thể tự mình leo cầu thang. Tôi tin mình cũng khỏe mạnh như cha mẹ. Tôi tin rằng đến khi tôi qua đời, các con tôi sẽ trưởng thành và lập gia đình”, Cô Trương giải thích.

Bác sĩ sản khoa Trương Hoa Liên, công tác tại bệnh viện, cho biết: “Bà ấy sinh con trai ở tuổi 58 và con gái ở tuổi 60. Mang thai ở độ tuổi này rất hiếm tại Trung Quốc”.

Bác sĩ cũng nhận xét về trạng thái tinh thần tích cực của cô Trương trong lần mang thai gần đây, cho biết bệnh nhân có vẻ thoải mái hơn so với lần mang thai trước. “Bà ấy có vẻ thư giãn hơn so với lần mang thai trước”, vị bác sĩ nói.

Trong thời gian mang thai, cô Trương vẫn tự chuẩn bị các bữa ăn và đảm nhận những công việc nhà. Ban đầu, chồng cô có những băn khoăn về quyết định sinh thêm con vì lo ngại tuổi tác của vợ. Tuy nhiên, cô Trương trấn an chồng bằng cách khẳng định: “Em ổn, em có thể làm được”.

Trước đây, hai vợ chồng chỉ có một người con, giống như nhiều gia đình khác ở Trung Quốc. Người con này không may qua đời vào năm 2022.