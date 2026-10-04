Bệnh viện của vị giáo sư giàu nhất Việt Nam đứng sau ca sinh ba khác ngày tạo kỳ tích đầu tiên trong nước

Ba em bé sinh cực non lần lượt chào đời cách nhau gần 38 giờ và cùng khỏe mạnh xuất viện sau hơn 3 tháng điều trị. Ca sinh đặc biệt đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam diễn ra tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, dự án y tế của tập đoàn đứng sau thương hiệu đá nhân tạo Vicostone.

Ngày 14/9/2026, ba bé trai Minh Đức, Minh Vũ và Minh Khôi cùng rời Bệnh viện Đại học Phenikaa sau hơn ba tháng được chăm sóc đặc biệt. Khi chào đời, ba em chỉ nặng từ 900 gram đến 1.000 gram. Đến ngày xuất viện, cả ba đều đạt trên 3,5 kg, có thể tự thở và bú tốt. Ba em bé không chào đời cùng thời điểm.

Sáng 11/6, khi thai kỳ mới ở tuần 27 và 6 ngày, bé đầu tiên Minh Đức ra đời bằng cách sinh thường với cân nặng 900 gram. Thay vì kết thúc toàn bộ cuộc sinh, ê-kíp bác sĩ quyết định tiếp tục duy trì thai kỳ đối với hai em bé còn lại.

Đến 23h48 ngày 12/6, tức sau 37 giờ 58 phút, bé Minh Vũ nặng 950 gram chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai. Hai phút sau, bé Minh Khôi nặng 1.000 gram được đưa ra ngoài.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Sim, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa, đây là ca tam thai áp dụng chiến lược sinh trì hoãn đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.

Tập đoàn phía sau bệnh viện gần 800 giường

Bệnh viện Đại học Phenikaa, nơi thực hiện ca sinh đặc biệt trên, là một trong những dự án thuộc mảng chăm sóc sức khỏe của Tập đoàn Phenikaa.

Bệnh viện chính thức vận hành từ cuối năm 2024. Công trình có tổng diện tích sàn xấp xỉ 90.000 m2 trên khuôn viên hơn 3,1 ha, gồm 4 tòa nhà chính, gần 800 giường nội trú và khả năng phục vụ hơn 2.000 lượt khám mỗi ngày.

Đơn vị đầu tư bệnh viện là CTCP Y học Vĩnh Thiện. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phenikaa Hồ Xuân Năng đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

Phenikaa vốn được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt thông qua Vicostone - doanh nghiệp đá thạch anh nhân tạo đang niêm yết trên HNX với mã VCS.

Giáo sư Hồ Xuân Năng hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phenikaa và Chủ tịch HĐQT Vicostone. Tập đoàn được hình thành từ năm 2010 và đến nay phát triển thành hệ sinh thái gồm hơn 30 đơn vị thành viên trong và ngoài nước.

Từ nền tảng sản xuất vật liệu, Phenikaa những năm gần đây mở rộng hoạt động sang công nghệ, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe.

Riêng lĩnh vực y tế được tập đoàn đẩy mạnh từ năm 2024. Hệ sinh thái này hiện gồm bệnh viện, phòng khám PhenikaaMec, nhà máy dược, trung tâm tương đương sinh học, các trung tâm nghiên cứu phát triển Y - Dược và Trường Y - Dược Phenikaa.