Dị vật kim loại xuyên thủng khí quản sau tai nạn lao động

Vết thương ngoài da đã lành nhưng người đàn ông vẫn ho khan, đau khi nuốt. Sau 20 ngày, bác sĩ phát hiện dị vật kim loại xuyên qua khí quản.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Một nam công nhân làm nghề sắt tại TP Hồ Chí Minh bị tai nạn trong lúc cưa sắt. Lưỡi cưa máy bất ngờ gãy, một mảnh kim loại văng mạnh, xuyên vào vùng cổ.

Sau tai nạn, người bệnh được sơ cứu tại cơ sở y tế gần nơi làm việc. Vết thương ngoài da sau đó lành lại, nhưng tình trạng ho khan và đau khi nuốt vẫn kéo dài.

Khoảng 20 ngày sau tai nạn, người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk) thăm khám. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại còn lưu lại trong vùng cổ, có đường đi xuyên qua khí quản.

Theo các bác sĩ, chấn thương xuyên thấu vùng cổ có thể gây tổn thương đường thở, thực quản, mạch máu lớn và các cấu trúc thần kinh. Dị vật tồn lưu cũng có nguy cơ gây biến chứng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Sau khi được tư vấn về tình trạng và nguy cơ biến chứng, người bệnh đồng ý phẫu thuật. Các bác sĩ tiến hành lấy dị vật an toàn. Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Trường hợp này cho thấy mức độ tổn thương bên trong không phải lúc nào cũng tương ứng với hình ảnh vết thương ngoài da. Đặc biệt, các mảnh kim loại từ máy cắt, máy mài, cưa sắt có thể văng với tốc độ cao và gây tổn thương sâu.

Sau chấn thương vùng cổ, nếu xuất hiện đau khi nuốt, ho, khó thở, khàn tiếng, đau cổ hoặc cảm giác nuốt vướng, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được đánh giá đầy đủ, ngay cả khi vết thương bên ngoài nhỏ hoặc đã lành.

Khi làm việc với máy móc, dụng cụ cơ khí, cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động. Nếu xảy ra chấn thương do dị vật xuyên thấu, không nên chủ quan hoặc chỉ dựa vào tình trạng vết thương ngoài da.