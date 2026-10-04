Loại quả đứng đầu danh sách này cực phổ biến, giá cũng bình dân ở Việt Nam. Có điều, đáng tiếc là không phải ai cũng biết mà tận dụng.

Chế độ ăn uống có vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ. Trong đó, trái cây là nguồn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu, giúp cơ thể chống lại lão hóa và bệnh tật. Dựa trên các công bố dinh dưỡng từ các viện nghiên cứu tại Hoa Kỳ, danh sách 7 loại trái cây có lợi nhất cho tuổi thọ được công bố trên trang Aboluowang gần đây đã thu hút nhiều sự chú ý. Điều đáng chú ý là dù nho được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại trái cây" nhưng chỉ đứng thứ 7, còn loại đứng đầu lại ít ai ngờ tới.

Hãy đọc đến cuối để biết loại trái cây đứng đầu quen thuộc thế nào ở Việt Nam nhé!

Thứ 7: Nho

Nho giàu vitamin C, vitamin K và chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là resveratrol, là hợp chất tập trung nhiều ở phần vỏ và hạt

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Các nhà khoa học tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) phân tích rằng resveratrol có khả năng kích hoạt enzyme sirtuins, một loại protein gắn liền với cơ chế chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ tế bào. Hợp chất này giúp tăng cường tuần hoàn máu não, bảo vệ tế bào thần kinh khỏi quá trình oxy hóa và hỗ trợ làm giảm tình trạng xơ vữa động mạch.

Thứ 6: Quả việt quất

Việt quất đứng đầu về mật độ chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid, đặc biệt là anthocyanin, tức sắc tố tạo nên màu xanh tím đặc trưng.

Nhóm nghiên cứu từ Trường Y Harvard (Hoa Kỳ) chỉ ra rằng anthocyanin có khả năng vượt qua hàng rào máu não, trực tiếp tích tụ ở các vùng não đảm nhận chức năng ghi nhớ và học tập. Nhờ đó, việc tiêu thụ việt quất thường xuyên giúp vô hiệu hóa các gốc tự do, giảm thiểu tình trạng viêm mạn tính ở tế bào thần kinh, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và làm chậm đáng kể quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác.

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Thứ 5: Táo

Táo sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ hòa tan pectin và phức hợp polyphenol, tiêu biểu là quercetin. Phân tích từ Đại học Florida (Hoa Kỳ) chứng minh rằng chất xơ pectin khi vào đường ruột sẽ liên kết với axit mật để thúc đẩy đào thải cholesterol ra ngoài, giúp giảm chỉ số cholesterol xấu (LDL) trong máu mà không làm ảnh hưởng đến HDL.

Bên cạnh đó, quercetin đóng vai trò như một chất chống viêm tự nhiên, giảm nguy cơ hình thành mảng bám ở thành mạch và củng cố độ dẻo dai cho hệ thống tim mạch.

Thứ 4: Kiwi

Kiwi là một trong những loại quả có mật độ vi chất dinh dưỡng cao nhất, vượt trội về hàm lượng vitamin C và chất xơ.

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Nghiên cứu đến từ Đại học Otago (New Zealand) nhấn mạnh rằng lượng vitamin C dồi dào trong kiwi thúc đẩy quá trình tái tạo collagen, làm chậm lão hóa mô tế bào và củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên.

Đặc biệt, kiwi chứa hàm lượng serotonin tự nhiên cùng kali cao, hỗ trợ điều hòa hoạt động của hệ thần kinh trung ương, giảm căng thẳng vỏ não và nâng cao chất lượng giấc ngủ sâu, trong khi đây là yếu tố then chốt giúp cơ thể tự phục hồi và kéo dài tuổi thọ.

Thứ 3: Dâu tây

Dâu tây rất giàu anthocyanin và axit ellagic. Đây là hai hợp chất chống oxy hóa có khả năng can thiệp vào chu trình phát triển của tế bào bất thường.

Các chuyên gia tại Trường Y Harvard (Hoa Kỳ) ghi nhận rằng các dưỡng chất trong dâu tây hỗ trợ cải thiện chức năng của lớp nội mạc mạch máu, kích thích sản sinh nitric oxide giúp giãn mạch, từ đó hạ huyết áp và duy trì sự ổn định của dòng chảy máu. Cơ chế này trực tiếp làm giảm áp lực lên cơ tim, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ cũng như các biến cố tim mạch nguy hiểm.

Thứ 2: Chuối

Chuối là nguồn cung cấp kali và vitamin B6 tự nhiên cực kỳ tối ưu cho cơ thể. Theo dữ liệu phân tích từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), kali đóng vai trò thiết yếu trong việc cân bằng điện giải, thúc đẩy đào thải natri dư thừa qua đường nước tiểu để kiểm soát huyết áp hiệu quả.

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Bên cạnh đó, chuối chứa tryptophan, là tiền chất chuyển hóa thành serotonin và melatonin, giúp xoa dịu hệ thần kinh, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ giấc ngủ cho người lớn tuổi. Hàm lượng chất xơ prebiotic trong chuối cũng nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng toàn diện.

Thứ nhất: Quả lựu

Đứng đầu danh sách là lựu nhờ sở hữu nhóm hợp chất punicalagin và axit punicic. Chúng là những polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa mạnh gấp 3 lần so với trà xanh hay rượu vang đỏ.

Nghiên cứu sâu từ Đại học California (Hoa Kỳ) cho thấy các chất này có khả năng đi sâu vào cấu trúc tế bào, vô hiệu hóa các phản ứng viêm mạn tính và bảo vệ DNA khỏi sự tổn thương do gốc tự do. Nhờ đó, lựu giúp ức chế sự hình thành xơ vữa động mạch, cải thiện lượng lưu thông máu đến tim và não, đồng thời làm chậm quá trình thoái hóa thần kinh ở người cao tuổi, mang lại giá trị phòng bệnh vượt trội so với các loại trái cây thông thường.

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Lưu ý: Để nhận được tối đa giá trị dinh dưỡng và đặc tính kéo dài tuổi thọ từ các loại trái cây trên, bạn nên ưu tiên ăn quả tươi nguyên miếng thay vì ép lấy nước nhằm giữ trọn lượng chất xơ dồi dào, giúp kiểm soát đường huyết ổn định. Bên cạnh đó, hãy phân bổ lượng trái cây hợp lý trong ngày, tránh ăn quá nhiều cùng một lúc hoặc ăn ngay trước khi đi ngủ, đồng thời luôn rửa sạch vỏ dưới vòi nước chảy để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi thưởng thức.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Top 1 Health