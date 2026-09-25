Ăn tía tô hay uống nước tía tô tốt hơn? Điểm khác biệt để biết cách nào phù hợp hơn với bạn

Cách nào phù hợp hơn với bạn đây?

Tía tô là loại rau gia vị quen thuộc trong nhiều bữa cơm của người Việt. Ngoài cách ăn trực tiếp, nhiều người còn nấu lá tía tô lấy nước uống. Vậy hai cách sử dụng này có gì khác nhau và đâu là lựa chọn phù hợp hơn?

Thực tế, ăn lá tía tô và uống nước tía tô đều có những điểm riêng. Nếu muốn tận dụng cả phần lá, đặc biệt là chất xơ, ăn trực tiếp có lợi thế hơn. Trong khi đó, nước tía tô có thể phù hợp với người muốn sử dụng tía tô như một loại đồ uống đơn giản.

Ăn tía tô giúp tận dụng cả lá và chất xơ

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng quốc gia), lá tía tô có chứa chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật như polyphenol và flavonoid. Khi ăn trực tiếp, cơ thể tiếp nhận cả phần lá thay vì chỉ sử dụng những thành phần có thể hòa tan trong nước.

Tía tô có thể được dùng như một loại rau gia vị, ăn kèm món cuốn, thái nhỏ cho vào cháo hoặc kết hợp với các món ăn hằng ngày.

Nếu mục đích là bổ sung thêm rau và chất xơ vào khẩu phần, ăn trực tiếp sẽ có lợi thế hơn so với việc chỉ uống phần nước rồi bỏ bã.

Đây cũng là cách sử dụng gần với vai trò vốn có của tía tô trong bữa ăn. Tuy nhiên, tía tô vẫn nên được xem là một loại thực phẩm, không phải thuốc chữa bệnh.

Uống nước tía tô tiện lợi nhưng không thay thế được cả phần lá

Nước tía tô thường được nấu từ lá tươi hoặc lá khô. Trong quá trình nấu, một số hợp chất có khả năng hòa tan trong nước sẽ đi vào phần nước uống.

Cách này phù hợp với những người không thích ăn trực tiếp lá tía tô hoặc đơn giản muốn có thêm một loại đồ uống để thay đổi khẩu vị.

Nếu nấu không đường hoặc không cho quá nhiều đường, nước tía tô cũng có thể được sử dụng như một loại đồ uống đơn giản.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng uống nước tía tô không đồng nghĩa với việc cơ thể nhận được toàn bộ thành phần có trong lá. Khi bỏ phần lá và bã, một lượng chất xơ cùng những thành phần không tan trong nước cũng bị loại bỏ.

Muốn bổ sung chất xơ, nên ăn cả lá

Sự khác biệt đáng chú ý giữa hai cách dùng tía tô nằm ở chất xơ.

Khi ăn cả lá, cơ thể tiếp nhận chất xơ từ thực vật. Ngược lại, nước tía tô sau khi lọc hoặc bỏ bã sẽ chứa rất ít chất xơ so với phần lá ban đầu.

Vì vậy, nếu mục tiêu là bổ sung rau xanh và chất xơ cho chế độ ăn, ăn lá tía tô trực tiếp là lựa chọn hợp lý hơn.

Còn nếu chỉ muốn thưởng thức một loại đồ uống có hương vị nhẹ từ tía tô, có thể dùng nước tía tô ở mức vừa phải. Hai cách sử dụng này cũng không nhất thiết phải loại trừ nhau.

Không phải cứ uống nhiều nước tía tô là càng tốt

Tía tô được nhắc đến trong nhiều kinh nghiệm dân gian và chứa các hợp chất thực vật đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa uống càng nhiều nước tía tô thì càng có lợi cho sức khỏe.

Không nên tự gán cho nước tía tô những tác dụng như giảm cân nhanh, chữa bệnh hoặc thay thế thuốc điều trị. Một loại nước nấu từ thực vật cũng không thể thay thế chế độ ăn uống cân bằng hay phương pháp điều trị được bác sĩ chỉ định.

Nếu sử dụng tía tô như một loại thực phẩm, cách đơn giản nhất vẫn là đưa loại rau này vào khẩu phần ăn phù hợp, kết hợp cùng nhiều loại rau và thực phẩm khác để tạo chế độ ăn đa dạng.

Ăn hay uống nước tía tô tùy vào mục đích sử dụng

Nếu muốn tận dụng cả phần lá, chất xơ và các thành phần thực vật có trong tía tô, ăn trực tiếp có lợi thế hơn. Có thể sử dụng tía tô với lượng vừa phải trong những bữa ăn thông thường.

Nếu thích uống nước tía tô, có thể nấu nước từ lá sạch, không cần cho nhiều đường. Nên sử dụng với lượng vừa đủ và chú ý bảo quản hợp vệ sinh, nhất là khi nước được nấu từ nguyên liệu tươi.

Nhìn chung, không có cơ sở để khẳng định nước tía tô luôn tốt hơn ăn lá hoặc ngược lại trong mọi trường hợp. Nếu xét riêng việc bổ sung chất xơ và tận dụng cả phần lá, ăn tía tô có lợi thế rõ ràng hơn. Còn nước tía tô phù hợp hơn khi nhu cầu đơn giản là sử dụng tía tô dưới dạng một loại đồ uống.