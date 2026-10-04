Bỏ rượu và đường tinh luyện 1,5 năm, người phụ nữ không ngờ nhận về gương mặt thế này

Tuy nhiên, đây là trải nghiệm cá nhân, không thể dùng để khẳng định rằng việc loại bỏ đường hoặc carbohydrate sẽ tạo ra kết quả giống nhau ở tất cả mọi người.

Sau thời gian dài duy trì thói quen uống rượu và ăn nhiều thực phẩm chế biến, một nữ sáng tạo nội dung quyết định loại bỏ rượu cùng đường tinh luyện khỏi chế độ ăn. Một năm rưỡi sau, cô nhận thấy gương mặt bớt sưng phù, đường nét rõ ràng hơn.

Ash Meredith, một nhà sáng tạo nội dung về sức khỏe và thể hình, cho biết cô từng uống rượu từ những năm tuổi thiếu niên và độ tuổi 20. Tuy nhiên, theo thời gian, cô nhận ra việc uống rượu thường kéo theo một thói quen khác: ăn nhiều thực phẩm chế biến và đồ ngọt.

Meredith chia sẻ cô vốn khá kỷ luật với chế độ ăn uống trong những ngày làm việc bình thường. Thế nhưng mỗi khi uống rượu, cô lại dễ rơi vào tình trạng ăn uống mất kiểm soát, đặc biệt thèm các loại thực phẩm chế biến sẵn và đồ nhiều đường.

"Tôi luôn rất kỷ luật với chế độ ăn trong tuần, nhưng khi uống rượu, tôi thường ăn quá nhiều" , Meredith nói.

Nhận thấy đây là một vòng lặp khó phá vỡ, cô quyết định thay đổi bằng cách loại bỏ hoàn toàn rượu và đường tinh luyện, bao gồm nước ngọt, bánh ngọt, kẹo và nhiều thực phẩm chứa đường bổ sung khác. Sau khoảng 1,5 năm, Meredith cho biết bản thân không chỉ cảm thấy khỏe hơn mà còn nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt.

Trong những bức ảnh được cô đăng tải trên mạng xã hội, gương mặt trước đây có vẻ đầy đặn, sưng phù hơn. Sau thời gian thay đổi lối sống, đường nét khuôn mặt trông rõ hơn, tình trạng phù nề cũng giảm.

Theo Healthline, rượu có thể góp phần gây tình trạng mặt sưng phù do cơ thể mất nước và các mạch máu giãn ra. Tình trạng này không chỉ xuất hiện ở vùng mặt mà có thể xảy ra ở nhiều khu vực khác trên cơ thể.

Trong khi đó, việc tiêu thụ nhiều đồ ngọt có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh. Với Meredith, việc ăn thực phẩm nhiều đường sau khi uống rượu càng khiến cô khó kiểm soát chế độ ăn.

Tuy nhiên, bỏ đường tinh luyện không đồng nghĩa với việc cô loại bỏ hoàn toàn vị ngọt khỏi chế độ ăn. Meredith vẫn ăn trái cây, sử dụng siro cây phong trong một số món ăn và thỉnh thoảng thưởng thức thực phẩm chứa đường vào những dịp đặc biệt, chẳng hạn sinh nhật.

Cô cho biết điều quan trọng nhất là nhận ra đường tinh luyện từng khiến bản thân hình thành cảm giác thèm ăn khó kiểm soát. Khi loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn hàng ngày, cô cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn.

Vì sao cô quyết định bỏ rượu hoàn toàn?

Khác với đường, Meredith lựa chọn loại bỏ rượu một cách triệt để. Trước đó, cô từng thử ngừng uống trong 30 ngày hoặc 6 tháng nhưng sau đó lại quay trở lại.

Theo Meredith, việc luôn nghĩ rằng mình chỉ "tạm thời" bỏ rượu khiến cô vẫn có cảm giác mong muốn uống trở lại. Sau nhiều lần thử, cô nhận ra việc xác định rõ ràng rằng bản thân không cần rượu khiến quá trình thay đổi dễ dàng hơn.

"Bạn cần thay đổi cách suy nghĩ và nhận ra rằng mình thực sự không nhận được lợi ích gì từ nó", cô chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Meredith cho rằng khi xuất hiện cảm giác thèm đồ ngọt hoặc rượu, mỗi người nên thử tìm hiểu nhu cầu thực sự phía sau cảm giác đó.

Chẳng hạn, cơn thèm đồ ngọt đôi khi có thể xuất hiện khi cơ thể mệt mỏi hoặc thiếu ngủ. Thay vì lập tức tìm đến bánh kẹo, việc nghỉ ngơi, ngủ đủ hoặc đáp ứng đúng nhu cầu của cơ thể có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn tốt hơn.

"Thường thì đó chỉ là cách che giấu một nhu cầu nào đó đang tồn tại. Khi nhận ra mình thực sự cần gì, việc tìm một cách khác để đáp ứng nhu cầu đó sẽ dễ dàng hơn", Meredith nói.

Một người khác chia sẻ làn da thay đổi sau 1 tháng hạn chế đường và carbohydrate

Một câu chuyện khác cũng thu hút sự chú ý trên Reddit là trường hợp của người dùng có tên lizzylollipop. Người này đăng tải những bức ảnh trước và sau khoảng một tháng hạn chế đường và carbohydrate, cho thấy làn da có vẻ cải thiện rõ rệt.

Theo chia sẻ, cô không loại bỏ hoàn toàn tất cả thực phẩm chứa carbohydrate. Khoai tây và các loại đậu vẫn được ăn ở mức vừa phải, bên cạnh khoảng 1-3 khẩu phần trái cây mỗi ngày. Chế độ ăn chủ yếu gồm trứng, cá, thịt gà, một lượng thịt bò và thịt lợn, nhiều rau, trái cây cùng một lượng vừa phải sản phẩm từ sữa.

Người này cho biết bản thân không sử dụng đường bổ sung, siro hoặc ngũ cốc hàng ngày và nhận thấy những thực phẩm này có thể ảnh hưởng không tốt đến làn da của mình. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh rằng chế độ ăn phù hợp với một người chưa chắc phù hợp với tất cả mọi người.

"Điều hiệu quả với tôi có thể không hiệu quả với người khác", cô viết, đồng thời khuyến khích mọi người quan sát phản ứng của cơ thể và tìm hiểu những thực phẩm có thể gây vấn đề cho bản thân.

Không nên hiểu "bỏ đường" là loại bỏ mọi thực phẩm chứa carbohydrate

Theo hướng dẫn được NHS dẫn lại trong bài viết, đường bổ sung nên chiếm không quá khoảng 5% tổng năng lượng mỗi ngày. Với người từ 11 tuổi trở lên, con số này tương đương khoảng 30 g đường bổ sung mỗi ngày.

Những thực phẩm quen thuộc như bánh kẹo, chocolate, bánh quy, bánh ngọt hay nước ngọt thường chứa nhiều đường. Tuy nhiên, đường cũng có thể xuất hiện trong một số thực phẩm mà người tiêu dùng ít để ý hơn, chẳng hạn bánh mì, súp chế biến sẵn, nước sốt, đồ ăn mua mang về hoặc các loại gia vị như tương cà.

NHS phân loại thực phẩm hoặc đồ uống có từ 22,5g đường tổng số trở lên trong mỗi 100 g là nhóm có hàm lượng đường cao; từ 5 g trở xuống trong mỗi 100g được xem là hàm lượng thấp.

Những câu chuyện trên cho thấy việc giảm rượu và đường bổ sung có thể đi kèm những thay đổi mà một số người nhận thấy ở cơ thể và làn da. Tuy nhiên, đây là trải nghiệm cá nhân, không thể dùng để khẳng định rằng việc loại bỏ đường hoặc carbohydrate sẽ tạo ra kết quả giống nhau ở tất cả mọi người.

Thay vì cắt bỏ cực đoan nhiều nhóm thực phẩm, điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung, đồng thời chú ý đến giấc ngủ, vận động và các thói quen sinh hoạt hàng ngày.