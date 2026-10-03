Trái cây luôn được xếp vào nhóm tốt cho sức khỏe nhưng không phải vì thế mà bạn được ăn vô tội vạ. Nhất là 5 loại quả "bơm mỡ" vào thân nếu ăn nhiều được kể tên bên dưới.

Nhiều người có thói quen ăn trái cây thay cơm hoặc ăn vô độ trong ngày vì đinh ninh đồ tự nhiên không thể gây béo. Dưới góc độ y học dự phòng và độc chất học, trái cây chỉ lành mạnh khi tiêu thụ đúng liều lượng. Việc nạp quá nhiều các loại quả ngọt, giàu năng lượng sẽ khiến lượng đường fructose và glucose dư thừa vượt quá khả năng dự trữ glycogen tại gan.

Lượng đường này không chỉ bị chuyển hóa thành axit béo tích tụ dưới da gây tăng cân phi mã, mà còn kích hoạt phản ứng đường hóa (glycation). Quá trình này liên kết các phân tử đường thừa với sợi protein, trực tiếp bẻ gãy cấu trúc collagen và elastin, khiến làn da mau chóng mất độ đàn hồi, chảy xệ và bùng phát mụn viêm.

5 loại quả khiến bạn tăng cân rất nhanh nếu ăn nhiều

1. Quả bơ

Bơ thường được khen ngợi nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, đây lại là loại quả chứa mật độ năng lượng thuộc hàng cao nhất. Trong 100g bơ cung cấp khoảng 160 calo, cao gấp 3 đến 4 lần so với các loại quả mọng nước khác.

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Ăn một quả bơ cỡ vừa (khoảng 200g) đồng nghĩa với việc nạp vào cơ thể hơn 300 calo, tương đương một bát cơm đầy. Nếu thường xuyên chế biến bơ thành sinh tố kết hợp sữa đặc hay đường, lượng calo vượt ngưỡng chuyển hóa cơ bản (BMR) sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành mỡ thừa tích tụ vùng bụng và đùi.

2. Nho tươi

Nho là món ăn khoái khẩu của nhiều chị em nhưng lại ẩn chứa lượng đường kh lồ. Chỉ 100g nho đã chứa 67 calo và tới 16g đường. Việc ăn nho theo chùm rất dễ khiến bạn mất kiểm soát, vô tình nạp lượng đường vượt mức khuyến cáo trong thời gian ngắn.

Nồng độ đường trong máu tăng vọt sau khi ăn nho làm chỉ số insulin tăng đột ngột. Sự biến động này vừa cản trở quá trình đốt mỡ của cơ thể, vừa kích thích tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, tạo điều kiện cho vi khuẩn bít tắc lỗ chân lông và gây mụn viêm dai dẳng.

3. Trái cây sấy khô

Các loại quả sấy như nho khô, mận khô đã bị rút sạch nước, khiến lượng đường và năng lượng bị cô đặc ở mức báo động. Một chén nho khô chứa tới 500 calo, còn một chén mận khô chứa hơn 450 calo. Ngoài ra, nhiều sản phẩm sấy thương mại còn được tẩm ướp thêm đường công nghiệp.

Lượng đường cô đặc này khi đi vào máu sẽ nhanh chóng liên kết với protein tạo ra các sản phẩm gốc đường độc hại gọi là AGEs (Advanced Glycation End-products). AGEs tàn phá các liên kết collagen tự nhiên, làm da khô xạm, hình thành nếp nhăn sâu và mất đi độ đàn hồi vốn có.

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4. Chuối chín

Chuối giàu kali nhưng lại chứa lượng carbohydrate và đường tự nhiên rất cao. Một quả chuối trung bình cung cấp khoảng 150 calo và 37,5g carbohydrate. Việc ăn 2 đến 3 quả chuối mỗi ngày bên cạnh khẩu phần ăn tiêu chuẩn sẽ khiến năng lượng nạp vào vượt mức kiểm soát.

Khi chuối chín kỹ, tinh bột chuyển hóa hoàn toàn thành đường đơn có chỉ số đường huyết (GI) cao. Tiêu thụ nhiều chuối chín buộc tuyến tụy tiết liên tục insulin để ổn định đường huyết, gián tiếp khóa chặt quá trình giải phóng mỡ thừa của cơ thể.

5. Xoài chín

Xoài chín là loại quả nhiệt đới cực kỳ ngọt và giàu calo. Trung bình 100g xoài chín chứa khoảng 60 calo, một quả xoài nặng 500g đã tích tụ tới 300 calo cùng lượng đường rất lớn.

Dung nạp xoài chín quá nhiều làm dư thừa calo nhanh chóng, dẫn đến tăng cân. Đồng thời, lượng đường cao trong xoài còn làm gia tăng phản ứng viêm nội sinh, khiến làn da trở nên nhạy cảm, dễ mọc mụn nhọt và xỉn màu.

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Lời khuyên ăn trái cây sao để tốt cho vóc dáng, làn da

Để nhận trọn vẹn vitamin mà không lo béo phì hay ảnh hưởng xấu đến là da, bạn cần lưu ý một số điều.

Theo Tiến sĩ Walter Willett, Giáo sư Dinh dưỡng và Dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), việc ăn trái cây nguyên quả tươi tốt hơn nhiều so với việc uống nước ép hay ăn đồ sấy. Lượng chất xơ tự nhiên trong quả tươi giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, ngăn ngừa tình trạng tăng vọt insulin và giảm thiểu tác hại của phản ứng glycation lên cấu trúc da.

Đồng thời, cũng không nên ăn tùy ý, vô tội vạ về lượng trái cây. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ khoảng 150 - 200g trái cây mỗi ngày.

Thời điểm ăn trái cây cũng quyết định trực tiếp đến hiệu quả chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Bạn nên ưu tiên ăn trái cây trước bữa ăn chính khoảng 30 đến 45 phút hoặc dùng làm bữa phụ giữa chiều.

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Việc ăn trước bữa chính tạo một lớp chất xơ lót dạ, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần và ngăn ngừa tích mỡ. Ngược lại, nên tránh ăn các loại trái cây giàu đường vào muộn buổi tối sát giờ đi ngủ, bởi khi cơ thể ít vận động, lượng đường fructose dư thừa rất dễ bị gan chuyển hóa thẳng thành mỡ tích tụ ở vùng bụng.

Nếu đang trong giai đoạn siết cân, bạn nên chọn các loại quả có chỉ số đường huyết thấp như dưa chuột, bưởi, thanh long, táo xanh hoặc cam tươi để vừa giữ dáng vừa nuôi dưỡng làn da mịn màng.

Tổng hợp