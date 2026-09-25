Bé gái 4 tuổi tiết dịch hôi vùng kín suốt 1 tháng, bác sĩ phát hiện 2 dị vật ở sâu bên trong

Ca bệnh không chỉ là thách thức y khoa mà còn là hồi chuông cảnh báo sâu sắc gửi đến các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc và giáo dục con trẻ.

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương - Cơ sở 2 thông tin, vào ngày 23/9, bệnh viện đã tiếp nhận và can thiệp thành công cho một trường hợp bệnh nhi vô cùng đặc biệt: bé gái H.T (4 tuổi, dân tộc Thái, đến từ Phù Yên - Sơn La) mắc dị vật kẹt sâu trong âm đạo. Ca bệnh không chỉ là thách thức y khoa mà còn là hồi chuông cảnh báo sâu sắc gửi đến các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc và giáo dục con trẻ.

Bé 4 tuổi được gia đình đưa đi khám trong tình trạng vùng kín tiết dịch hôi suốt 1 tháng

Bé H.T được gia đình đưa đến viện trong tình trạng vùng kín ra dịch đục, có mùi hôi kéo dài, dù bố mẹ đã đưa đi thăm khám tại nhiều cơ sở y tế trước đó nhưng tình trạng không thuyên giảm.

BSCKII Nguyễn Thị Như Hà - Phụ trách khoa Phụ Ngoại CS2 cùng ê-kíp thực hiện ca bệnh. (Ảnh: BVCC)

Khi vào Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, em bé mang tâm lý hoảng loạn, sợ hãi và khóc rất nhiều. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy không có sang chấn cơ quan sinh dục ngoài, nhưng dịch đục và hôi liên tục chảy qua âm đạo. Nghi ngờ có dị vật bên trong, một cuộc hội chẩn nhanh chóng được diễn ra với PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà (Phó giám đốc Bệnh viện, Phụ trách Cơ sở 2) và quyết định thực hiện bằng phương pháp nội soi gắp dị vật.

Ca bệnh được thực hiện trực tiếp bởi BSCKII Nguyễn Thị Như Hà (Phụ trách khoa Phụ Ngoại Cơ sở 2) cùng ê-kíp. Khó khăn lớn nhất khi thực hiện thủ thuật là cơ quan sinh dục của bé rất hẹp, âm đạo ngắn, thành mỏng và kém đàn hồi. Nguy hiểm hơn, do dị vật tồn tại từ lâu, niêm mạc âm đạo đã viêm nề, sung huyết, mờ ranh giới và tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt. Thách thức đối với các phẫu thuật viên là làm sao sử dụng dụng cụ nội soi nhi khoa lách qua không gian chật hẹp, vừa gắp thành công, vừa kiểm tra không bỏ sót tổn thương mà không gây thêm bất kỳ sang chấn nào.

Hình ảnh 02 dị vật được ê-kíp lấy ra khỏi cơ thể bé gái là 1 cục tẩy và 1 cục bông. (Ảnh: BV)

Bằng sự nhẫn nại, kinh nghiệm và sự khéo léo, BSCKII Nguyễn Thị Như Hà cùng ê-kíp đã gắp thành công dị vật trong tình trạng viêm nhiễm. Chia sẻ về ca can thiệp này, bác sĩ Như Hà nhấn mạnh: "Thách thức đối với ê-kíp không chỉ là lấy được dị vật mà còn phải kiểm soát tình trạng viêm nhiễm, hạn chế tối đa sang chấn đối với niêm mạc và các cấu trúc giải phẫu của trẻ. Mọi thao tác đều cần được thực hiện thận trọng, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế những ảnh hưởng không cần thiết đến sức khỏe thể chất cũng như tâm lý của bệnh nhi".

Lời khuyên của chuyên gia

Bác sĩ Như Hà lưu ý thêm, dị vật âm đạo ở trẻ nhỏ tuy không phổ biến nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Do trẻ chưa đủ khả năng mô tả chính xác cảm giác khó chịu, những biểu hiện ban đầu rất dễ bị cha mẹ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với viêm nhiễm thông thường. Vì vậy, phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác và đưa con đi khám ngay nếu nhận thấy các dấu hiệu bất thường kéo dài như khí hư ra nhiều, có mùi hôi; xuất hiện vệt máu không rõ nguyên nhân; tấy đỏ, đau ngứa; trẻ thường xuyên đưa tay cọ xát vùng sinh dục hoặc quấy khóc, khó chịu khi đi tiểu.

Từ ca bệnh điển hình trên, các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo phụ huynh cần chủ động cất các vật dụng nhỏ gọn để ngăn trẻ tò mò khám phá. Quan trọng hơn, cha mẹ hãy giáo dục giới tính từ sớm qua "quy tắc đồ lót", giúp con ý thức bảo vệ vùng riêng tư và an tâm chia sẻ khi có bất thường. Trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện sự cố, cha mẹ cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không la mắng hay tra hỏi gắt gao khiến con hoảng sợ. Đặc biệt, gia đình không được tự ý thụt rửa hay cố can thiệp lấy dị vật tại nhà vì dễ gây thêm các tổn thương, đẩy dị vật vào sâu và gây nhiễm trùng nặng hơn. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng trò chuyện bằng các câu hỏi mở và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí an toàn, kịp thời, tôn trọng tối đa tâm lý của trẻ.