2 đau, 2 ngứa cảnh báo ung thư gan

Đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải, ngứa dai dẳng có thể là những dấu hiệu dễ bị bỏ qua. Đặc biệt, nếu kéo dài, bạn không nên chủ quan.

Nhiều người trung niên và lớn tuổi chỉ nghĩ những cơn đau, ngứa kéo dài là bệnh da liễu hoặc đau xương khớp thông thường. Họ tự mua thuốc điều trị, đến khi triệu chứng nặng hơn mới đi kiểm tra thì đôi khi đã bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm bệnh lý.

Nhiều người cũng cho rằng nếu gan có vấn đề thì nhất định phải đau ở vùng gan, còn những vị trí khác không liên quan. Đây là một quan niệm chưa chính xác. Một số biểu hiện tưởng như không liên quan có thể xuất hiện cùng các bệnh lý về gan, trong đó có ung thư gan, theo trang tin Aboluowang (Trung Quốc). Tuy nhiên, những triệu chứng này không phải dấu hiệu đặc hiệu và cần được bác sĩ đánh giá để xác định nguyên nhân.

Đau vùng bụng trên bên phải

Một trong những biểu hiện dễ bị nhầm lẫn là cảm giác đau hoặc tức âm ỉ ở vùng bụng trên bên phải. Nhiều người lập tức nghĩ mình bị đau dạ dày hoặc gặp vấn đề ở túi mật nên tự mua thuốc uống.

Gan nằm ở phần trên bên phải của ổ bụng. Khi gan to lên hoặc xuất hiện tổn thương, người bệnh có thể cảm thấy đầy tức hoặc đau ở vùng này, đôi khi lan về phía dưới xương sườn phải. Hiệp hội Ung thư Mỹ cũng liệt kê đau bụng và cảm giác đầy tức dưới xương sườn bên phải trong số những biểu hiện có thể gặp ở ung thư gan.

Điểm đáng chú ý là cơn đau vùng bụng trên bên phải có thể không đi kèm những biểu hiện điển hình của bệnh dạ dày như ợ nóng hay ợ chua. Nếu tình trạng kéo dài hoặc tái diễn, thay vì liên tục tự dùng thuốc, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Đau âm ỉ ở vai phải

Một biểu hiện khác dễ bị bỏ qua là đau hoặc mỏi kéo dài ở vai phải. Đặc biệt ở người trung niên và lớn tuổi, triệu chứng này thường được quy cho đau khớp vai, vận động quá sức hoặc tuổi tác.

Tuy nhiên, đau vùng vai phải đôi khi có thể là dạng đau quy chiếu liên quan đến các vấn đề ở vùng gan và cơ hoành. Gan nằm sát cơ hoành, vì vậy những tổn thương ở khu vực này có thể gây cảm giác đau được cảm nhận ở vùng vai.

Nếu đau vai kéo dài, không cải thiện như một vấn đề cơ xương khớp thông thường hoặc xuất hiện đồng thời với những bất thường khác như đau bụng bên phải, mệt mỏi, sụt cân, vàng da hoặc vàng mắt, người bệnh nên đi kiểm tra. Đau bụng hoặc vùng gần bả vai phải cũng được ghi nhận trong danh sách triệu chứng có thể gặp ở ung thư gan.

Đau vùng vai phải đôi khi có thể là dạng đau quy chiếu liên quan đến các vấn đề ở vùng gan và cơ hoành. (Ảnh: Express.co.uk)

Ngứa da kéo dài nhưng không có phát ban

Ngứa dai dẳng trên cơ thể thường khiến mọi người nghĩ đến da khô, dị ứng hoặc các bệnh da liễu. Tuy nhiên, ngứa kéo dài mà không xuất hiện tổn thương da rõ ràng cũng có thể liên quan đến bệnh lý gan hoặc đường mật.

Khi dòng chảy của mật bị ảnh hưởng, bilirubin và các thành phần liên quan đến mật có thể tích tụ trong máu. Tình trạng này có thể đi kèm ngứa và vàng da, vàng mắt. Hiệp hội Ung thư Mỹ cũng ghi nhận ngứa và vàng da là những triệu chứng có thể xuất hiện ở ung thư gan; tương tự, tắc nghẽn đường mật có thể gây ngứa do bilirubin tích tụ.

Do đó, nếu tình trạng ngứa kéo dài, đặc biệt khi không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng hoặc đi kèm vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, người bệnh nên đi khám thay vì chỉ sử dụng thuốc bôi chống ngứa.

Ngứa kéo dài mà không xuất hiện tổn thương da rõ ràng cũng có thể liên quan đến bệnh lý gan hoặc đường mật. (Ảnh: Express.co.uk)

Ngứa, khô mắt kèm vàng lòng trắng mắt

Khô và ngứa mắt rất phổ biến, thường liên quan đến khô mắt hoặc các bệnh lý tại mắt. Tuy nhiên, nếu triệu chứng này xuất hiện đồng thời với lòng trắng mắt chuyển vàng, cần chú ý đến khả năng tăng bilirubin trong máu.

Vàng da và vàng củng mạc là biểu hiện thường gặp khi bilirubin tích tụ trong cơ thể. Đây không phải dấu hiệu chỉ riêng ung thư gan mà có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý về gan và đường mật.

Vì vậy, thay vì chỉ nhỏ thuốc mắt kéo dài, người có mắt vàng bất thường nên được kiểm tra để tìm nguyên nhân.

Không phải cứ có “2 đau, 2 ngứa” là ung thư gan

Điều quan trọng là những biểu hiện trên không có nghĩa người bệnh chắc chắn mắc ung thư gan. Nhiều bệnh lý thông thường hoặc các vấn đề khác cũng có thể gây đau, ngứa, vàng da hoặc vàng mắt. Ung thư gan giai đoạn sớm thậm chí có thể không gây triệu chứng rõ ràng.

Những người có nguy cơ cao như mắc viêm gan B, viêm gan C mạn tính hoặc xơ gan cần đặc biệt chú ý. Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Mỹ (AASLD) khuyến nghị nhóm có nguy cơ phù hợp được giám sát ung thư biểu mô tế bào gan định kỳ, thường bằng siêu âm bụng kết hợp xét nghiệm AFP khoảng 6 tháng/lần.

Nếu đau hoặc ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi xuất hiện thêm vàng da, vàng mắt, sụt cân hoặc mệt mỏi, đừng chỉ tự mua thuốc điều trị triệu chứng. Kiểm tra y tế sớm là cách giúp xác định chính xác vấn đề nằm ở đâu và có hướng xử lý phù hợp.