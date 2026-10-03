Đà Nẵng: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 2,4 lần so với cùng kỳ

9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng ghi nhận 4.251 ca sốt xuất huyết, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Ảnh: CDC Đà Nẵng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP Đà Nẵng ghi nhận 4.251 ca sốt xuất huyết, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trước xu hướng gia tăng số ca mắc, ngành Y tế thành phố đang tăng cường giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tại cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, kết quả phân lập virus cho thấy 39/56 mẫu xét nghiệm dương tính, trong đó gần 70% thuộc type D2. Ngành Y tế tiếp tục theo dõi sự lưu hành của các type virus và diễn biến bệnh trên địa bàn.

Thời tiết hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản, phát triển, do đó nguy cơ số ca mắc tiếp tục gia tăng nếu các biện pháp phòng bệnh không được duy trì thường xuyên.

CDC Đà Nẵng đang phối hợp với các địa phương, ban, ngành tăng cường giám sát ca bệnh, ổ dịch và kiểm tra tại những khu vực có số mắc tăng. Tại các điểm nguy cơ, lực lượng y tế giám sát muỗi, lăng quăng, bọ gậy và triển khai biện pháp xử lý phù hợp.

Các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch được thực hiện theo tình hình thực tế. Ngành Y tế cũng tăng cường truyền thông, tập huấn cho nhân viên y tế cơ sở, củng cố đội xung kích và chuẩn bị vật tư, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch.

Người dân cần dành thời gian kiểm tra nơi ở, nơi làm việc, loại bỏ vật dụng có khả năng đọng nước; lật úp chai, lọ, xô, chậu không sử dụng và đậy kín dụng cụ chứa nước. Đồng thời, cần phối hợp với chính quyền và ngành Y tế khi triển khai các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết.

Người từ 4 tuổi trở lên có thể đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn về vaccine phòng sốt xuất huyết. Khi sốt cao đột ngột hoặc nghi mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.