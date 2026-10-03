Không phải tự nhiên mà ung thư tuyến tụy lại được mệnh danh là "vua trong các loại ung thư". Từ khi phát hiện đến khi tử vong, thời gian còn lại của nữ diễn viên này chỉ vỏn vẹn 6 tháng dù chạy chữa bằng mọi cách.

Thông tin nữ diễn viên nổi tiếng Lam Kỳ (Đài Loan, Trung Quốc) trút hơi thở cuối cùng sau nửa năm chống chọi với ung thư tuyến tụy khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng.

Nữ diễn viên Lam kỳ qua đời chỉn sau 6 tháng phát hiện ung thư tuyến tụy

Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, bà từng đảm nhận nhiều vai nữ chính "giờ vàng", để lại dấu ấn trong bộ phim truyền hình giờ vàng ăn khách Phiêu Hương Mộng của đài CTV. Màn kết hợp xuất sắc của bà cùng bạn diễn đã tạo nên cột mốc lịch sử huy hoàng, xô đổ mọi kỷ lục người xem trên sóng truyền hình thời bấy giờ, đưa tên tuổi nữ nghệ sĩ trở thành một huyền thoại màn ảnh giờ vàng trong lòng nhiều thế hệ.

Bi kịch ập đến khi bà bắt đầu nhận thấy những bất thường trong cơ thể. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhẹ vùng bụng trên kèm cảm giác chán ăn, đầy hơi thoáng qua. Do triệu chứng mờ nhạt, bà chỉ nghĩ mình bị rối loạn tiêu hóa thông thường.

Nhan sắc ngọt ngào của nữ diễn viên Lam Kỳ khi còn trẻ

Đến khi đi khám vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, kết quả chẩn đoán như sét đánh ngang tai: Bà đã mắc ung thư tụy ở giai đoạn cuối. Dù đã kiên cường trải qua 6 tháng hóa trị liên tục, tế bào ung thư tiến triển quá hung hãn khiến nữ ngôi sao qua đời ở tuổi 74 mà không kịp để lại lời trăng trối.

Vì sao ung thư tuyến tụy lại tiến triển nhanh và đáng sợ đến vậy?

Sự ra đi quá nhanh chóng của nữ diễn viên gạo cội Lam Kỳ chỉ vỏn vẹn 6 tháng từ lúc phát hiện đến khi qua đời một lần nữa giải thích lý do ung thư tụy bị gán cho cái danh "vua của các loại ung thư". Đây là một trong những bệnh ung thư có tiên lượng xấu nhất hiện nay.

Ở giai đoạn sớm khi khối u còn khu trú và có thể phẫu thuật, tỷ lệ sống 5 năm chỉ khoảng 15 đến 20%. Nếu ung thư đã lan ra hạch lân cận, con số này giảm xuống dưới 10%. Đáng lo ngại nhất là khi bệnh đã di căn xa, tỷ lệ sống 5 năm chỉ còn vỏn vẹn 2 đến 3%.

Ung thư tuyến tụy thường bị phát hiện muộn và tỷ lệ tử vong cao (Ảnh minh họa)

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóaTiền Chính Hồng (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích, sở dĩ người bệnh thường phát hiện ở giai đoạn muộn là do tụy nằm rất sâu trong ổ bụng. Ở vị trí này, các kỹ thuật khám lâm sàng hay siêu âm thông thường rất khó tiếp cận khối u khi nó còn nhỏ.

Đồng quan điểm, bác sĩ Brian Wolpin từ Viện Ung thư Dana Farber (Mỹ) nhấn mạnh tế bào ung thư tụy có tốc độ phân chia cực nhanh và ẩn nấp rất khéo trước hệ miễn dịch. Báo cáo từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) cũng chỉ ra khối u tụy thường tạo ra lớp xơ cứng bao bọc xung quanh. Lớp rào cản này ngăn thuốc hóa trị thẩm thấu, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn và đẩy tỷ lệ tử vong lên mức đáng báo động.

Chưa kể, ung thư tuyến tụy phát triển rất nhanh nhưng hiệu quả điều trị lại vô cùng hạn chế. Tế bào ung thư có khả năng kháng thuốc hóa trị rất cao, đồng thời dễ dàng tái phát và xâm lấn sang các cơ quan lân cận chỉ sau một thời gian ngắn. Việc phẫu thuật triệt để cực kỳ phức tạp do khối u thường bao bọc hoặc dính chặt vào các mạch máu lớn quanh tụy. Ngay cả khi bệnh nhân đáp ứng tốt với đợt điều trị ban đầu, nguy cơ tế bào ung thư trỗi dậy và bùng phát trở lại vẫn rất cao, khiến các phác đồ điều trị hiện tại gần như chỉ mang tính chất kéo dài sự sống.

5 dấu hiệu ung thư tuyến tụy rất giỏi "ngụy trang"

Vì tiên lượng quá xấu và bệnh tiến triển âm thầm, việc nhận diện các tín hiệu cảnh báo sớm càng trở thành chìa khóa quan trọng để tăng tỷ lệ sống. Dưới đây là 5 dấu hiệu "ngụy trang" tinh vi của ung thư tuyến tụy tuyệt đối không được lơ đễnh được các chuyên gia cảnh báo:

- Đau vùng bụng trên lan ra sau lưng: Cơn đau thường khởi phát ở vùng thượng vị, ban đầu chỉ đau thoáng qua nên rất dễ nhầm với viêm dạ dày. Khi bệnh tiến triển, đau lan sang 2 bên hoặc xuyên thẳng ra sau lưng. Bác sĩ Tiền Chính Hồng nhấn mạnh: "Cơn đau do ung thư tuyến tụy thường nặng hơn sau khi ăn hoặc khi nằm ngửa, khiến người bệnh phải nằm tư thế cuộn tròn mới đỡ khó chịu".

Dấu hiệu ung thư tuyến tụy rất dễ nhầm lẫn ở giai đoạn đầu (Ảnh minh họa)

- Vàng da, nước tiểu sẫm màu: Tình trạng vàng da tắc mật xảy ra do khối u vùng đầu tụy chèn ép làm tắc đường mật. Khác với bệnh gan thông thường, vàng da do ung thư tụy diễn ra liên tục, tăng dần, đi kèm nước tiểu sẫm màu như trà đậm hoặc màu cam hoặc nâu do tích tụ bilirubin trong máu.

- Lượng đường trong máu tăng bất thường: Tuyến tụy đảm nhận chức năng nội tiết tiết ra insulin. Theo bác sĩ Anton Bilchik, Trưởng khoa Bệnh lý Tiêu hóa tại Viện Ung thư Saint John (Mỹ), sự xuất hiện đột ngột của bệnh tiểu đường ở người lớn tuổi không có tiền sử gia đình chính là lá cờ đỏ cảnh báo khối u đang phá hủy các tế bào đảo tụy.

- Chán ăn và sụt cân không rõ nguyên nhân: Tổn thương tuyến tụy khiến cơ thể thiếu hụt trầm trọng các enzyme tiêu hóa chất béo và protein. Người bệnh bị suy dinh dưỡng cấp tính, sút cân nhanh chóng, kèm cảm giác chán ăn, ợ chua, buồn nôn do khối u chèn ép dạ dày.

- Hay đầy bụng và tiêu chảy (phân mỡ): Dịch tụy bị tắc nghẽn khiến chất béo không được chuyển hóa. Bệnh nhân dễ bị trướng bụng, khó tiêu và đi ngoài phân mỡ (phân nhợt màu, có mùi hôi nồng hoặc nổi trên mặt nước), rất dễ nhầm với rối rối loạn tiêu hóa hay viêm đại tràng mạn tính.

Các tổ chức y tế đều khuyến cao, nếu thuộc nhóm nguy cơ cao như trên 50 tuổi, có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tụy, người bệnh tiểu đường mới khởi phát hoặc người thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá, bạn nên chủ động tầm soát định kỳ bằng chụp CT hoặc MRI ổ bụng để không bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.