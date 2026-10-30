Món ăn Việt "giòn rụm" Daesung (BIGBANG) rất mê

Không cần đến những sơn hào hải vị đắt đỏ, đĩa ăn dân dã nhưng giòn và thơm này vẫn đủ sức khiến hàng loạt ngôi sao Kpop ngỡ ngàng ngay lần đầu nếm thử. Daesung (BIGBANG) nói "có thể ăn hết 10 cái trong một lần".

Sức hút của ẩm thực Việt đối với giới nghệ sĩ Hàn Quốc chưa bao giờ hạ nhiệt. Bên cạnh phở hay bánh mì, đĩa nem rán (chả giò/ram) vàng ươm với lớp vỏ vỡ tan trong miệng từ lâu đã trở thành món ăn đốn gục vị giác của không ít idol đình đám.

Tùy thuộc vào văn hóa từng vùng miền, người Bắc gọi món ăn này là nem rán, người Nam gọi là chả giò, còn người miền Trung quen gọi là ram. Dù tên gọi có khác nhau, cấu trúc nhân thịt băm, mộc nhĩ, miến cuộn trong lớp bánh tráng mỏng chiên giòn vẫn giữ nguyên sự hòa quyện khó cưỡng.

Daesung (BIGBANG) bất ngờ khi ăn và dành nhiều lời khen cho nem rán/chả giò Việt

Trên kênh YouTube cá nhân ZIP Daesung, Daesung (BIGBANG) khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi ghi lại khoảnh khắc đi ăn đồ Việt. Ngay khi gắp thử chiếc nem rán vàng, thơm phức, nam ca sĩ đã liên tục gật gù khen ngợi lớp vỏ giòn rụm bên ngoài kết hợp cùng phần nhân mềm ẩm, đậm đà phía trong. Sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt khiến anh chàng hào hứng thừa nhận bản thân có thể dễ dàng ăn hết 10 cái trong một lần.

Danh sách fan cứng của món nem rán chiên giòn mang đậm bản sắc Việt Nam còn kéo dài với sự xuất hiện của nhiều tên tuổi hàng đầu Kpop. Các thành viên của Winner, Super Junior hay EXO khi có dịp sang Việt Nam lưu diễn hoặc ghi hình chương trình thực tế đều từng tranh thủ thưởng thức và dành vô số lời khen có cánh cho độ giòn rụm, thơm ngon khó cưỡng của món ăn này.

Những lợi ích sức khỏe từ đĩa nem rán chuẩn vị

Dù là món chiên rán ngập dầu, nem rán truyền thống lại ghi điểm nhờ phần nhân kết hợp phong phú các loại thực phẩm, mang lại nguồn dinh dưỡng cân bằng. Nhờ vậy, khi ăn đúng cách và kiểm soát lượng ăn, món ăn "giòn rụm" mà Daesung (BIGBANG) rất mê này có thể mang lại khá nhiều lợi ích:

Cung cấp nguồn protein đa dạng giúp phục hồi thể lực

Sự kết hợp giữa thịt lợn nạc băm và trứng gà tạo nên nguồn đạm hoàn chỉnh chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu. Lượng protein này hỗ trợ quá trình tái tạo mô cơ, duy trì sức bền và phục hồi thể lực hiệu quả sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Dù có sự khác biệt về tên gọi theo vùng miền, nhưng nguyên liệu chính và cách làm của nem rán (còn gọi chả giò/ram chiên) là giống nhau

Bổ sung chất xơ tự nhiên hỗ trợ đường tiêu hóa

Phần nhân nem chứa mộc nhĩ, nấm hương cùng các loại rau củ như cà rốt, củ đậu hoặc giá đỗ. Sự góp mặt của hệ thực vật này giúp bổ sung cả chất xơ hòa tan lẫn không hòa tan, kích thích nhu động ruột hoạt động hiệu quả, hạn chế tình trạng táo bón và giảm cảm giác ngấy mỡ.

Cung cấp hoạt chất chống oxy hóa và tối ưu hấp thu vitamin

Mộc nhĩ và nấm hương chứa hàm lượng polysaccharide dồi dào giúp hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch tự nhiên. Bên cạnh đó, hợp chất beta-carotene trong cà rốt là dạng tiền vitamin A tan trong dầu, khi chiên cùng lượng chất béo vừa đủ trong nhân sẽ giúp cơ thể hấp thu tối đa, hỗ trợ bảo vệ thị lực và tế bào.

Nem rán thường được ăn cùng các loại rau thanh mát

Tăng cường kháng khuẩn và kích thích tiết dịch vị tiêu hóa

Tinh dầu tự nhiên cùng hợp chất allicin trong tỏi, ớt từ bát nước mắm chua ngọt kết hợp với các loại rau sống ăn kèm như xà lách, húng quế, kinh giới giúp kích thích dạ dày tiết dịch vị. Sự kết hợp này hỗ trợ tiêu hóa thức ăn nhanh hơn, đồng thời cung cấp các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên cho đường hô hấp.

Cung cấp nguồn năng lượng dễ chuyển hóa

Nem rán có nhiều cách kết hợp món ăn hấp dẫn trải dài từ Bắc, Trung, Nam

Lớp vỏ bánh tráng làm từ tinh bột gạo cung cấp lượng carbohydrate dễ hấp thu, hòa quyện cùng chất đạm và chất béo trong nhân giúp bù đắp glycogen cho cơ thể. Từ đó giúp nhanh chóng lấy lại sức khi mệt mỏi hoặc sau khi vận động.

Những lưu ý để ăn nem rán vừa ngon lại an toàn cho sức khỏe

Mặc dù giàu dinh dưỡng, do nem rán là món chiên nên việc tiêu thụ cần lưu ý một số điểm để tránh gây gánh nặng cho hệ chuyển hóa:

- Giới hạn lượng ăn phù hợp. tối đa là từ 3 đến 5 chiếc vừa cho mỗi lần thưởng thức để nạp đủ năng lượng mà không gây quá tải cho hệ tiêu hóa.

- Kiểm soát lượng dầu ăn khi chiên rán và tuyệt đối không sử dụng lại dầu chiên nhiều lần để hạn chế tối đa chất béo bão hòa gây hại cho tim mạch.

- Chọn mua nguyên liệu tươi sạch và chiên chín kỹ phần nhân thịt, trứng để phòng tránh nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Hãy nhớ kiểm soát lượng dầu, chất lượng dầu khi chiên rán nem

- Giảm lượng chất béo bão hòa bằng cách dùng giấy thấm dầu hoặc chiên bằng nồi chiên không dầu để tránh đầy bụng và tích mỡ.

- Không chấm quá đậm nước mắm/nước chấm để kiểm soát lượng natri dung nạp vào cơ thể, giúp giảm áp lực lên thận và hệ tim mạch.

- Luôn ăn kèm nhiều rau sống tươi xanh để bổ sung chất xơ, hỗ trợ cản trở sự hấp thu chất béo xấu tại đường ruột.

- Uống đủ nước trước và sau khi ăn nem rán để hỗ trợ hệ tiêu hóa vận hành trơn tru, làm loãng lượng gia vị đậm đà và thúc đẩy quá trình đào thải mỡ thừa tốt hơn.

- Người mắc bệnh mỡ máu cao, béo phì, cao huyết áp hoặc suy gan nên hạn chế tần suất ăn để tránh làm tăng cholesterol xấu.

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