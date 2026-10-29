Thức khuya thường xuyên có thể dẫn đến hội chứng gan nóng: 5 món ăn dưỡng gan, bạn nên ăn thường xuyên

Đây là 5 món ăn sử dụng toàn những loại rau có đầy ở chợ mà bạn có thể ăn nhiều hơn để nuôi dưỡng và bảo vệ gan. Những món ăn này đều chế biến đơn giản và vô cùng ngon miệng.

Trong xã hội hiện đại, nhiều người phải thức khuya thường xuyên do áp lực công việc và gánh nặng gia đình, sống cuộc sống 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Thiếu ngủ dẫn đến sức khỏe suy giảm, da mặt xanh xao, thiếu sức sống và gan bị hỏa quá mức. Gan bị hỏa quá mức dễ làm tổn thương gan và cản trở quá trình giải độc. Theo thời gian, điều này không chỉ dễ dẫn đến rối loạn chức năng gan mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Do đó, vì thức khuya thường xuyên dễ dẫn đến gan bị hỏa quá mức. Dưới đây là 5 món ăn sử dụng những loại rau có đầy ở chợ mà bạn có thể ăn nhiều hơn để nuôi dưỡng và bảo vệ gan, giàu vitamin chất lượng cao. Hãy theo dõi các công thức chế biến 5 món ăn này ngay dưới đây nhé!

1. Dưa chuột xào tôm

Dưa chuột (dưa leo) có tác dụng thanh nhiệt, cung cấp nhiều nước và chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ chức năng gan. Dưa chuột chứa khoảng 95% nước, giúp cơ thể giữ nước, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ gan loại bỏ chất thải dễ dàng hơn. Chứa các hợp chất như cucurbitacin, flavonoid và vitamin C giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do gốc tự do. Lượng chất xơ và hàm lượng calo thấp trong dưa chuột giúp kiểm soát cân nặng, hỗ trợ người bị gan nhiễm mỡ hoặc mỡ máu cao khi kết hợp với chế độ ăn cân đối.

Chuẩn bị các nguyên liệu: 2 quả dưa chuột, 300g tôm, tỏi băm, bột nêm vị gà, muối, một chút giấm trắng.

Cách làm món dưa chuột xào tôm

Sơ chế sạch tôm. Sau đó đun sôi một nồi nước, cho tôm vào chần trong khoảng 1 phút rồi vớt ra, bóc bỏ vỏ, rút chỉ sống lưng rồi để riêng. Rửa sạch rồi gọt vỏ và thái hạt lựu dưa chuột. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho tôm vào đảo đều. Khi tỏi dậy mùi thơm, cho dưa chuột vào xào đều. Sau đó, thêm lượng muối, bột nêm vị gà và một chút xíu giấm trắng vừa đủ để tăng hương vị. Tiếp tục xào trên lửa lớn. Khi dưa chuột đã chín và có hương vị thơm ngon thì tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa.

2. Mực xào đậu tuyết

Đậu tuyết cũng rất giàu protein, carbohydrate, vitamin C và A, axit folic, kali, natri, phốt pho, canxi, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác giúp thúc đẩy nhu động ruột và giải độc; chống lại vi khuẩn và viêm; tăng cường cơ và xương; bảo vệ gan cũng như thị lực; tăng cường khả năng miễn dịch.

Chuẩn bị các nguyên liệu: 500g mực, 300g đậu tuyết, gừng bào sợi và tỏi băm nhỏ, một chút muối, nước tương.

Cách làm món mực xào đậu tuyết

Làm sạch mực kỹ lưỡng, sau đó khía chéo thân mực rồi cắt thành miếng nhỏ. Đun sôi nước trong nồi, cho mực vào chần trong khoảng 3 phút. Vớt ra và để ráo nước. Rửa sạch đậu tuyết, sau đó đun nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho gừng thái sợi và tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho mực vào đảo nhanh trong vài giây. Cho đậu tuyết vào xào cùng. Sau đó, thêm lượng muối và nước tương vừa đủ để tăng hương vị. Cuối cùng, thêm lượng nước vừa đủ và xào cùng. Tiếp tục xào cho đến khi đậu tuyết chín mềm và mực có vị thơm, sau có thể dọn ra ăn.

3. Canh bí đao và nghêu

Bí đao là một loại thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ hoạt động của gan. Nhờ giàu vitamin C, flavonoid giúp giảm stress oxy hóa. Chất xơ trong bí đao giúp cải thiện tiêu hóa và giảm tái hấp thu độc tố. Giúp giải độc cơ thể, giảm áp lực chuyển hóa gián tiếp cho gan nhờ hàm lượng nước cao (trên 90%).

Chuẩn bị các nguyên liệu: 500g bí đao, 500g nghêu, gừng bào sợi và hành lá thái nhỏ, muối, bột nêm vị gà (tùy thích).

Cách nấu canh bí đao và nghêu

Ngâm nghêu trong nước muối trước để loại bỏ cát, sau đó cho vào nồi nước, thêm một ít rượu nấu ăn để khử mùi tanh. Đun sôi nước và luộc nghêu đến khi mở hết vỏ, vớt ra, rửa sạch và để riêng. Gọt vỏ và cắt bí đao thành miếng nhỏ. Làm nóng dầu trong chảo, cho gừng thái lát vào xào thơm, sau đó cho bí đao vào đảo đều. Sau khi xào thơm, đổ lượng nước vừa đủ vào và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó cho nghêu vào và nấu trong 2 hoặc 3 phút. Cuối cùng, thêm lượng muối và tiêu vừa đủ để tăng hương vị, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

4. Bắp cải xào cà chua

Bắp cải rất giàu anthocyanin (đặc biệt ở bắp cải tím) - chất chống oxy hóa mạnh, nên có thể hỗ trợ bảo vệ màng tế bào gan khỏi tổn thương mãn tính và giảm stress oxy hóa. Nhờ chứa hợp chất glucosinolate nên khi thường xuyên tiêu thụ bắp cải có thể giúp kích hoạt các enzyme giải độc trong gan, hỗ trợ trung hòa và loại bỏ độc tố. Nhiều nghiên cứu cho thấy indole và các dưỡng chất trong bắp cải giúp giảm lượng chất béo tích tụ trong tế bào gan, hỗ trợ cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ.

Chuẩn bị các nguyên liệu: 1/2 cây bắp cải, 2 quả cà chua, 3-5 tép tỏi băm, muối, bột nêm, nước tương.

Cách làm món bắp cải xào cà chua

Rửa sạch cà chua và bắp cải, sau đó thái hạt lựu cà chua và thái sợi bắp cải. Chuẩn bị tỏi băm nhỏ. Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho cà chua thái hạt lựu vào đảo đều. Cuối cùng, nêm muối cho vừa ăn. Sau khi xào thơm, mềm cà chua, cho bắp cải thái sợi vào đảo đều. Sau đó cho một ít muối, nước tương, bột nêm và nước, tiếp tục đảo đều để các hương vị hòa quyện. Khi bắp cải thái sợi đã chín mềm và có hương vị thơm ngon, là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

5. Súp lơ xào tỏi

Súp lơ (đặc biệt là súp lơ xanh/bông cải xanh) rất tốt cho gan nhờ chứa các hợp chất (sulforaphane) giúp kích thích enzyme giải độc và bảo vệ tế bào gan. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất từ súp lơ xanh có thể giúp giảm nồng độ men gan (như ALT và γ-GTP), cải thiện chức năng gan ở người bị gan nhiễm mỡ. Hợp chất chống oxy hóa mạnh trong súp lơ giúp bảo vệ gan trước tác hại của gốc tự do, hóa chất độc hại và giảm nguy cơ ung thư gan.

Chuẩn bị các nguyên liệu: 1 cây súp lơ xanh, 5 tép tỏi, muối, nước tương, bột nêm.

Cách làm món súp lơ xào tỏi

Cắt súp lơ thành những nhánh nhỏ và rửa sạch. Sau đó, đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, cho súp lơ vào chần nhanh trong khoảng 1 phút, thả vào nước lạnh để hạ nhiệt. Vớt ra và để ráo nước. Băm nhỏ tỏi, sau đó đun nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho tỏi băm vào xào đến khi thơm. Sau đó cho súp lơ vào đảo đều. Thêm lượng muối và nước tương, bột nêm vừa đủ để nêm nếm và tăng hương vị. Sau đó xào đều đến khi chín.