Bác sĩ nghẹn giọng kể chuyện ngày chủ nhật: "Người hiến tạng là chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi bị đuối nước, hết ngừng tuần hoàn thì chết não..."

Đồng hồ điểm gần 11h đêm cũng là lúc BS Mai Văn Lực chia sẻ 1 câu chuyện đáng nhớ ngày chủ nhật hôm nay.

"Chủ nhật hôm nay lẽ ra phải là một ngày nghỉ cuối tuần êm đềm với những dự định riêng. Thế nhưng, nó lại trở thành một ngày nghẹn ngào và đầy cảm xúc đối với tôi cùng hàng chục đồng nghiệp từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Chúng tôi hội tụ về đây cho một sứ mệnh đặc biệt: Phẫu thuật lấy đa tạng và điều phối vận chuyển để giành lại sự sống cho những bệnh nhân nguy kịch "may mắn" được nhận tạng phù hợp theo sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia", BS Mai Văn Lực (khoa Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E) chia sẻ.

Nam thanh niên đang ở độ tuổi đôi mươi bị chết não sau tai nạn đuối nước

Người hiến tạng là một chàng trai trẻ đang ở độ tuổi đôi mươi, mang trong mình biết bao hoài bão, ước mơ còn dở dang. Mấy ngày trước, em bị ngừng tuần hoàn sau một tai nạn đuối nước. Khi em được đưa đến khoa Cấp cứu - Bệnh viện E, tình trạng của em đã rơi vào ranh giới quá xa tầm với của y học. Thế nhưng, với tinh thần không bỏ cuộc, các bác sĩ đã kiên trì, nỗ lực hết mình. Sau hơn 15-20 phút ép tim và hồi sức ngừng tuần hoàn nâng cao, một điều kỳ diệu tưởng như đã xuất hiện: Trái tim em đã đập trở lại!

Sau đó em được đưa vào khu Hồi sức tích cực với những trang thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay: tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO), hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não... "Tất cả chúng tôi, từ y bác sĩ cho đến người thân, đều nín thở từng giây từng phút, chắp tay cầu nguyện một phép màu sẽ thực sự mỉm cười với chàng trai trẻ", BS Mai Văn Lực nói.

Thế nhưng, cuộc đời đôi khi lại quá đỗi nghiệt ngã. Khoảng thời gian não em bị thiếu oxy quá lâu trước khi đến viện đã khép lại mọi hy vọng. Mặc dù hội tụ những chuyên gia đầu ngành cùng những nỗ lực tận tụy nhất, em vẫn rơi vào trạng thái chết não - điều mà chẳng một ai mong muốn.

Quyết định cao đẹp đến nghẹn ngào của gia đình

Đứng trước nỗi đau mất mát xé lòng, trước một khoảng trống không gì bù đắp nổi, gia đình em đã đưa ra một quyết định cao đẹp đến nghẹn ngào: Nén đau thương để đồng ý hiến tạng của em. Nỗi đau của gia đình em gửi lại, nhưng hy vọng về một phép màu sẽ được nối dài và mỉm cười với những mảnh đời khác đang giành giật từng hơi thở ở khắp ba miền.

"Trải qua nhiều năm đứng bên bàn mổ, đối diện với bao ranh giới sinh tử, nhưng hôm nay, tôi chọn cho mình một lối đi khác.

Tôi chọn cách tránh mặt gia đình em trước và sau ca phẫu thuật.

Tôi sợ. Thú thật, một người làm bác sĩ như tôi sợ phải nhìn thẳng vào những ánh mắt tuyệt vọng, sợ phải chứng kiến tiếng khóc xé ruột xé gan của những người cha, người mẹ đang phải buông tay đứa con thân yêu của mình.

Tôi lặng lẽ bước đi theo một lối đi tắt dẫn thẳng lên khu phòng mổ.

Trong phòng mổ hôm nay, chúng tôi làm việc với tất cả sự cẩn trọng, tỉ mỉ và lòng tôn kính tuyệt đối dành cho em.

Khi những phần tạng được lấy ra, được bảo quản rồi vội vã chuyển lên những chuyến xe chuyên dụng ra sân bay để kịp giờ mang lại phép màu cho những người bệnh khác. Tôi ở lại, lặng lẽ khâu những mũi chỉ cuối cùng trên cơ thể em. Mỗi mũi khâu đặt xuống là một lời tri ân, một lời tiễn biệt thầm lặng mà tôi gửi đến chàng trai tuổi đôi mươi.

Xong việc, tôi lại lặng lẽ rời đi bằng chính con đường tắt ấy để về nhà.

Hôm nay, em đã rời xa thế giới này khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng sự ra đi của em không phải là vĩnh viễn mất đi", BS Mai Văn Lực chia sẻ những dòng viết giàu cảm xúc trên trang cá nhân.

Trái tim em, lá gan của em, hai quả thận của em... giờ đây đang tiếp tục đập, tiếp tục hoạt động và mang lại nụ cười cho những gia đình khác.

Em đã chọn cách ở lại với cuộc đời này theo một cách bao dung và cao đẹp nhất.

Xin được cúi đầu trước tấm lòng nhân ái bao la của gia đình em - những con người đã dằn lòng gạt đi nước mắt để trao gửi sự sống. Xin nghiêng mình tiễn biệt em.

Cảm ơn em vì món quà vô giá gửi lại cho cuộc đời!

Xin cúi đầu tri ân Em và gia đình vì món quà sự sống vô giá ấy đã được gửi trao đến các bệnh nhân cả ba miền Bắc, Trung, Nam.