Không chỉ do ăn uống, thiếu thứ này, vòng eo dễ tăng size nhanh chóng

U40 muốn vòng eo gọn lại, đừng chỉ ăn ít hơn. Hãy nhìn cả nội tiết, khối cơ, đường huyết, giấc ngủ và cách mình đang sống mỗi ngày.

Có chị em thường chia sẻ với bác sĩ “Ngày trước ăn vậy chẳng sao, giờ U40 ăn chẳng nhiều mà bụng cứ dày lên.”

Không phải tất cả đều do nội tiết, nhưng khi bước dần vào tiền mãn kinh, sự thay đổi của Estrogen thực sự có thể khiến cách cơ thể phân bố mỡ khác đi.

1. Estrogen thay đổi, mỡ dễ “chuyển vị trí” lên bụng

Ở phụ nữ trẻ, Estrogen góp phần tạo kiểu phân bố mỡ thiên về mông và đùi.

Khi bước vào tiền mãn kinh, Estrogen dao động rồi giảm dần. Lúc này, cơ thể có xu hướng tích mỡ nhiều hơn ở vùng bụnng và quanh nội tạng, kể cả khi tổng cân nặng chưa thay đổi quá nhiều.

Một tổng quan năm 2024 cũng ghi nhận giai đoạn mãn kinh đi kèm sự gia tăng mỡ nội tạng và những thay đổi bất lợi về chuyển hóa.

Đây là lý do có chị cân chỉ tăng 2–3kg nhưng vòng eo lại thay đổi rất rõ.

2. Nội tiết thay đổi còn ảnh hưởng tới chuyển hóa đường

Estrogen cũng có liên quan tới cách cơ thể sử dụng glucose và đáp ứng với insulin.

Khi bước vào giai đoạn mãn kinh, cùng với tuổi tác, giảm khối cơ, ít vận động và tăng mỡ nội tạng, độ nhạy insulin có thể kém đi. Khi đó mình dễ rơi vào vòng luẩn quẩn:

Dễ đói hơn, dễ thèm ngọt, khó giảm mỡ, vòng bụnng tiếp tục tăng.

Vì vậy U40 rồi, bác sĩ khuyên càng hạn chế đường, tinh bột tinh chế, ăn đủ protein và cố gắng tập kháng lực để giữ cơ.

3. Mất ngủ, bốc hỏa, stress lại khiến việc giữ eo càng khó

Tiền mãn kinh còn thường đi kèm bốc hỏa, ngủ chập chờn, dễ cáu, mệt mỏi.

Ngủ không đủ khiến mình dễ đói, thèm đồ nhiều năng lượng hơn và hôm sau cũng lười vận động. Vì vậy muốn giảm bụng ở U40, chị em không chỉ nhìn vào cái đĩa thức ăn mà còn nhìn cả giấc ngủ, stress và nội tiết.

Cách hỗ trợ cải thiện nội tiết tố

Thói quen sinh hoạt hằng ngày có tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất và điều hòa Estrogen trong cơ thể. Đây là nền tảng quan trọng để ổn định nội tiết tố. Vì vậy, bạn nên:

Ngủ đủ giấc, đúng giờ: Duy trì giấc ngủ trước 23h, ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày giúp cơ thể phục hồi và điều hòa quá trình sản xuất hormone.

Giảm căng thẳng kéo dài: Thực hành yoga, thiền, hít thở sâu hoặc đi bộ nhẹ nhàng giúp hạ nồng độ cortisol – yếu tố gây ức chế Estrogen.

Duy trì vận động đều đặn: Tập luyện tối thiểu 30 phút/ngày với các bộ môn nhẹ đến vừa (yoga, pilates, đi bộ nhanh) giúp cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ chức năng buồng trứng.

Ăn nhiều chất béo lành mạnh hơn: Việc ăn đủ chất béo không bão hòa đơn rất cần thiết để giúp điều hòa các hormone cần thiết cho năng lượng, giảm tích trữ chất béo và ổn định lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu có thể tăng đột biến và dễ gặp phải tình trạng mất cân bằng hormone liên quan đến cortisol và insulin nếu thiếu các chất béo này.